DHA YURT BÜLTENİ - 20

Bakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğiz/EK

'AVRUPA'DA KENDİSİNDEN OLMAYAN HERKESE NEFRET OLUŞMAYA BAŞLADI'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kemer ilçesini ziyaret etti. Mevlüt Çavuşoğlu, Göynük Mahallesi'nde pazar ziyaretinde esnaf, vatandaş ve turistlerle bir süre sohbet etti. Ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Dünyada son yıllarda gerçekleştirilen 10 mega projenin 6'sını Türkiye'nin gerçekleştirdiğini, daha büyük projeleri hayata geçirmek için yeniden yetki istediklerini söyledi. 24 Haziran'ın Türkiye tarihinin en kritik seçimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, 16 senedir Türkiye'yi kalkındırırken Antalya ve Kemer'i ihmal etmediklerini, Kemer'in hastane, hükümet binası gibi sorunlarını çözdüklerini ve çözmeye devam edeceklerini kaydetti.

'FETÖ'NÜN DARMADAĞIN ETTİĞİ YARGIMIZI TOPARLIYORUZ'

Darbeleri yendiklerini, tüm engelleri aştıklarını, terörle mücadelenin en iyisini içeride ve dışarıda verdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkenin huzuru, bölgenin huzuru için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Suriye'deki sorunun çözümü için de biz çalışıyoruz. 24 Haziran'dan sonra çok farklı bir Türkiye olacak. Hükümet güçlü olacak, hızlı kararlar alınacak, hızlı uygulanacak. Meclis çok güçlü olacak. Bundan sonra yasa tasarılarını sadece milletvekilleri hazırlayacak. Hükümeti de denetleyecek. Kurumlar güçlü olacak, birbirini denetleyecek. FETÖ'nün bozduğu, darmadağın ettiği yargımızı toparlıyoruz. Sadece adalet sarayları yapmak yetmez, adaleti tarafsız, bağımsız yapmak ve daha da güçlendirmemiz lazım. Güçler ayrılığı ve güçler arasındaki dengeler. Tüm kurumlarımız güçlü olacak. O yüzden seçim çok önemli."

AVUSTURYA'NIN CAMİLERİ KAPATMA KARARI

Avrupa'da kendisinden olmayan herkese nefret oluşmaya başladığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, Avusturya hükümetinin 7 camiyi kapatma kararına da tepki gösterdi. "Avrupa'da göçmene nefret, Museviye nefret ve İslam düşmanlığı var" diyen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı, ikisi birleşti. Bu ikisinin birleşmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef oldu. Avusturya eski Dışişleri Bakanı yeni Başbakan Sebastian '7 camiyi kapatacağım, imamları sınır dışı edeceğim' diyor. Zaten bu şahsın ırkçı olduğunu biz biliyoruz. Dışişleri Bakanlığında da kendisini yakından tanıdık ama ırkçı bir siyasetçi olduktan sonra kendisiyle aramıza mesafe de koyduk. Şimdi ise 'camileri kapatacağım' diyor, sudan bahanelerle. Bu işte, bazı ülkelerin ve siyasetçilerin ırkçılıkta ve İslam düşmanlığında nereye geldiğinin göstergesidir."

'MERKEZ SAĞDAN GELEN BİR ŞAHSİYET'

Başbakan Sebastian'ın aşırı sağ partiden gelen bir şahsiyet olmadığını merkez sağ partisinden geldiğini kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, "Ben sizlere 'merkez sağdaki siyasetçiler de artık bu tarafa doğru kaymaya başladı' diye söylüyorum. Ben kendisine Dışişleri Bakanı iken sordum. 'Sebastian senin ülkende radikalleşen terör örgütlerin katılan bir tane Türk var mı?' diye. 'Yok' dedi. Bu neden biliyor musun? 'Diyanet İşleri Başkanlığımız yani ATİB ve Türk imamlarının iş birliğinden dolayı. Bizim eğitim sistemimiz radikalleşme ve terörizme karşı çünkü. İslam barış demektir.' dedim. 'Çok doğru söylüyorsun, bir tane Türk yok. Çalışmaya devam edeceğiz' dedi. Şimdi vakıf kuruluyor orada. Bu vakıfla beraber imamlarımız orada görev yapmaya devam edecek. Bunu arz ediyoruz" diye konuştu.

