DHA YURT BÜLTENİ-20

ACI HABER SİVAS'IN ŞARKIŞLA İLÇESİNE ULAŞTI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olurken, acı haber Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan aileye ulaştı.

Yüksekova'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Anne ve oğlunun şehadet haberi Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Nurcan Karakaya'nın Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi Bahar Sokak’ta yaşayan annesi Suudiye Demir’e (57), kızının ve torununun şehadet haberi askeri yetkililerce verildi. Ailenin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziyede bulundu. Nurcan Karakaya’nın babası Hakim Demir’in 2004 yılında vefat ettiği, annesi Suudiye Demir'in oğlu Emirhan Demir (15) ile ilçede birlikte yaşadığı öğrenildi.

Şehit Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya için yarın Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek. Törenin ardından önce eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın memleketi Kayseri'ye getirilecek cenazeler için burada helallik alınacak. Ardından karayolu ile Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirilecek cenazeler ikindi namazı sonrası Muhsin Yazıcıoğlu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ailenin evinden görüntüler

-Eve asılan bayraklar

-Evin önünde bekeyen vatandaşlar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle linç edilmek istendi



BURDUR'da, ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle linç edilmek istenen Osman K.'yı, polis kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaşanan arbedede şüpheliyle 2 polis memuru yaralandı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Konak Mahallesi’nde bir erkek şüphelinin, önüne geçtiği ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin Osman K. (46) olduğunu belirleyen polis, bugün kent merkezinde kurulan Salı Pazarı’nda önlem aldı. Yapılan çalışma sonucunda Osman K., sivil polisler tarafından yakalandı.

Şüphelinin yakalandığını öğrenen vatandaşlar ise linç girişiminde bulundu. Polis, Osman K.’yı bir iş yerine sokarak linçten kurtardı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun parmağı çıktı, bir polis memuru da fenalık geçirdi. Yaralı polisler Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi.

Vatandaşların darp ettiği Osman K. da tedavisi için Burdur Devlet Hastanesi’ne getirildi. Daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde yattığı öğrenilen Osman K. tedavisinin ardından Burdur Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Osman K.’nın inşaatlarda elektrikçi olarak çalıştığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Emniyet dış görünüş

- Ambulans

- Polis arabası

- Polis memurunun sedyede gidişi

- Parmağı çıkan polis

- Şüphelinin getirilişi

- Şüphelinin hastaneye girişi

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Afyonkarahisar'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (2)

KAYMAKAM: CAN KAYBI OLMADI

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve Türk Kızılayı ekipleri, sağanak yağışın sele neden olduğu Afyonkarahisar’ın ihsaneyi ilçesinde çalışma yaptı. Bölgedeki kuvvetli yağış nedeniyle çok sayıda ekili, dikili arazinin zarar gördüğü ve çok sayıda evi de su bastığı belirtildi. İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, yaşanan sel sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Yaylabağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik ve vatandaşlar tarafından karşılanan Taş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taş, belde ve köylerde altyapı konusunda ciddi sorunların yaşandığını söyledi. Herhangi bir can kaybının olmadığını vurgulayan Taş, telef olan bazı hayvanlar olduğunu belirtti.

‘VATANDAŞLARIMIZIN ZARARLARI KARŞILANACAK’

Sağanak nedeniyle Ayazini Barajı'nın taştığı bilgisini veren Kaymakam Taş, şöyle dedi:

"Barajda herhangi bir patlama söz konusu değil. Baraj dolunca tahliye kanalları otomatik olarak açılmış. Yağışlar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Çok sayıda telef olan hayvan var. Şu anda ekiplerimiz hasar tespit çalışması yapıyor. İnşallah vatandaşlarımızın zararları karşılanacak. Şu anda bölge kontrol altına alındı."

Sel nedeniyle trafiğe kapalı olan Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun da çift taraflı olarak açıldığını vurgulayan Taş, İhsaniye halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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- DSİ yetkililerinin gelişi

- Kaymakamın beldeye gelişinden detay

- Kaymakamın karşılanmasından detay

- Kaymakam Taş röportaj

(EK) - GEÇİLECEK

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- Sel felaketinin yaşandığı Ayazini köyünün drone görüntüsü

- Selin yaşandığı tarım arazileri ve evlerin drone görüntüsü

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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