DHA YURT BÜLTENİ-20

MİDESİNE KELEPÇE TAKILAN GENÇ AVUKAT ÖLDÜ (2)

'KIZIM OBEZİTE HASTASIYDI'

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kilolarından kurtulmak için ameliyat olup, midesine kelepçe takılan avukat Selin Selem (23), oluşan enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi. Selin Selem gözyaşlarıyla toprağa verilirken, cenaze aracına gelin duvağı konuldu. Selin Selem'in babası Burhan Selem, kızının obezite hastası olduğunu belirterek, "Kızım obezite hastasıydı. Tüp mide ameliyatını önerdiler. Yaptığımız araştırmada Düzce Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi bu konuda başarılı ameliyatlar yaptığını duyduk. Bunun neticesinde oraya müracaat ettik. Yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde tetkikleri yapıldı. 29 Haziran tarihinde tüp mide ameliyatı oldu. 2 Haziran'da kontrolleri yapılıp taburcu edildi ve bir hafta sonra dikişlerin alınması için hastaneye müracaat etmemiz söylendi. Geçen Cuma günü asistan tarafında dikişler alındı. Herhangi bir kontrol tetkik yapmadı ve bizi gönderdi. Daha sonra Pazar günü bir titreme geldi, beş dakika içerisinde geçti. Pazartesi günü tekrardan bu olay nüksedince biz hocayı aradık oda bizim hastaneye gelmemizi söyledi. Hemen buradan hareket edip hastaneye gittik. Tetkikler yaptırmamızı söylediler, tetkiklerimizi kan tahlillerimizi yaptırdık ve film çektiler, kaçak olup olmadığını kontrol etmek için. Kızım tekerlekli sandalyede çok kötüleşti ve acile kaldırdık. Acilde kalbi durdu dediler, daha sonra müdahaleyi yaparak kalbini çalıştırdılar. Sonra yoğun bakıma sevk ettiler. Salı günü saat 16.30 gibi de kızımın vefat ettiğini söylediler" dedi.

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Burhan Selem, şöyle konuştu:

"Hocaya sorduk, 'Bu klinik aşamasında 25 yıllık meslek hayatımda böyle klinik bir vakayla karşılaşmadım' dedi. Ancak yoğun bakımdaki doktorlarda kaçak olduğunu, kaçağında enfeksiyona neden olduğunu bütün vücudu sardığını söyledi. Bizde tereddüt yaşadık bu konuda. Ölüm nedenini sorduğumuzda hiç kimse bir şey söyleyemedi. Bunun üzerine biz de otopsi yapılmasını talep ederek savcılığa müracaat ettik. Dün akşam otopsisi yapıldı ve savcılıkta eğer ihmali olanlar varsa bu ihmali yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk ve cezalandırılmasını talep ettik."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Baba ile röp.

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK / SAKARYA ()

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SULAMA KANALINA DÜŞEN 2 KARDEŞ ARANIYOR

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi köyünde bulunan mısır tarlalarını sulamaya giden 2 kardeş, sulama kanalından su çekerken düşerek kayboldu. 2 kardeşi sulama kanalında arama çalışmaları sürdürülüyor.

Silvan ilçesine bağlı Çevriksu köyünde oturan Fırat Kızılçiçek (40) ile kardeşi Selman Kızılçiçek (18), 2 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşerdi köyündeki mısır tarlalarını sulamaya gitti. Tarlaya su vermek için kanaldan su çeken Selman Kızılçiçek, dengesini kaybederek kanala düştü. Bunun üçzerine ağabeyi Fırat Kızılçiçek, kardeşini kurtarmaya çalışmak isterken kendisi de dengesini kaybederek kanala düştü.

Çevrede bulunanlar, olayı güvenlik güçlerine bildirmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda2 kardeşin kaybolduğu kanala gelen su kapatıldı. İki kardeşi arama çalışmaları kapsamında bölgeye sağlık ekipleri, AFAD, UMKE'nin yanı sıra su altı dalgıçları sevk edildi. Saat 18.00 sıralarında başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kanaldan görüntü

-Kanalın etrafında toplanan kalabalık

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), () -

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DENİZLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU ŞÜPHELİLERİNDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

DENİZLİ'de, polisin sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar eroin, esrar ve uyuşturucu haplarla yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, pazartesi günü Karşıyaka Mahallesi'nde, 'torbacı' tabir edilen sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon yaptı. Önceden tespit edilen 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, bir yandan oluşturulan başka bir ekip tarafından sokaklarda, eğlence mekanları ve kafeteryalarda şüphelilere yönelik denetim ve üst araması yapıldı. Operasyonda şüphelilerin uyuşturucu madde satışı için kullandığı, 'torba evi' olarak nitelenen kapı ve pencereleri polis baskınına karşı çelik kapı ve demir korkuluklarla sağlamlaştırılmış evler dikkati çekti. Polisin kapısını kırarak girdiği bir evdeki 3 kişi gözaltına alındı. Evde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako' ile yapılan aramada, 6 gram eroin, 200 gram esrar, 2 ecstasy uyuşturucu hap ve 88 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. ve İ.K., tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyondan görüntü

-Yere yatıralarak gözaltına alınan şüphelilerden görüntü

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntü

-Özel eğitimli nartotik köpeğinin evde arama yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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BURDUR'DA YASADIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

BURDUR’da yasadışı silah ticareti operasyonu kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, bıçak ve mühimmat ele geçirildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Yasadışı silah ticareti’ soruşturması kapsamında Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Burdur merkez, Tefenni ilçesi, Isparta ve Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 21 kişiden 20'si gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 974 adet 9 mm tabanca fişeği, 98 adet 7.65 tabanca fişeği, 19 tabanca şarjörü, 3 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca şarjörü, 5 kurusıkı tabanca fişeği, 2 havalı tabanca, işaret tabancası, 23 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 6 muşta, 9 sustalı bıçak, kelebek bıçak, teleskopik jop, 2 el telsizi, el yapımı katlanabilir balta, 2 baston içerisine yerleştirilmiş 30 cm uzunluğunda şiş, 2 tarihi eser olabileceği değerlendirilen yağdanlık, define arama dedektörüyle 2 sahte araç plakası ele geçirildi.

Şüphelilerden 11'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili 1 şüphelinin de firari olarak arandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Jandarma kamerası)

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- Jandarma ekiplerinin araçlarla girişi

- Köpeklerin evlerde yaptığı arama

- Detay

HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR, ()

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