DHA YURT BÜLTENİ 20

DENİZLİ-ANKARA KARAYOLU SEL NEDENİYLE TRAFİĞE KAPANDI

DENİZLİ- Ankara karayolu, sağanak yağmur nedeniyle oluşan sel suları yüzünden Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki kısmında her iki yönden ulaşıma kapandı.

Denizli'de sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurla oluşan sel suları nedeniyle, Kocabaş Mahallesi'nden geçen Denizli-Ankara karayolunun gidiş ve geliş kısımları tamamen ulaşıma kapandı. Karayolunun iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki evler ile fabrikayı da su bastığı öğrenildi. Ekiplerin karayolunu trafiğe açma çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karayolundan görüntü

- Genel ve retaüy görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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İNCE: TERÖR ÖRGÜTLERİYLE AMANSIZ MÜCADELE EDİLECEK (2)

102'NCİ MİTİNG ANTALYA'DA

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Hatay mitinginin ardından ikinci durağı, Antalya oldu. Miting alanına giden Demokrasi Bulvarı'ndaki bir üstgeçide asılan pankartta yer alan 'Hayırlı Cumalar Bay Muharrem Her Gün Cuma Kılanlar Derneği' yazısı dikkati çekti. Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu yanındaki miting alanı, Türk bayrakları ve 'tamam' dövizleri taşıyan binlerce vatandaşla doldu. Sıcak nedeniyle miting alanındaki kalabalığa şapka dağıtıldı. Muharrem İnce, Antalyalılara, "Güzellikler kenti, turizmin başkenti Antalya, kar yağarken denize girilen Antalya, dünyanın göz bebeği Antalya" diye seslendi. Kampanyasının 44'üncü günü ve 102 mitingini yaptığını hatırlatan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30'a yakın miting yaptığını aktardı. İnce, "Türkiye'de bir yorgun adam var bir de taze kan var. Türkiye'nin devasa sorunlarını yorgun bir adam çözemez" dedi.

TURİZM HEDEFİNİ AÇIKLADI

Topyekün bir kalkınma başlatacaklarını dile getiren Muharrem İnce, Türkiye'nin dünyada turizmde ilk 10 ülkeden birisi olduğunu kaydetti. İnce, "Turizmi 12 aya yayacağız. Hedefimiz 5 yıl içinde 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri. Kışın askıda kalan turizm personelini teşvikten yararlanacağız. Mesleki eğitimden geçireceğiz. Turizm bölgelerinin de altyapı bütçelerini güçlendireceğiz. Turizmin kalitesini yükselteceğiz. Barışçı politikayla turizmi güçlendireceğiz. Erdoğan, sen hava atmak için 'Rus uçağını ben düşürdüm' dedin. Ama Rus uçağı Suriye sınırına değil Antalya'ya düştü. Domatesler Rusya'ya gitmez oldu, Rusya'dan turist gelmez oldu. Türkiye'de barış dünyada barış, bölgede barış. Barışacağız hemen, hızla büyüyeceğiz" diye konuştu.

'HAKKINI BİLEN, HALKINI BİLEN, HADDİNİ BİLEN BİR CUMHURBAŞKANI'

Önce hukuk devletini yeniden sağlayacaklarını belirten İnce, mahkemelerin bağımsız olacağını aktardı. Merkez Bankası başkanını parti genel merkezinde ağırlamayacaklarını vurgulayan İnce, şöyle devam etti:

"Partizanlık yapmayacağız. Ülkeyi kalkındırıp halkça bölüşeceğiz. Erdoğan camdan okuyacak. Cam bozulanca bakacak. Ben camdan değil candan konuşacağım. Benim ondan farkım ben kimseyi ayırmayacağım, kimseyi kayırmayacağım, milletin parasını savurmayacağım. Hakkını bilen, halkını bilen haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Haddini bilmeyenlere haddini bildiren bir başkan olacağım. Bu seçimin kaybedeni olmayacak. 81 milyon kazanacak. Erdoğan kazanırsa kavga devam edecek, dolar yükselecek, faiz yükselecek, enflasyon artacak. Suriyeliler Türkiye'de kalmaya devam edecek. Mazot yine pahalanacak. İnce kazanırsa umut gelecek. İnce kazandığında güven ortamı oluşacak. Yatırımlar artacak. Topraklardan bereket fışkıracak. Fabrikaların bacası tütecek."

