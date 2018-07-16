DHA YURT BÜLTENİ 20

Marmaris'te Demokrasi ve Milli Birlik Meşalesi (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI DEV EKRANDAN İZLENDİ

Marmaris'te meydanda toplanan vatandaşlar, kurulan dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmayı izledi. Kalabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atıp sevgi gösterilerinde bulundu. Darbe giriminde yaşananların anlatıldığı belgeseli izleyen kalabalık, telefonlarının ışıklarını yakarak görsel şov eşliğinde Demokrasi Marşı'nı söyledi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz tarafından şehitler için dua edildi.

'15 TEMMUZ UNUTULMAYACAK VE UNUTTURULMAYACAK'

Gecede konuşan ve iki yıl önce ülke ve millet için uzun, zor ve karanlık bir gece yaşandığını söyleyen Muğla Valisi Esengül Civelek, 15 Temmuz'un unutulmayacağını ve unutturulmayacağını söyledi. Bu gece kenetlenerek 15 Temmuz ve Çanakkale ruhuyla istiklale ve istikbale sahip çıkıldığını söyleyen Vali Civelek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten tarihe geçen çağrısıyla şanlı direniş başlatıldı. Halkımız sokaklara çıkarak gövdesini top ve tanklara siper ederek geleceğimize sahip çıktı. Milletimiz vatan hainlerinin silahları ve toplarına karşı imanla dolu göğsünü siper ederek destan yazdı" dedi.

Törenler mehteran gösterisi ve sela okunmasıyla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Meydandan detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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MANİSALILAR, 15 TEMMUZ'DA MEYDANLARI DOLDURDU

MANİSA'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında Manisalılar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü, şehitler için dua etti.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği öncülüğünde, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle Milli Birlik yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş başlamadan önce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na girmek isteyenler didik didik arandı. Meydanda sıkı güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet Meydanı da polis köpekleri tarafından arandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti'li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mehter takımı eşliğinde dev Türk bayraklarını taşıyarak yürüyen vatandaşlar marşlar söyledi. Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar ellerindeki fenerlerle gökyüzünü aydınlattı. Cumhuriyet Meydanı'nda Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı mini bir konser verdi. Gecede Kuran-ı Kerim ve sala okundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da dev ekranlardan canlı olarak izlendi.

Gecede konuşan ve 15 Temmuz darbe girişiminde milletin büyük bir destan yazdığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ülkemiz her zaman içeride ve dışarıda tehditlere maruz kalıyor. Biz bu tehditleri milletin birlik ve beraberliğiyle bertaraf ediyoruz. Vatan toprağını hainlere vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise, "Türk Milleti, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde 15 Temmuz gecesi 40 yıllık terör örgütünü 24 saat dolmadan yok etti. Mücadele devam edecek, yurt dışına kaçan darbeciler de tek tek getiriliyor" dedi.

Ayrıca gecede konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anarak milletin dik duruşu ile büyük bir zaferin ikinci yılını kutladıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vatandaşların güvenlik noktalarından geçişinden görüntü

- Yürüyüşten görüntü

- Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ekranlara yansıtılmasından görüntü

- Okunan sala ve Kuran-ı Kerim'den görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN - Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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ADAPAZARI'NDA MEYDAN KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

15 TEMMUZ hain darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde Adapazarı'nda, binlerce kişinin ellerinde Türk bayraklarıyla toplandığı Demokrasi Meydanı, kırmızı beyaza büründü. İlahiler okunarak, şehitler için dualar edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'nci yıldönümünde Adapazarı'nda binlerce kişi, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerindeki bayraklarla tıklım tıklım doldurdukları meydanı kırmızı beyaza bürüyen Sakaryalılar, 'Darbeye karşı omuz omuza' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Meydanda oluşturulan platformda mehter gösterisi, ilahi konseri ve Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. 15 Temmuz'da gazi olan 15 kişi platforma çıkarak vatandaşları selamladı. Kalabalık, kurulan perdelerden hain girişimin belgeselini ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmasını izledi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, FETÖ'cülerin Türk milletine 50 yıl kaybettirdiğini belirterek, "Tankların topların hatta uçakların önüne tekbir sesleriyle göğsünü gerdiler. Her musibette birçok hayır da vardır ama biz bilemeyiz böyle bir musibet ortaya çıkmasaydı bu hainler iliklerimize kadar hücrelerimize kadar işlemeye devam edeceklerdi. Maalesef bu milletin neredeyse 50 yılını çaldılar. En zeki evlatlarını, en parlak çocuklarını alıp beyinlerini yıkayıp hainleştirdiler. Milletimizin milyarlarca lirasını cennet vaadiyle topladılar. Bu millete, bu ümmete neredeyse 50 yıl kaybettirdiler. Ama gayretullaha dokunan bu davranışları bu 15 Temmuz başarısız hain darbe girişimiyle Allah'ın da izniyle sona erdirdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Başkanımızın deyimiyle hücrelerine inlerine kadar girildi." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise hainlerin Allah'ı hesaba katamadığını kaydederek şöyle dedi:

