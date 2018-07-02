DHA YURT BÜLTENİ - 20

Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (2) Yeniden



DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, orman kesim işi yapan işçiler arasında kestikleri ağaçlardan artan odunları paylaşmakta anlaşmazlık yaşandı. Bir orman işçisinin tüfeğini ateşlemesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Gümüşova Yeşilyayla Köyü'nde ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinden ağaç kesim işi için Gümüşova Yeşilyayla Köyü'ne gelen 9 kişi arasında kesilen ağaçlardan arta kalan odunların paylaşılması konusunda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile birlikte orman kesim işçilerinden Olcay Bak (45), yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hakan Çalışkan, Erdal Küt ve Bayram Küt olay yerinde yaşamını yitirirken, Yalçın Acıbal, Furkan Demiray ve Erol Demiray ise yaralandı. Şüpheli Olcay Bak olayın ardından kaçtı.

İhbar üzerine çok sayıda 112 Acil ve jandarma ekipleri bölgeye gitti. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatılırken, cinayet zanlısı Olcay Bak’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Yaralılara müdahale edilmesi

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Uzman çavuş, trafik kazasına tartıştığı sürücüyü vurdu



KONYA'nın Ereğli ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonucu meydana gelen silahlı kavgada uzman çavuş olduğu öğrenilen Mesut G., tartıştığı Ertan Dikmen'i beylik tabancasıyla kalçasından vurarak yaraladı.

Olay, saat 18.30 sıralarında adliye önünde meydana geldi. İddiaya göre Mesut G. idaresindeki 33 TD 228 plakalı otomobil, kavşakta Ertan Dikmen idaresindeki 42 E 9091 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışmanın küferleşmeye dönmesi üzerine uzman çavuş olduğu öğrenilen Mesut G., Ertan Dikmen'i beylik tabancasıyla kalçasından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ertan Dikmen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Mesut G., ise olay yerinde suç aleti tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA /EREĞLİ,()

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Sivas katliamında ölenler Bursa'da anıldı



BURSA'da, Madımak katliamının 25'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde, Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybeden 33 aydının katliamın 24’üncü yıl dönümünde Bursa’da da düzenlenen yürüyüşle anıldı. Anma yürüyüşüne siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Setbaşı’ndan başlayıp Kent Müzesi önünde sona eren yürüyüşte hayatını kaybedenlerin adları okundu. Katılanlar adına açıklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Bursa Şube Başkanı Ali Öztürk, katliamın ardından 25 yıl geçmesine rağmen, adalet arayışlarının hala devam ettiğini söyledi. 1993'te 33 kişinin alkışlar eşliğinde katledildiğini ifade eden Öztürk, "Bu katliam, ne hukuken, ne de vicdanen aydınlatılıp samimi bir yüzleşme ile aklanmadı. Sivas katliamı davasında zamanaşımı bahanesi ile düşürüldü ve 'Hayırlı uğurlu olsun' dendi. Bizler Sivas katliamında yitirdiklerimizin anılarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. 'Madımak Utanç Müzesi' oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Sivas katliamı ile samimi bir yüzleşme gerçekleştirinceye kadar da adalet arayışımızı sürdüreceğiz" dedi.

SÜRE: 2 DK 48 MB - BOYUT: 314 MB

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten görüntüler

-Slogan atarken

-Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Bursa Şube Başkanı Ali Öztürk açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,()

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Turcoin soruşturmasında 5 kişi adliyede (ek)

SADUN KAYA VE MUHAMMET SATIROĞLU TUTUKLANDI

Kocaeli'de yerli kripto para 'Turcoin' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Turcoin' in yaratıcısı Sadun Kaya ile Hipper A.Ş.'den ortağı olan Muhammet Satıroğlu tutuklandı. Eskişehir'deki soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Muhammet Satıroğlu, adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Kocaeli'de devam eden soruşturma kapsamında Muhammet Satıroğlu da gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Sadun Kaya ile Muhammet Satıroğlu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu'nun adliyeden çıkarılışı

Haber: Selda Hatun TAN / KOCAELİ,()

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Amcasının oğlunu öldüren muhtar teslim oldu (EK)

MUHTAR VE EŞİ TUTUKLANDI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, amcasının oğlu Cihat Turan'ı öldüren Çakıroğlu Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Turan jandarmaya teslim olurken, soruşturma kapsamında eşi Gülden Turan da gözaltına alındı. Mustafa Turan'ın, amcasının oğlunu eşi Gülden Turan'a cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öldürdüğü iddia edildi. Cinayeti işlediği belirtilen Mustafa Turan ile azmettirdiği ileri sürülen eşi Gülden Turan adliyeye sevk edildi. Mustafa Turan ve eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mustafa Turan ve eşinin cezaevine götürülüşü

Haber-Kamera: Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya),()

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Kilis'ten 10 araçlık askeri konvoy Suriye'ye geçti

KİLİS'te 10 zırhlı araçlık konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.