'YAZLIK SARAYI ENGELLİ ÇOCUKLARA VERECEĞİM'

Cumartesi günü İstanbul mitingine 5 milyon kişi geleceğini belirten İnce, bu mitinge herkesi takımının formasıyla davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerini sürdüren İnce, "Erdoğan'dan 5 ay önce vekil oldum. Sonra Erdoğan Başbakan oldu. İlk icraatı 'Benim milletvekillerim halkın arasına oturacak' dedi. Lojmanları sattı, kendisi de gitti Keçiören'de bir apartman dairesinde yaşadı. Bir süre sonra bunu unuttu. Kendisinin özel olduğunu düşünmeye başladı. Çankaya Köşkü'nü beğenmedi gitti saray yaptı. İstanbul'da 5 sarayı kendisine tahsis etti. Yine yetmedi Marmaris'e gitti, 300 odalı yazlık bir saray yaptı. Allah'ın izni, milletin isteği ile Cumhurbaşkanı olduğumda yazlık sarayı kullanmayacağım, onu engelli çocuklara vereceğim" dedi.

'KEKLER ŞEKERSİZ OLACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kardeşim' dediklerini etrafından uzaklaştırdığını belirten İnce, "Partiyi kurarken kardeşim dediklerinden kimse yanında kalmadı. Ben Rizeliyim diyor ama çayını bile beğenmedi. Kardeşim Esad diyordu şimdi katil Eset diyor. 16 yılda dost kaldığı bir insan gösterin, ben özür dileyeyim. Bütün herkesle kavgalı. Erdoğan'ın heyecanı kalmamış. İnsanlara tepeden bakıyor, kibirli biri. Atanmak isteyen birine 'Git seni Kılıçdaroğlu atasın' diyor. Genç çocuğa katlanıver. Çocuk sayısını, doğurma yöntemini biliyor. Ekmeğin rengini biliyor, her şeyi biliyor ya da her şeyi bildiğini zannediyor. Partisinin adı Adalet ve Kalkınma. Adaleti unuttu, kalkınmayı da, kek var diyor. Çay ve kek Yalova Seyahat'te de var, otobüs mü işletiyorsun? Mars'ta maden arayacağız diyorum o kıraathane açıp kek yiyeceğiz diyor. Şeker fabrikalarını da sattı demek ki kekler şekersiz olacak" dedi.

'1922'DEN SONRA İLK KEZ TOPRAK KAYBETTİ'

Muharrem İnce, Erdoğan'ın 16 yılda devlet adamlığını terk ettiğini belirterek, "Kuşatılan devleti yeniden toparlayacağız. Osmanlı İmparatorluğu ile 1699'da başlayan toprak kaybedişi, 223 sene sürdü. 1922'de Mustafa Kemal dur dedi bu gidişe. İlk kez 1922'de kaybetme bitti ve kazanma başladı. Türkiye 95 yılda ilk kez bunların döneminde toprak kaybetti. Süleyman Şah türbesinin bulunduğu toprağını kaybetti. Onun hayalleri yok. Ben çocukları iyi eğitmek istiyorum. Fakir fukarayı kandırıyorlar. İnce seçilirse o sosyal yardımları keser. Sarayda olan sensin milletin evladı benim, niye keseyim. Cumhurbaşkanı seçildiğimde yardımları enflasyon oranında artıracağım" diye konuştu.

HAVA DURUMU, 'YAPARSIN AŞKIM' BİLE SENİ GEÇMİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a televizyona çıkma teklifini yineleyen İnce, "Erdoğan'a yurdun dört bir köşesinden sesleniyorum. Erdoğan tencerede et yok, dert var. Aş yerine taş kaynıyor. Soğan 5, patates, 6 lira, kuru fasulye 10 lira, ekmek yok. Sende kek var. Televizyon kanalına çıkıp konuşalım. Söz diplomanı sormayacağım. Bir tek şey soracağım soğan, patates ve ekonomiyi konuşacağız. Geçenlerde 'Benimle televizyona çıkarsa reytingleri artar' diyor. Hangimiz daha fazla izleniyoruz diye baktım, ben Erdoğan'dan 4 kat fazla izleniyorum. Erdoğan'ın programı olduğu zaman izlemede 34'üncü olmuş. Hava durumu, 'Yaparsın Aşkım' bile seni geçmiş. Gel benimle televizyona çık. Havan olsun. Hani sen dünya lideriydin. Seni gidi seni. Sen çakma dünya liderisin" diye konuştu.