'SAĞ DUYULU SİYASETÇİLER DE VAR'

Avrupa'da sağ duyulu siyasetçilerin de bulunduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneiss son derece sağ duyulu ve inançlara saygı duyan bir siyasetçi olduğunu söyledi. Kneiss'in göreve başlar başlamaz kendisini aradığına değinen Çavuşoğlu, "Knesss, aradığında, 'Mevlüt ben Türk düşmanı değilim, İslam düşmanı da değilim. Ben derslerimde İslam medeniyetini anlattım. Osmanlı medeniyetinin dünya medeniyetine katkılarını anlattım. Türkiye ile ilişkilerimi düzeltmek istiyorum' dedi. İstanbul'a davet ettim. Böyle siyasetçiler lazım Avrupa'ya" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'YI UÇURUMA GÖTÜRECEK'

Irkçı, kafatasçı, İslam düşmanı siyasetçilerin yarın Avrupa'yı başka uçurumlara götüreceğini de kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bugün hedef Müslümanlar. Dün Yahudiler idi. Kanunlar katı olduğu için Yahudi düşmanlıklarını açığa vurmuyorlar. Cezası var. Peki Müslümanlara herkes rahatça saldırabiliyor. Yarın başka hedefler bulur. Eskiden olduğu gibi Protestan, Katolik çatışması başlar. Etnik çatışmalar başlar. Biraz önce söylediğim zihniyetin hayali, rüyası da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu kurmak. Avrupa Birliği içinde de herkes kendisiyle dalga geçiyor. Avrupa nerelere, kimlere düştü görüyorsunuz. Böyle siyasetçilerin elinde Avrupa oyuncak oldu. Avrupa'da maalesef liderlik eksikliği de var. O yüzden inşallah tüm bu haksızlıklara karşı biz de dik duruş sergileyeceğiz ve yurt dışındaki vatandaşların da ümmetin de hakkını biz savunacağız."

Başbakan Yardımcısı Işık: 300'ün üzerinde milletvekili çıkaracak noktaya geldik

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, seçimlerin birinci turda biteceğini belirterek, "Son bir hafta 10 gündür milletvekilleri seçimlerine yönelik hava da artmaya başladı. Şuanda 300'ün üzerinde bir milletvekilini çıkaracak noktaya geldiğini düşünüyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Basın Yayın ve Enfermasyon Genel Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin seçimle ilgili tahminlerini sorması üzerine Işık, "Bu seçim erken seçim değil, çok erken seçim oldu. Seçim takvimi sıkışık oldu. Kamuoyunun nabzına bakıyoruz, partinin genel durumuna bakıyoruz, rakiplerimizin genel durumuna bakıyoruz ve ona göre tahmin ve hedef veriyoruz. 7 Haziran seçimleri hariç bizim verdiğimiz rakamlar birebir neredeyse tutmuştu. Biz genelde aday tanıtım toplantılarında açıklıyoruz. Aday toplantısına yetişmeyince açıklayamadık. Şuanda AK Parti Kocaeli olarak kendi kriterimiz şudur; 7 olursa başarılı kendimizi saymayız. 8 normal sonuçtur. 9 başarıdır. Genelde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğini düşünüyorum. Son bir haftadır alanların şenlenmesiyle herkesin bütün adayları tartma imkanı oldu. Cumhurbaşkanımızın tecrübesi ve kapasitesi daha ön plana çıktı. Bugün sandık konsa seçim birinci turda biter. Çok samimi olarak şunu söylüyorum. Son bir haftadır 10 gündür milletvekili seçimlerine yönelik hava da artmaya başladı. Vatandaşın nabzını alıyoruz. Şuanda AK Parti'nin 300'ün üzerinde bir milletvekilini çıkaracak noktaya geldiğini düşünüyorum." dedi.

'YERİNDE VE KAYNAĞINDA BERTERAF ETME STRATEJİSİNİ UYGULUYORUZ"

Işık terörle mücadele konusunda ise şöyle konuştu:"Türkiye uzun süre savunma konseptini tercih etti. Kendisine bir saldırı olursa o saldırıyı karşılıksız bırakmama ve cezalandırma yönetimi belirledi. Şuanda yerinde kaynağında berteraf etme stratejisini uyguluyoruz. Fırat Kalkanı Harekatıyla Kilis, güney sınırımızdaki ilçelerimizi tehdit eden DEAŞ tehdini ortadan kaldırdık. Bazı küresel güçlerin de desteğiyle oluşturulmak istenen Kürt devleti daha doğrusu terör devleti tehdine karşı Afrin opersayonun başlattık. Oradaki teröristleri temizledik. Bir taraftan teröristeleri temizlerken diğer taraftan sivil insanların hayatlarını devam ettirmesi için her türlü tedbiri aldık. Kuzey Irak'ta terör örgütünün bize tehdit oluşturacak tehditler için operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Herkesin şunu bilmesi gerekiyor ki Türkiye terör tehdidi nereden gelirse gelsin tehdidi kaynağında imha etme yetkisine sahiptir."