Kentte bulunan tank, obüs ve kirpi denilen zırhlı araçlardan oluşan 10 araçlık askeri konvoy, akşam saatlerinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Askeri araçların bulunduğu ve üzeri brandayla kaplı çekiciler, yoğun güvenlik önlemleri arasında Suriye tarafına geçti. Askeri araçların, Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdürüldüğü bölgede konuşlanarak görev yapacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Öncüpınar Sınır Kapısı

- Konvoyun gecişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

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Yolcu durağına bırakılan kutu endişe yarattı



ADIYAMAN'da, yolcu durağına bırakılan kutu, bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı. Endişe yaratan kutudan hediyelik mutfak eşyası çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yolcu durağında karton kutu görenler, şüphelenip polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattıktan sonra vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ardından bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, kutuya fünye yerleştirip kontrollü şekilde patlattı. Gürültüyle patlatılan kutudan hediyelik mutfak eşyası çıkınca, çevredekiler rahat nefes aldı ve yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Yolcu durağı

- Şüpheli kutu

- Polisin önlem alması

- Özel hareket polisleri

- Kutu patlatılması

- Yolun trafiğine kapatılması

- Şüpheli kutuyu izleyenler

- Kutudan çıkan hediyelik eşyalar

- Yol yaya ve araç trafiğine açılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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Cizre’de Dicle nehrine giren 2 çocuk boğuldu

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 13 yaşındaki Baran Haykır ve akrabası 13 yaşındaki Roşat Noyan, boğularak hayatını kaybetti.

Yaz aylarında hava sıcaklığının 55 dereceyi bulduğu ve yüzme havuzlarının olmadığı Cizre ilçesinde, serinlemek için Yafes Mahallesi Atatürk Parkının yakınından geçen Dicle Nehrine giren 13 yaşlarındaki Baran Haykır ve Roşat Noyan, vatandaşların gözü önünde akıntıya kapılarak suda kayboldu. Çocukların suda kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken bazı vatandaşlar da çocukları kurtarmak için nehir sularına atladı.

Atatürk Parkı yakınında yaşanan olayda vatandaşlar ve mahalle sakinleri, çocukları kurtarmak için seferber oldu ancak vatandaşların çabaları sonuç vermeyince olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı arama kurtarma Dalgıç ekibi, çocukları bulmak için hemen çalışma başlattı.

Yaşanan üzücü olayın ardından mahalle sakinlerinin akın ettiği Dicle nehri kıyısına gelen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, olayla ilgili görevlilerden bilgi aldıktan sonra çalışmaları yerinde takip etti. Dalgıç ekipleri ve vatandaşların, kurtarmak için seferber olduğu çalışmalarda bazı vatandaşlar fenalık geçirip hastanelik oldu.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Dalgıç ekibi, suda kaybolan Baran Haykır ve akrabası Roşat Noyan’ın cesetlerine bir saat süren çalışma sonucunda ulaştı. Küçük çocukların cenazeleri, olay yerinde bulunan ambulanslarla otopsi için Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazelerin sudan çıkarıldığı sırada bazı kadınlar sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Nehir Kenarındaki Kalabalıktan detaylar

Oksijen tüpü ile nehir kıyısına inen itfaiye eri

Kaymakam Faik Arıcan’ın çalışmaları takip etmesi (Beyaz gömlekli kır saçlı)

Ağıt yakan kadın

Vatandaşların suda kaybolan çocukları araması

Vatandaşların yaptığı çalışmadan detaylar

Çevredeki kalabalık

Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar

Kurtarma çalışmaları

Dalgıçların cesedi nehir kıyısına getirmesi

Cesedin Cenaze Torbasını konulması

Cenazenin ambulansa taşınması

Ambulansın olay yerinden ayrılması

Sinir krizi geçiren kadın

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN /CİZRE (Şırnak),()

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