'BAKANLAR KURULU'NDA AK PARTİLİ DE OLACAK'

Seçildiğinde ilk hafta Bakanlar Kurulu üyeleri ve cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacağını kaydeden İnce, "Bakanlar kurulunda sadece CHP'liler olmayacak. Herkes kendini görecek orada. Sadece CHP'liler oy vermiyor bana. Ak Partili bakan da yapacağım" dedi.

VATANDAŞ 'POLİS MİTİNG ALANINA ALMIYOR' DİYE SESLENİNCE

Sahneye seslenen bir vatandaşın polisin miting alanına girişe izin vermediğini söylemesi üzerine İnce, "Acaba sıkışık olduğu için mi polis arkadaşlarım böyle yaptı? Polis yanlış iş yapmaz ben buna inanıyorum" diye seslendi. İnce, Hatay'da açıkladığı vaatlerini Antalya mitinginde de yineledi. İnce, konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alandan detay görüntüler

-Muharrem inceden detay görüntü

-Pankart ve çocuklardan detay görüntü

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA()

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AKŞENER: BANA TALİMAT VERECEK KİŞİ HENÜZ ANASININ KARNINDAN DOĞMADI (3)

'ABBAS YOLCU'

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Düzce'nin ardından geldiği memleketi İzmit'te Milli İrade Meydanı'nda halka seslendi. Seçimi getirenin de pişman olduğunu belirten Akşener, "24 Haziran'da bir seçim var, seçimi getirenler de pişman. Bu defa asabiyeti gördüğüm zaman, Türkiye'de iktidar partisini yönetenlerin, Sayın Erdoğan'daki asabiyeti gördüğümde anlıyoruz ki Abbas yolcu. Gitmesi lazım, çok yoruldu. Türkiye'nin ekonomisinin içine tükürdüler, eğitimin içine tükürdüler, Türk ordusunu darmadağın ettiler. 16 yılda ne yaptılar? Bir ekip kurdum, tek tek incelendi. İnşaat yapmışlar. Kocaman adalet sarayları yapmışlar, içinde adalet yok. Her şehre üniversite binası yapmışlar, içinde hoca yok. Milyar dolarlık fabrikaları satmışlar. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplamışlar hepinizin cebinden ve sonuç olarak Kocaeli'ne hiçbir şey gelmemiş. Bir sanayi şehrinde genç işsizlik neden büyük sorun? Yatırım yapılmamış. Türkiye'nin kaynakları, potansiyeli var. Türkiye'de yönetim değişikliği olduğu andan itibaren Türkiye ayağa kalkar, koşar, yürür. Önce israfın önü kesilecek, sonra yatırım, sonra yolsuzluk ve rüşvetin önüne geçilecek" dedi.

'BUNLAR ALIŞMIŞLAR BEDAVA YAŞAMAYA'

Akşener, israfı keseceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben 'TİKA'yı kapatalım' demedim. Binali Bey duruma dahil oldu. TİKA'yı kapatacağımı söyledi. TİKA'yı kapatacak yalanını söylerken Pensilvanya'dan talimat aldığımı söyledi. Bu gol kaçmaz. Bir başbakan hem yalancı hem iftiracı. Gereğini yapmadığı için de bostan korkuluğu durumu var. Bir; benim milletimin dışında talimat verecek şahıs anasından doğmadı. Madem Pensilvanya'dan talimat almışım, gereğini yapacaksınız. Yapmayan şerefsiz alçaktır. TİKA 36 milyar TL, bir yılda cebinizden harcıyor. Ekvador'da ismini söyleyemediğim bir şehrin Haliç'ini temizlemiş. Burada bir cebellezi var. 2018 bütçesini inceledik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bütçesi 2,3 milyar TL, Sağlık Bakanlığı 38 milyar, TİKA'nın 36 milyar TL bütçesi. Geldiğim nokta şu; Bunlar alışmışlar bedava yaşamaya, bunu kestiğinizde Türkiye'nin kaynakları size yeter."