'ASKERİMİZ EN İYİ TEKNOLOJİYİ KULLANIYOR'

Işık geçen yıl Dağlıca'da taburda iftar yaptıklarını ifade ederek,"Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) üstlerinin Van veya Batman'dan kalktığı söylendi. Biz orada yaptığımız değerlendirme sonucunda Cizre ve Yüksekova'da SİHA ve İHA üstleri oluşturduk. Bu da bize terörle mücadelede harekat kolaylığı sağlıyor. Van'dan Yüksekova'ya geliş mesafesi ortadan kalmış oldu. Bu tip kararları yerinde ve hızlı alıyoruz. Şuanda hem askerimizin niteliği açısından son derece iyi durumdayız. Askerimizin kullandığı teknoloji açısında en iyi teknolojiyi kullanıyoruz. SİHA yerlilik oranı yüzde 97 yani bu dünyada çok az ülkenin başarabildiği bir nokta. Bu teknolojiye yatırım yapmayı insan kaynağına yatırım yapmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Maliye Bakanı Ağbal: Türkiye'nin önü açık, geleceği parlak

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, güçlü bir sanayi ve genç bir nüfusun olduğunu belirterek, "Türkiye'nin önü açık, geleceği parlak. Türkiye, ileriye dönük en hızlı kalkınacak, en hızlı büyüyecek ülkelerin başında geliyor. Dinamik bir girişimciliğimiz var" dedi.

Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde organize edilen, 'Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı', ekonominin önemli isimlerini buluşturdu. Seyhan Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, İşKur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş katıldı.

DESTEKLERİ SAYAMIYORUM

Burada bir konuşma yapan Maliye Bakanı Ağbal, son 2 yıldır yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı arttırmak için olağanüstü teşvikler ve destekler verdiklerini kaydederken, şunları söyledi: "Türkiye'nin önü açık, geleceği parlak. Türkiye, ileriye dönük en hızlı kalkınacak, en hızlı büyüyecek ülkelerin başında geliyor. Güçlü bir sanayimiz, genç bir nüfusumuz var, dinamik bir girişimciliğimiz var. Dünyada ne olursa olsun iş adamlarımız bunlara karşı büyük bir mücadele veriyor. Özellikle son 2 yıldır yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı arttırmak için olağanüstü teşvikler ve destekler veriyoruz. Maliye Bakanı olarak verdiğimiz destekleri ben bile artık sayamıyorum. Yeter mi? Yetmez, daha fazla vermemiz lazım. İnşallah bunları hep birlikte yapacağız."

YAPILANDIRMA ÇAĞRISI

Ağbal, 'tarihi fırsat' olarak nitelendirdiği vergi ve diğer alacakların yapılandırılmasına ilişkin herkese çağrıda bulunurken, şu ifadeleri kullandı: "Vergi ve prim borçlarınızı 36 aya ve 18 taksite kadar taksitlendirebiliyorsunuz. Bütün vergi ve primler buna dahil. Ayrıca bu yeniden yapılandırma kanununda, yeni getirdiğimiz bir kolaylık var. Bundan önceki yapılandırma kanunlarında bu yoktu. Eğer vergi borcunuzu peşin öderseniz, hesaplayacağımız düşük faizin de yüzde 90'ını bir defa daha siliyoruz. Örnek veriyorum; bir milyon lira borcunuz var. Birikmiş 700 bin lira faizi var. Kolay değil, bir milyon 700 bin liraya gelmiş. 31 Temmuz'a kadar başvurmanız lazım. İlk ödeme 1 Ekim'de. Eğer bu bir milyon 700 bin lira borcunuzu 'ben peşin ödeyim' derseniz, hemen hemen bir milyon 20 bin lira verip çıkıyorsunuz. 700 bin liraya yakın faizi siliyoruz. Eğer 2 taksitte ödeyecekseniz muhtemelen bir milyon 40 bin lira ödeyip çıkıyorsunuz. Dolayısıyla yeniden yapılandırmada faizleri siliyoruz, peşin ödemede önemli bir indirim sağlıyoruz."