"Tam iki yıl önce bu gece, ruhlarını şeytana satan; iradelerini şer odaklarına teslim eden hainler, halkına ve ülkesine ihanet ettiler, kendi devletine saldırdılar. Bu hain saldırı, bin yıldır Anadolu topraklarında adaletin, merhametin ve kardeşliğin yeryüzünde hakim olması için mücadele veren, Anadolu halkına karşı yapıldı. Bu hain saldırı, tüm mazlum milletlerin umudu haline gelen bu halka karşı yapıldı. Bu eli kanlı hainler, stratejik kurumlarımıza, masum halkımıza, bütün değerlerimize, istiklalimize, istikbalimize saldırdılar. Bu zalimler, her şeyi planladılar, büyük şeytan dahil herkesle ittifak yaptılar. Fakat Allah'ı hesaba katmayı unuttular. İşte o gece, şeytani güçlerle işbirliği yapan FETÖ çetesi ile Allah'a güvenerek meydanlara çıkan halk karşı karşıya geldi ve halk tarihi zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Bize bu zaferleri nasip eden ve bu aziz milletin bir parçası yapan Allah'a ne kadar şükretsek azdır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Meydandan görüntüler

Gazilerin görüntüsü

Konuşmalar

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

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GAZİANTEP'TE 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERLE ANILDI



GAZİANTEP’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Anma töreninde binlerce kişi şehitler için dua etti.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Vekili Albay Alparslan Kılınç, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bürokratlar ve Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Mehter gösterisi ve şiirlerin okunduğu alandakiler hep birlikte yatsı namazı kılıp sonrasında şehitler için dua etti.

'BİZİM SİLAHLARIMIZI BİZE DOĞRULTTULAR'

2 yıl önce 15 Temmuz gecesi ülkede çok büyük ihanet yaşandığını belirten Vali Ali Yerlikaya, "15 Temmuz gecesi ülkemizde çok büyük bir ihanet ve kâbus çöktü. Bu gece ülkemiz, milletimiz ülkesini, değerlerini, onurlarını, tarihlerini satanlara karşı koydular. Son İstiklal Savaşı'nı verdiler. Bizim silahlarımızı, toplarımızı, tanklarımızı, uçaklarımızı bize doğrulttular. Onlar bir cemaat adı altında, alnı secdeye varan aydınlık nesil adı altında, altın nesil adı altında olanlar düğmeye basıldığı andan itibaren terörist oldular. Ama biz Bedir’de, Malazgirt’te, Çanakkale’de olduğu gibi 'Ya istiklal, ya izmihlal' diyerek imanımızdan aldığımız güçle meydanlara koşarak dur dedi" dedi.

'15 TEMMUZ CESARET VE ASALETTİR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 15 Temmuz’un diriliş ve direniş olduğunu belirterek, "15 Temmuz cesaret ve asalettir. 15 Temmuz direniş ve diriliştir.15 Temmuz bizim için ikinci bir Malazgirt’tir, 'Ya bu İstanbul bizi alacak, Ya ben bu İstanbul’u alacağım' diyenlerin torunlarına selam olsun. 2 yıl önce akşam saatlerinde başlayan hain direnişe karşı, darbeye karşı 'Yeter söz de, karar da milletindir' dediniz. 'Her 10 yılda bir darbe bu milletin kederi değildir' dediniz. İşte bu duruş bütün dünyaya haykırıştırö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Meydanda namaz kılınması

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Meydana gelen vatandaşlar

- Ali Yerlikaya'nın konuşması

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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ADIYAMAN'DA 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERLE ANILDI

ADIYAMAN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce vatandaş alanlara koştu.

Mimar Sinan Kültür Parkı önünde düzenlenen etkinliğe Vali Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalerlerle yürüyen topluluk, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine tepki gösterdi. Valilik önünde devam eden etkinlikler kapsamında alana akın edenler, Kur'an tilaveti dinleyip şehitler için dua etti. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Adıyaman da kıyama kalkarak 'Bu vatanı böldürmeyiz, bu devleti yıktırmayız, bu ezan susturmayız, bu bayrağı indirtmeyiz, bu milleti böldürmeyiz' dedi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından alandaki kalabalık, 'demokrasi nöbeti' tutmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mimar Sinan Parkı

- Toplanan binlerce vatandaşlar

- Vatandaşların yürümesi

- Slogan atılması

- Valilik önü

- Vatandaşların alanda toplanması

- Vali Nurullah Naci Kalkancı'nın konuşması

- İlahi dinletileri

- Kuran okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN ()

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