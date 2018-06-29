DHA YURT BÜLTENİ - 20

Hayrat'ta kamyonet dereye uçtu: 7 yaralı

TRABZON'un Hayrat ilçesinde, yola devrilen beton mikserine çarpmamak için manevra yapan kamyonet dereye uçtu. Kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hayrat-Of ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Ergün Yeşilyurt'un kullandığı 61 FR 399 plakalı kamyonet, yola devrilen beton mikserine çarpmamak için manevra yaptı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dereye uçtu. Kazada kamyonetteki sürücü Ergün Yeşilyurt ile Ramazan, Ogün, Samet, Ahmet Mete, Ozan Arif ve Yunus Emre Albayrak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulanslarla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ahmet Mete Albayrak ise ambulans helikopterle Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Emre KOLTUK / TRABZON,()

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Erdek Belediye Başkanı Sarı'dan, seçim değerlendirmesi



CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, "Batıda iktidar olmasına rağmen oy kaybettiği için bırakanları biliyoruz. Bu kültürü biz yayamazsak, bütün siyasi partiler için söylüyorum inandırıcılığını kaybeder. Küçük olsun benim olsun mantığı ile devam ettiğimiz sürece başarılı olacağımıza inanmıyorum" dedi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, 24 Haziran seçimlerinin ardından değerlendirme yaparak son günlerde CHP’de parti içinde konuşulan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifası konusunda düşüncelerini açıkladı. Demokrasinin temel taşının siyasi partiler olduğunu dile getiren Başkan Sarı, "Her siyasi partinin ülkeye hizmet ekmek istediğine inanlardanım. Bütün siyasi partilerin de hedefi iktidara gelmektir. Başarısızlık sürekli hale geldiyse batıda olduğu gibi başarısız yönetimlerin bu işi bırakıp en azından yeni umutlar vaat edenlere devretmesi lazım. Bu çarkı eğer biz parti içinde işletemiyorsak her seferinde mazeret üretip ‘oy çaldılar, baskı yapıldı’ dersek, komplo teorileri üzerinden mazeretler uydurursak bu sefer halk sandığa da gitmemeye başlayacak. Daha umutsuz bir demokratik platformda mücadele ediyor olacağız. Onun için ben başarının esas olduğunu düşünüyorum. Batıda iktidar olmasına rağmen oy kaybettiği için bırakanları biliyoruz. Bu kültürü biz yayamazsak, bütün siyasi partiler için söylüyorum inandırıcılığını kaybeder. Küçük olsun benim olsun mantığı ile devam ettiğimiz sürece başarılı olacağımıza inanmıyorumö diye konuştu.

'İKTİDARDA OLAMAMANIN SIKINTISINI YAŞIYORUZ'

Başarısızlığın sadece genel merkezle ilgili olmadığını, CHP’nin 1. parti çıkamadığı yerlerde başkanların ve yöneticilerin de istifa etmesi gerektiğini savunan Sarı, "CHP, Dünya’daki en köklü siyasi parti ama 60 yıldır iktidara gelemiyorsanız bu bir sorundur. Çözemiyorsak bu başarısızlık süreci 70-80 yıllara sirayet edecek. O zaman niye politika yapıyoruz? Bırakalım oturalım kenara. Ya başarısızlar bırakacak başarılılar gelecek ya da başarılılar artık lokal küçük yerlerde. Biz iktidarda olmamanın sıkıntısı yaşıyoruz. İktidarın baskısı içerisinde çaba sarf ediyoruz. Umutla çalışıyoruz ve kaybediyoruz. Sadece genel merkezin değil, cumhurbaşkanı ortalamasının altında kalan yöresinde seçimi kaybeden herkesin yenilenmesi lazım. 1. parti olamıyorsan bir başarısızlık varsa, bütün örgütler istifa etsin sadece bu durum genel merkezle ilgili değil. Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği’nin Seferihisar’da bir toplantıda genel başkan “belediye başkanları örgütün işine karışmasınö dedi. 'Çünkü belediye başkanlarını ben belirleyeceğim' hiç kimsenin böyle bir yetkisi yok. Biz uzaylı değiliz ki bizde örgütün bir parçasıyız. Belediye başkanlarını örgütten ayırıyorsan kim bunlar uzaylı mı? Marslı mı? Popüler olan bazı yerlerde genel merkezin tavır koyması olabilir. Büyük metropollerde. Düzgün çalışan örgütlerin olduğu yerlerde isteyen herkes çıkıp aday adayı olur, üyelerin en çok oyunu alanda aday olur" dedi.

"Bizim Genel Başkanımızın şahsı ile ilgili bir sorunumuz yok" diyen Başkan Sarı, "Düzgün, efendi bir insandır ama 22 Mayıs 2010’dan beri kazanılan bir tane seçim yoksa artık bu işi ‘benim bırakmam gerektiğini’ düşünüyor olması gerektiğidir. Bunu da ben söylüyorum isterlerse beni disipline verebilirler ama bu benim görüşüm. Benim emeklerim boşa çıkıyorsa, çıkaranlar faturasını ödeyecek" ifadelerini kullandı.