SARIEROĞLU: YÜZDE 7.4'LÜK BÜYÜME REKORUNA İMZA ATTIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise, Türkiye'nin 16 yıldır çalışma hayatı anlamında bir başarı hikayesi yazdığını belirtti. Dünya ülkelerine kıyasla bir ülkenin nüfusuna denk gelecek şekilde istihdam ve iş gücü artışları sağlandığını anlatan Sarıeroğlu, şunları söyledi:"Bugün Türkiye 81 milyon nüfusuyla, 28 milyona ulaşmış istihdamıyla, 31 milyona ulaşmış iş gücüyle Türkiye'nin en önemli insan kaynağı anlamında insan sermayesi ülkeleri konumunda. Son on yıla baktığımız zaman, yaklaşık 7,5 milyonluk istihdam sağlamışız, bunun yarısından fazlasının kadın olması da bizim açımızdan çok önemli, pozitif bir durum. Başka ülkelere baktığımızda istihdam azalışlarının olduğunu, Avrupa Birliği'nin 510 milyonluk nüfusuna baktığımız zaman bizim 81 milyonluk nüfusumuzla kıyasladığımız zaman AB ülkelerinin G 20 ülkelerinin performansını solda bırakan, güçlü bir istihdam artış performansı sağlamış durumdayız. Yine yüzde 7.4'lük bir büyüme rekoruna imza attık. G 20, Avrupa Birliği, OECD ülkeleriyle kıyasladığımızda şu an dünyanın en çok büyüyen ülkelerinden biri konumuzdayız. Attığımız güçlü adımlarla, ortaya koyduğumuz kararlı politikalarla, kapsayıcı, sürdürülebilir dengeli büyüme performansımızın 2018 yılında da sürmesi konusunda her türlü önlemimizi almış durumdayız."

ÖNCELİKLİ HEDEF; İSTİHDAM

Milli istihdam seferberliğiyle ilgili 2017 yılı içerisinde çok önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini ve başarılara imza atıldığını kaydeden Sarıeroğlu, "15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişiminin ardından yerimize başka bir ülke olsaydı ayağa kalkmasının, yol yürümesinin mümkün olmadığı hasarlara sebep olabilecek ağır bir sürecin ardından biz Türkiye işverenleriyle, işçileriyle, siyasetçileriyle birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışarak o sürecin ülkemiz açısından hasarsız şekilde atlatılmasını sağladık. Böylesine bir sürecin ardından büyüme rekorlarımızı kırmaya devam ettik. Başlattığımız Milli İstihdam Seferberliği ile birlikte 1,5 milyon ek istihdam sağladık. Bu sürecin ardından ortaya koyduğumuz sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da aralık ayında kamuoyuyla paylaşılan geçtiğimiz iki ay önce mecliste yasalaşan ve uygulamaya başlayan yeni teşviklerimizle iş dünyamızın istihdam yaratma konusunda imkanları zorlayacağı, imkanlar oluşturma konusunda onları cesaretlendirecek yenilikçi bakış açılarını içeren yeni teşviklerimizle, hefedlerimizle inşallah yolumuza devam edeceğiz." 24 Haziran'ın tarihi bir süreç olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, 16 yıldan itibaren 3,5 kat büyüyen, istihdamda, yatırımda, rekabet gücünde, ihracatta rekorlar kıran, önüne çıkan her türlü soruna rağmen bir Türkiye'nin olduğunu, birlik beraberlik içinide istikrarın devam etmesiyle büyük hedeflere doğru ilerleme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise, ekonomide istihdamın oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin kalkınması, büyüyüp gelişmesi noktasında da esnaf ve sanatkarlar olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise, 2017 yılındaki Milli İstihdam Seferberliğinde Adana'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğunu, her işverenin en az bir istihdam yaptığını belirterek, bunun üzerine kendilerinin de Cumhurbaşkanına gidip daha çok destek istediklerini kaydetti.

Çerkezköy'de silahlı kavga anı cep telefonu kamerasında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin tabancayla vurularak yaralandığı olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Çerkezköy Gazi Osman Paşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup, karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine O.G. araçtan aldığı tabanca ile diğer grupta yer alan Kıvanç Karakoç'a ateş açtı. Vücuduna 4 kurşun isabet ederek yaralanan Karakoç, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay yerinde polisin yaptığı incelemede 10 adet boş kovan bulundu. Polis, olayın ardından kaçan O.G. ve ağabeyi N.G. ile diğer gruptan S.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

