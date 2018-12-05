DHA YURT BÜLTENİ - 20

YURT BÜLTENİ - 20

AVUKAT VE POLİSLERİN DE YER ALDIĞI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 13 GÖZALTI

BARTIN'da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, polis, zabıt katibi ve esnafların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın'da suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Aralarında avukat, polis, zabıt katibi ve esnafların da olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Haklarında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve çocuk düşürme' iddialarıyla suçlamalarda bulunan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gözaltına alınan kişilerin adliyeye çıkartılması

SÜRE: 40 SN. - BOYUT: 6,94 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Motorize yunus ekibine hafif ticari araç çarptı: 2 polis yaralı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, hafif ticari araç devriye görevini sürdüren yunus polislerine çarptı. Kaza da, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Şehitler Caddesi'nde seyir halinde olan İbrahim K. yönetimindeki 35 DON 63 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aştı. Araç, karşı yönden gelen ve devriye görevini sürdüren 35 A 4871 plakalı yunus ekibine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sonucu yaralanan 2 polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurlarının vücudunda kırık ve çıkıkların olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü İbrahim K.'nın ehliyet almaya hak kazandığı ancak sürücü kimliğini henüz teslim almadığı öğrenildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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