'ÖNSEÇİM OLMASI LAZIM'

Başarısızlık durumunda kendisinin de görevi bırakacağını belirten Başkan Sarı, "Doğrusu da bu olmalı. Demokrasiyi önce kendimiz sindireceğiz. Siz kendi demokratik örgütünüzde tek adamlığı özendiriyorsanız Türkiye’nin genelindeki hiç kimseye tek adam deme şansınız kalmaz. Demokrasi diyorsanız önce kendi içinizde demokrasiyi uygulamak zorundasınız. Örnek veriyorum. 7 Haziran seçimleri öncesi Balıkesir’de bir önseçim yapıldı. O listede 1 ve 3 çıkanı çiziyorsun. Hangi gerekçe ile? Bu adamlar çalışmadılar mı, oy mu kaybettiler? Bölgesel ayrımcılık peki ne oldu? Balıkesir’de bölgesel ayrımcılık yapıldı ve CHP 4-5 puan oy kaybetti. Demek ki bu da doğru bir çözüm değil. Demokratik kanalların açılması, üyelerin katılmasıyla önseçim olması lazım. Benim şahsi görüşüm bu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Başkanın açıklamaları

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),()

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Asfalt yerine çakıl taşı serilince vatandaşlar, yolu kapattı

ŞANLIURFA-Akçakale karayoluna asfalt yerine çakıl taşı serilmesine tepki gösteren bir grup, yolu 2 saatliğine trafiğe kapattı. Harran’ı gezmeye gelen turistlerin ve hastaların bulunduğu onlarca araç, kuyrukta saatlerce bekledi.

Şanlıurfa-Akçakale duble yolunun beton asfalt yerine mucur çakıl taşı serilmesine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik grup yolu trafiğe kapattı. Karayollarına tepki gösteren vatandaşların çift yönlü kapattığı yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Yıllardır yol sorunlarının giderilmediğini öne sürerek tepki gösteren vatandaşlar, yolda ölümcül kazaların yaşandığını, araçların geçişi sırasında fırlayan çakıl taşları yüzünden araçlarının camlarının kırıldığını iddia etti. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda saatlerce mahsur kalan turistler ise yaşananlara tepki gösterdi. Bazı araç sürücüleri ise, yolu kapatan gruba hastalarının olduğunu belirterek, yolun açılmasını istemeleri üzerine zaman zaman gergin anlar yaşandı. Olay yerinde bulunan jandarmanın, karayolları yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından ikna olan vatandaşlar, yolu 2 saat sonra ulaşıma açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Yolda uzayan araç konvoyu

- Sorunlarını anlatan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

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Birecik'te cinayet şüphelisi tutuklandı

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, kardeşi Yusuf ile yengesi Fatma'yı tabancayla yaralayıp, yeğeni İbrahim Halil Erdoğan'ı (28) öldürdüğü ileri sürülen Abdulkadir Erdoğan tutuklandı.

Dün gece Birecik’in Kural Mahallesi’nde meydana gelen olayda Abdulkadir Erdoğan, ailevi mesele yüzünden tartıştığı kardeşi Yusuf, yengesi Fatma ve yeğeni İbrahim Halil Erdoğan'a tabancayla ateş açarak yaraladı. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eczacı İbrahim Halil Erdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak ölmüştü. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Abdulkadir Erdoğan ise jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma tarafından sorgulaması tamamlanan Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Jandarma eşliğinde adliyeye çıkartılan cinayet şüpheli

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

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Bitlis'te 10 terörist etkisiz hale getirildi



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik bugün düzenlenen hava harekâtında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'nca Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis/Hizan kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 28 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

'Gri' listede aranan PKK'lının da bulunduğu 6 terörist öldürüldü



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında bulunan Irak sınırlarındaki Hakurk/Kanirahs bölgesinde yerleri tespit edilen 6 PKK'lı SİHA atışları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı tarafından 'Gri' listede aranan sözde PKK'nın üst düzey sorumlusu Hamza kod adlı Ahmet Taşçı olduğu belirlendi.

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinin karşı tarafında bulunan Irak sınırları içerisindeki Hakurk/Kanirash bölgesinde 6 teröristin tesbit edildiğini bildirdi. Piyade Tümen Komutanlığı ve 34. Hudut Tugay Komutanlığı işbirliğinde bölgeye yönlendirilen SİHA atışları ile teröristlerin itkisiz hale getirildiği kaydedildi. Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı tarafından arananlar listesinde 'Gri' katogoride yer alan sözde PKK'nın üst düzey sorumlusu Hamza kod adlı Ahmet Taşçı olduğu açıklandı. Konu ile ilgili Valilik açıklaması şöyle:

"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında yerleri tespit edilen ve İlimiz Şemdinli İlçe halkı üzerinde baskı kuran, aynı çevrede sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hamza (K) Ahmet TAŞÇI (Gri Liste) ve beraberindeki 5 bölücü terör örgütü mensubu Irak sınırları içerisindeki Hakurk/Kanirash bölgesinde 3.Piyade Tümen Komutanlığı ve 34.Hudut Tugay Komutanlığı ile sağlanan işbirliği sonucu bölgeye yönlendirilen SİHA atışları ile etkisiz hale getirilmişlerdir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Haber: ANKARA-HAKKARİ,()

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