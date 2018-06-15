DHA YURT BÜLTENİ-20

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

KAHRAMANMARAŞ’ın Türkoğlu ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Osmaniye Karayolu’nun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Osmaniye yönüne giden Berat Orçan yönetimindeki 06 AR 0311 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yöne giren Enes Özsöğüt’ün (29) kullandığı 27 YE 088 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Enes Özsöğüt olay yerinde hayatını kaybederken, otomobillerde bulunan sürücü Berat Orçan, Reyhan Orçan, Berra Orçan, Mahmut Azparlak, Fatih Tuzluca ve Enes Malik Gürüzoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, şehirdeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Kazaya karışan araçlar

- Jandarma ve polisin inceleme yapması

- Cenazenin kaldırılması

- Otomobilin çekiciye yüklenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ ()

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YÜKSEKOVA'DA ASKERİ HAREKETLİLİK



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, akşam saatlerinde askeri hareketlilik yaşandı. Çok sayıda askeri araç, Şemdinli ilçesine doğru gitti.

Kandil'e yapılacak operasyon için hazırlıklar sürerken, akşam saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun askeri hareketlilik yaşandı. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndan çıkan, aralarında tankların ve mühimmat taşıyan kamyonların da bulunduğu 20'ye yakın askeri aracın güvenlik önlemleri altında İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ilçesine doğru gittikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zırhlı aracın üzerinde tankın geçişi

-Kamyonların üzerinde mühimmatların taşınması

-Cengiz Topel Caddesi üzerinde alınan yoğun güvenlik önlemleri

-Yüksekova'dan Şemdinli İlçesinde bulunan İran ve Irak sınırına doğru hareket etmeleri

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

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'NEDEN YAN BAKTIN' DEYİP BIÇAKLADI

KARAMAN'da, evine doğru giden Necati Yücer (27), yan bakma meselesi nedeniyle aynı yaştaki Osman B. tarafından bıçaklandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 845 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine doğru giden Necati Yücer, daha önceden tanıdığı Osman B. ile yolda karşılaştı. Osman B., Necati Yücer'i 'neden bana yan bakarak geçtin' diyerek, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. 2 bıçak darbesiyle yaralanan Yücer, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yücer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Osman B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralının amublansla hastaneye getirilişi

- Hastaneden detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN ()

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KEŞAN'DA HDP GERGİNLİĞİ

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 50 kişi, HDP'nin seçim afişinin asılı olduğu ilan panosunun camını kırarak afişi yırttı. Grup, şehrin 3 farklı noktasında asılı olan HDP afişlerinin polis tarafından kaldırılmasından sonra dağıldı.

Bugün geç saatlerde Keşan'dan 50 kişilik bir grup Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı seçim kavgasına tepki gösteren kalabalık PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı. Grup ardından, içerisinde HDP'nin seçim afişinin asılı olduğu ilan panosunun camını kırarak, içindeki afişi parçaladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Grup, şehrin 3 farklı noktasındaki ilan panolarına asılan HDP seçim afişlerinin kaldırılmasını aksi takdirde dağılmayacaklarını söyledi. Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan'ın da araya girmesiyle şehir genelindeki panolarda asılı olan HDP afişleri polis tarafından toplandı. Grup, daha sonra olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cumhuriyet meydanında toplanan grup

-Emniyet müdürü ve savcıların vatandaşları sakinleştirmesi

-Camı kırılan pano

-HDP afişlerinin sökülerek yırtılması

-Polisin afişleri götürmesi

-Vatandaşlar röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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