'BİZ ASLA EZİK OLMADIK'

Rumelilerin sabırlı olduğunu, ancak asla ezik olmadığını ifade eden Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Bu toprağın kızı olarak, bu şehrin yetiştirdiği kızınız olarak elbette sizden cumhurbaşkanlığı için oy istiyorum. Aynı zamanda İYİ Parti Genel Başkanı olduğum için milletvekilleri adaylarımız için de oy istiyorum. Biz Rumeliler sabırlı insanlarızdır ama biz asla ezik olmadık ve ezik olmak bizim için mümkün değil. Atatürk'ü kıskanmaktan vazgeçin kardeşim, onun gibi olmak mümkün değil. Ordunun en güzide askerlerini içeri attın, İlker Başbuğ'u terör örgütü başı olarak hapse attın. Bunların bitirilmesi için, Türkiye'nin huzura ermesi için, 25'inde rahat nefes alınabilmesi için oylarınıza talibim. Allah'ın izniyle başaracağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Akşener'in gelişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ ()

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İzmir'de polise saldırı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı (2)

ŞÜPHELİLERİN 3'Ü DE TUTUKLANDI

İzmir'in Buca ilçesindeki bir restoranın önünde, park yasağını ihlal eden sürücülerin araçlarının çekilmesi sırasında 2 polisin saldırıya uğramasıyla ilgili olarak gözaltına alınan işyeri sahibi A.A., kardeşi M.A. ve işyeri çalışanı Ç.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların 3'ü de tutuklandı.

Davut CAN / İZMİR, ()

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Bakan Zeybekci'den, nohut üreticilerinin dikkatini çekecek açıklama

DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, nohut fiyatlarının 2.5 liraya kadar düşmesini kabul edilir bulmadığını söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile yaptığı görüşmede Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) direk piyasaya girerek bir taban fiyat koyup alıma girmesi hususunda mutabık kaldıklarını söyleyen Zeybekci, nohut üreticilerine destek olacaklarını kaydetti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Acıpayam ilçesi Talip Özkan Konferans Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, nohut fiyatlarıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Zeybekci, son 15 yıla bakıldığı zaman tarımsal gayri safi hasılada Türkiye'nin dünyada ilk 10'a girdiğini, tarım ürünleri ihracatında ise 20 milyar doları aşan bir trend izlediklerini söyledi. Çiftçilerin ürettikleri ürünlerle mutlu olması, dünya standartlarında üretim yapmaları, aynı zamanda ürünün en az dünya fiyatlarında Türkiye pazarlarında yer alması ve mağduriyete uğramaması için de en üst düzeyde çalıştıklarını söyleyen Zeybekci, nohut fiyatlarına değinerek şunları söyledi:

"Bu yıl yağışların ve mevsimsel verimliliğin iyi olması sebebiyle Türkiye'nin geçen yılki nohut üretimi 470 bin ton iken, bu sene 550 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu bolluk ya da aynı zamanda başka etkilerle de fiyatların, çiftçimizi zor durumda bırakan rakamlara indiğini görüyoruz. 2.5 lira civarında piyasanın oluştuğunu gördük. Bunun üzerine hükümet olarak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte yaptığımız konuşmalarda, Ekonomi ve Tarım Bakanlığı işbirliği içinde, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin direk piyasaya girerek bir taban fiyat koyup, nohut alımına girmesi hususunda mutabık kaldık. Yani 2.5 lira fiyat, kabul edilebilir değildir bizim için. Makul olan, çiftçimizin 'evet bu fiyatta ben zarar etmem ve seneye de ekerim' diyeceği fiyattan, Toprak Mahsulleri Ofisimiz nohut alımına 1-2 gün içinde başlayacak. Bu süreç inşallah çiftçilerin, nohut üreticilerinin, spekülatörlerin, stokçuların veya fırsatçıların eline düşmemesini sağlayacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Zeybekci'nin açıklaması

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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SİVAS'TA MÜSTAKİL EVDE YANGIN

SİVAS'ta müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan Ali ve Gültekin Susuz kardeşlere ait müstakil bir evde yaşandı. Evden dumanlar yükseldiğini fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan incelemede evde yangın sırasında kimse olmadığı belirlendi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangın öncesinde evde yaşayan iki kardeşin aralarında tartıştığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Yanan evin görüntüsü

-İtfaiyenin çalışması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()