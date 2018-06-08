DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kadirli'de 15 bin kişilik iftar



OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Geleneksel Andırın Caddesi İftarı' etkinliğine yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Kadirli Belediyesi tarafından Andırın Caddesi'ndeki organize edilen iftar yemeğine Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. Kuran Tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Ramazan ayının manevi hazzını birlikte yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi. Ramazan'ın paylaşmak ve samimiyet olduğunu belirten Başkan Tarhan, şöyle konuştu:

"Ramazan ayında böyle güzel bir kalabalıkla buluşarak iftar açmak, hepimiz için ayrı bir onurdur. Bugün burada Ramazan'ın manevi duygusunu paylaşmanın ve dayanışmanın birlik ve beraberliğin en güzel örneğini yaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca Kadirli'de 7 yıldan bu yana sosyal dayanışmanın bir örneği olan büyük sokak iftarında bir araya geliyoruz. Ramazan ayında aşevimizde günlük 3 bin kişiye 3 çeşit yemek veriyoruz. Bunun yanında aş evimize gelemeyen vatandaşlarımızın evlerine, ekiplerimiz yemeklerini ulaştırıyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İftar alanındaki vatandaşların görüntüsü

- Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan'ın konuşması

- Başkan Tarhan'ın yemek dağıtması

- Kuran-ı Kerim okunması

- Kalabalıktan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'36" - BOYUT: 182 MB

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ(Osmaniye),()

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Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı



ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, gece saatlerinde Güney Mahallesi'nde meydana geldi. 01 AGR 87 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sokakta park halinde bulunan 01 AF 654, 24 YL 2374, 63 N 5346 ve 63 EG 857 plakalı otomobillere çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kazada 5 otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu arada otomobil sahipleri arasında tartışma çıktı. Tarafları sakinleştiren polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri

- Hasar gören otomobiller

- Toplanan kalabalık

- Yaşanan arbede

- İnceleme yapan polis ekibi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN /SİVEREK(Şanlıurfa),()

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