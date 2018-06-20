DHA YURT BÜLTENİ-20

ERDOĞAN: BİZ YAPIM EKİBİYİZ, TERÖRİSTLER YIKIM EKİBİ

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'dan sonra geldiği Mardin'de çukur terörünün izlerini silmek için dört koldan çalıştıklarını, şehirleri yeniden kalkındırdıklarını söyledi. 15 Temmuz Meydanı'ndaki miting alanında bulunanlara TOKİ tarafından yeni yapılan binaların görüntüleri sinevizyondan izlettirilirken konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Maalesef o dönemde Nusaybin, Derik ve Dargeçit bundan etkilendi. Nusaybin'de 6 bin ev zarar hale gelmişti. Şimdi tahrip edilen şehirlerimizi yeniden kalkındırıyoruz. Çukur terörünün izlerini silmek için 4 koldan çalışmalara başladık. Yıkılan evlerin yerine çok iyisini yapıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden evlerini kaybeden vatandaşlarımıza yeni evleri inşa ediyoruz, yakında teslim edeceğiz. Biz yapım ekibiyiz, teröristler yıkım ekibi" dedi.

Erdoğan, belediyelere kayyum atandıktan sonra halka hizmet götürrüldüğünü de belirterek, "Kayyum Büyükşehir Belediyesini devraldığımızda 1 kilometre bile sıcak asflat dökülmemişti. Son 1.5 yılda Mardin kayyum Büyükşehir belediyemiz ve kurumlarımız kanalıyla 1,3 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Kayyum büyükşehir belediyemiz, 650 trilyon lira borçla belediyeyi devraldı, biz hem 1,3 katrilyon liralık yatırım yaptık hem de belediyenin 190 trilyon lira borcunu ödedik" diye konuştu.

"BUNLARA VERİLEN OY HARAMDIR HARAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıllık iktidarları döneminde Mardin'e yapılan yatırımlara değindi. Erdoğan, "Mardin'e üniversiteyi biz getirdik. 8 bin öğrencimiz burada eğitim görüyor. Sağlıkta, Mardin'e 14 hastane yaptık. Mardin'e toplam 34 sağlık tesisi yaptık. İhtiyaç sahiplerine, engelli ve yaşlılarımıza 3 katrliyon aşkın yardım yaptık. Mardin'in bölünmüş yol uzunluğunu 247 kilometreye çıkardık. Mardin'e demiryolu projesi etüt çalışması devam ediyor. Proje sonunda Mardin'i İstanbul'a bağlıyoruz. Mardin turizmi, geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi. Yeni oteller açıldı, varsa yine açın. Mardin, turizmin merkezi; burası tarihi, burası medeniyet, burada ne istersen var, yeter ki terör olmasın. Bölücü terör örgütü vesayeti kalkınca çarşı pazar yeniden canlandı. Peki bu HDP'nin yaptığı birşey var mı? Bunlara verilen oylar haramdır. Bunlara 24 Haziran'da gerekli cevabı verecek misiniz?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’e yeni fabrika açacaklarını da söyleyerek, "Bu fabrika 2 bin kişiye istihdam sağlayacak ve yılda 40 milyon Euro ihracat yapacak. Size bir müjde daha. Mardin'e 60 bin metrekarelik, bir Millet Bahçesi'ni Mardin'e kazandırıyoruz. Anneler babalar çocuklar Millet Bahçesi'ne gideceksiniz orada yatıp yuvarlanacaksınız" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'BEN 'KEK' DİYORUM, BAY MUHARREM 'KEKLİK' ANLIYOR'

"Böyle bir Millet Kıraathanesi Mardin'e yakışmaz mı? Ama ben ‘kek’ diyorum, bay Muharrem ‘Keklik’ anlıyor. Bu devlet güçlü, orada gençlerimize bir çay kahve, kek ikram edemeyecek kadar aciz mi bu devlet? Bay Muharrem senin projen var mı? Sen Yalova'da bir dershaneyi bile işletemedin ya? Sen bu ülkeyi nasıl yöneteceksin. Bay Kemal'i zaten SSK'dan tanıyoruz, orayı nasıl batırdığını. O dönemdeki hastaneleri. Ama biz Mardin'e bir şehir hastanesi yapacağız. Siz bay Muharrem'in ağzından terör örgütleriyle alakalı bir cümle duydunuz mu? FETÖ'yle alakalı tek bir cümle duydunuz mu? Bunların terörle alakalı bir derdi yok. Başörtülü kızlarımızın önünü, bay Muharrem, bay Kemal kesti. Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı başörtüsü yasaklasın diye. Geçen gün sürçü lisan etmiş, her gün Cumaya gidiyormuş bay Muharrem. 24 Haziran'da gereken dersi veriyor muyuz? Daha 2 ayda araba su kaynattı. Ya sen Elif'i görsen Mertek zannedersin. Ben size güveniyorum, sizin üzerinden prim yapanlara, dersi sandıkta vereceksiniz."

