DHA YURT BÜLTENİ - 20

Uludağ eteklerinde orman yangını (3)

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ YAPILAN PİKNİK

Bursa'da, Uİludağ'ın eteklerinde başlayan ve kontrol altına alınıp soğutma çalışması devam eden orman yangının çıkış nedeni belirlendi. Yangına, doğa yürüyüşüne çıkan ve burada yaptıkları piknik sonrası yaktıkları ateşi söndürmeyen kişilerin neden olduğu belirlendi. Jandarma, bu kişilerin kimliğini araştırıyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın yerinden görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Gürkan DURAL /BURSA,()

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Andırın'da kaza: 3 yaralı



KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Andırın-Kahramanmaraş-Kadirli kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Demir yönetimindeki 46 N 0246 plakalı otomobil, kavşakta Orhan Kara'nın 46 N 2958 plakalı minibüsle çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Demir ile minibüste bulunan Şehriban Çağlar ve Sıla Çağlar ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

- Kaza yeri

- Yaralıların ambulansa taşınması

- kaza yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN / ANDIRIN(Kahramanmaraş),()

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Koçun boynuzladığı yaşlı kadın öldü



BURSA’nın İnegöl ilçesinde 82 yaşındaki Melihat Aytekin evinin bahçesindeki ağılda beslediği küçük baş hayvanlara yem verirken, bir koçun boynuzlaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay ilçeye bağlı Süle Mahallesinde meydana geldi. Melihat Aytekin, küçük baş hayvanlarına yem vermek için evin bahçesindeki ağıla gitti. Aytekin beslediği 3 hayvana yem verirken iddiaya göre bir koçun saldırısına uğradı. Koçun boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Aytekin güçlükle sürünerek ağıldan çıkabildi. Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen olayın ardından yaşlı kadın aldığı darbelerin acısıyla yatata uzandı. Bu sırada fenelaşan Aytekin, baygınlık geçirdi.

Bir süre sonra eve gelen aile bireyleri Melihat Aytekin'i baygın halde buldu. Koçun saldırısı sonucu yüzü ve vucudunun birçok yerinde şişlik ve morluklar oluşan Aytekin, başına gelenleri güçlükle anlatırken, hemen hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan ve vucudunda birçok kırıklar olduğu belirtilen Melihat Aytekin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Savcının incelemesinin ardından Aytekin'in cesedi, kesun ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ölünün hastane görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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Freni boşalan kamyon iki otomobile çarparak devrildi: 3 yaralı



İZMİT'te freni boşalan kamyon, 2 otomobile çarparak devrildi. Kazada kamyonda sıkışan 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Gazenfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Daha önce birçok kazada hayatını kaybedenlerin olduğu rampadan aşağı inen Hakan İltaş yönetimindeki 33 F 5381 plakalı ev eşyası yüklü kamyonun freni boşaldı. İltaş kornaya basarak rampadan aşağı inerken kamyon önce yol kenarındaki bariyerlere sonra da kırmızı ışıkta duran ve Avustralya'dan tatile geldiği öğrenilen Yılmaz Topal yönetimindeki WETPL41 plakalı otomobile ardından da Eren Sancar yönetimindeki 41 GE 842 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Kazayı görenler polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Hakan İltaş ve kamyonda bulunan Ömer İltaş ile Murat İltaş yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkartılarak yan yatan kamyonun kasanın üzerine alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar sedyeye alınıp vinçle aşağı indirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Olay yerinde toplanan birçok kişinin cep telefonlarıyla görüntü çekmesi ise dikkat çekti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinde yan yatan kamyon

-Yaralıların vinçle indirilip ambulansa alınması

-İtfaiye ve sağlık ekiplerini çalışması

-Kazayı cep telefonlarıyla çeken vatandaşlar

-Kazaya karışan Yılmaz Topal ile röp

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),()

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Elmalı'da selin yaraları sarılıyor (ek)

ELMALI'YI BUGÜN DE SEL VURDU

Antalya’nın Elmalı ilçesinde dün akşam yaşanan selin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu akşam üstü bölgede ikinci sel olayı yaşandı. Dün Yılmazlı ve Salur mahalleleri selden etkilenirken, bu akşam saat 18.00 sıralarında sağanak yağış sonrası bu kez Karaköy Mahallesi sel baskınına uğradı. Olayın ilk saatlerinde selde iki kişinin kaybolduğu bilgisi alındı, ancak bunun doğru olmadığı anlaşıldı.

Sel baskınında 50’ye yakın küçükbaş hayvan telef olurken, yüzlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü. Bazı evlerin çatıları, çamur yığıntısı altında kaldı. Çok sayıda ahır kullanılamaz hale geldi. Elmalı Belediyesi ekipleri, selden etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

Haber: Mehmet AKIN / / ELMALI(Antalya),()

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