Mitingin sonunda AK Parti milletvekili adaylarını tanıtan cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Mardin Valiliği'ne geçti. Erdoğan'ın burada ulusal yayın yapan bir radyo kanalının programına katılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Miting alanından detaylar

- Erdoğan'ın konuşması

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Nezir GÜNEŞ / MARDİN,()

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KARAMOLLAOĞLU: ÜLKEDE DİP DALGAYI OLUŞTURAN KESİM, SANDIKTA PATLAYACAK



SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, ülkede dip dalgayı oluşturan sessiz kesimlerin sayısının arttığını belirtti, “İşte bu dalgayı oluşturan kesim sandığa geldiği zaman patlayacak. Bu kesimin yarısından fazlası Saadet Partisinin ambleminin altına mührünü basacakö dedi.

SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Trabzon’da düzenlediği mitinge katıldı. Meydan Parkı’nda düzenlenen mitingde konuşan Karamollaoğlu, son aylarda dip dalgadan bahsettiğini belirterek, "Aslında insanlarımız dertlerine çözüm arıyor. Çözüm ararken bugünkü iktidardan da memnun olmadıklarını dile getiriyorlar. Bunu sessiz söylüyorlar. Söyledikleri zaman yakınlarının başına bir sıkıntı gelir diye endişe ediyorlar. Esnafsa kendisinin tepesine bir gün binileceğinden endişe ediyor. Başka bir suçla itham edilmekle çekiniyorlar, sessiz kalıyorlar. Dip dalga dediğimiz bu. Bu insanların adedi arttı. Düne kadar kamuoyu yoklaması yapan şirketler ‘3 kişiye soru sorardık, 2’si cevap verir, 1’i vermezdi, genel bir kanaat ortaya koyabilirdik’ diyorlardı. ‘Zaman içerisinde 3 kişiden sadece 1’i sorumuza cevap verir hale geldi’ diyorlar. Ama son 3 haftadır öyle bir noktaya geldik ki ‘100 kişiye soru soruyoruz ancak 10’u cevap veriyor’ diyorlar. Yani 90’ı suskun.İşte bu dalgayı oluşturan kesim sandığa geldiği zaman bunlar patlayacak. Bu kesimin yarısından fazlası Saadet Partisi'nin ambleminin altına mührünü basacakö dedi.

'ADALET OLMADAN DEVLET OLMAZ'

Adaletin mülkün temeli olduğunu ve adalet olmadan devletin olamayacağını söyleyen Karamollaoğlu, konuşmasını şunları dedi:

“Adaletin zıttı nedir? Zulümdür. Büyükler ne demiş? Zulüm ile abad olunmaz. Yani zulüm ile zenginlik, ferah ve refah bulamazsınız. Bazıları ‘Var bulanlar’ diyorlar, ama bir bak tarihe hepsinin ahiri berbat olmuştur. Zulüm ile abad olanın, ahiri berbat olur. Onun için biz, yönetimdeki arkadaşlarımızı onlarla kızdığımız için değil, sevdiğimiz içim korumak istiyoruz. Onun için adalete ihtiyaç var. Eğer bu memlekette biz huzur istiyorsak adaleti mutlaka sağlayacağız. Kuvvetler ayrımı dediğimiz bu. Fakat her şey bununla bitmiyor. Biz yönetimde de bir takım kaide ve kurallara, prensiplere uyulması gerektiğine inanıyoruz. Bunun başında güzel ahlak gelir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Ne demek güzel ahlak, yalan söylemeyeceksin, hile yapmayacaksın, hile yapılmasına müsaade etmeyeceksin, yandaşlarını koruyup diğerlerini mahrum etmeyeceksin, yolsuzluğa fırsat vermeyeceksin, tarafgir davranmayacaksın, gizli işler çevirmeyeceksin, devlet şeffaf olacak, bunun için devlet denetlenebilir olacak. Bunlar olmadan, güzel ahlak olmaz. Bazı arkadaşlarımız öyle bir noktaya geliyor ki ‘efendim olsun yolsuzluk olsa da bir iki tane de iyi iş yapılıyor ya yeter bize’ diyor. Yetmez. Ahlak bir bütündür."

'KENDİ HALLERİNDEN ŞİKAYET EDİYORLAR'

Kendisine sorunları nasıl çözeceğinin sorulduğunu kaydeden Karamollaoğlu, “Ben de latife olsun diye, herkesin dikkatini çeksin diye bir söz söyledim, tepeme bindiler. ‘Adama bak ya, bütün yatırımları durduracakmış’ dediler. Evet arkadaş iktidar bize gelirse, bunların kurdukları ama ülkeye hiçbir faydası dokunmayan bütün yatırımları durduracağız. O parayla çiftçimizi, besicimizi destekleyeceğiz. O parayla fabrika kuracağız. Biz söylediğimiz sözün arkasındayız. Yanıltmayın insanları. Sözün arkasını önünü kesmeyin. Tamamını dinlesin insanlar. Onun için iktidara geldiğimiz zaman biz bambaşka bir politika izleyeceğiz. Üretim, üretim, üretim. Sanki 15 yıldır kendileri iktidarda değillermiş gibi kendi hallerinden şikayet ediyorlar, ‘İşsizlik arttı, bize komplo kurdular’ diye. Tamamda 15 yıldır sen bu ülkeyi yönettin. Kendi kendinden şikayet ediyorsun" diye konuştu.

Karamollaoğlu'na konuşmasının sonunda 'Bilge başkan' yazılı 61 sırt numaralı Trabzonspor forması hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Miting detayları

- Karamollaoğlu'nun konuşması

Haber: Selçuk BAŞAR Kamera: Uğur AYDIN-Emre KOLTUK / TRABZON ()

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ADANA'DA TRAFİK KAZASI: 7 YARALI

ADANA’nın Aladağ ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3’ü ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aladağ ilçesindeki Hacı Hasanlı Alaybeyi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, ana yola giren Davut Polat yönetimindeki 80 KT 546 plakalı minibüs ile ana yolda ilerleyen Alper Çetin yönetimindeki 07 MSG 89 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarında bulunan tarlaya düştü. Kazada araçlarda sıkışan 3’ü ağır 7 yaralı, olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı CANKUR ekipleri tarafından sıkıştıkları kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralıların sedyeye bindirilmesi

-Kaza yerinden genel detaylar

Haber-Kamera: ADANA/ALADAĞ, ()

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KARABÜK’TE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KARABÜK’te, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Kentte saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurdan korunmak isteyen kişiler kapalı alanlara sığındı. Başta Fevzi Fırat Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar göle döndü. Trafiği felce uğratan yağış nedeniyle araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Bir işyeri sahibi dükkanına su girmesini önlemek için kum çuvalları ile kapı girişine barikat yaptı. Yağışın etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkalı rögar kapaklarını açmasıyla birlikte biriken sular tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağanaktan korunmak için koşturanlar

- yağmura aldırış etmeden yürüyen kadın

-Göle dönen caddeler

-Görevlilerin çalışması ve işyerinin girişindeki çuvallar

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

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SAĞANAK, SİVAS’TA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve işyeri suyla dolarken, araçlar ise su birikintilerinde mahsur kaldı.

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma başlattı. Huzur Mahallesi 47'nci sokakta çok sayıda ev sular içinde kaldı. Vatandaşlar suları tahliye etmek için büyük çaba sarfetti. Belediye ekipleri de mahallede su dolan evlerden pompa yardımıyla su tahliyesi yaptı. Her yağmurda evini su bastığını söyleyen Basri Çatalcam (68), "Bu durumla baş edemiyoruz. İlerisi tıkanınca burası su doluyor. Lağım suyu olduğu gibi buraya doluyor. Oğlumun iş malzemeleri vardı, onlar da su içerisinde kaldı." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yağış görüntüleri

-Su birikintisi olan yerler

-Su dolan evler ve tahliye çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()-

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FIRAT NEHRİ'NE GİREN 2 KUZEN BOĞULDU



ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ne giren Ayşe Mehibe Özkan (20) ile Beşir Akman (14) isimli kuzenler boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Birecik ilçesine bağlı Keskince kırsal Mahallesi'nde geçen Fırat Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan iki kuzen nehre girdi. Yüzmeyi iyi bilmedikleri öğrenilen Özkan ile Akman'ın bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlar suya atlayarak her iki genci sudan çıkarttı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kuzenler ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan Beşir Akman ile Ayşe Mehibe Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan iki kuzenin, AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili Yahya Akman'ın akrabaları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis önünde bekleyenler

- Ölüm haberi üzerine gözyaşlarına boğulanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK - Kamera: ŞANLIURFA ()



