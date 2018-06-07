DHA YURT BÜLTENİ-20

Şimşek: Muhalefet, piyasalardaki dalgalanmadan nemalanmaya çalışıyor



BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, son dönemde piyasalarda dalgalanmalar olduğunu belirterek, "Muhalefet bundan nemalanmaya çalışıyor. Türkiye’nin temelleri sağlam" dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Düztepe iye Akkent arasında yapımı tamamlanan 6 şeritli yolun açılış törenine katıldı. Düztepe Mahallesi’nde gerçekleşen programda konuşan Şimşek, seçim öncesi bir çok spekülasyonların olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Son dönemde piyasalarda biraz dalgalanmalar var. Muhalefet bundan nemalanmaya çalışıyor. Ama şunu iyi bilmeliyiz biz seçim kararı aldıktan sonra piyasalar çok olumlu tepkiler verdi. Daha ilk haftasında uluslararası bir kuruluş, Türkiye’nin notunu düşürdü. Biz güçlü bir politika tepkisi verdik, Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırdık. Ertesi gün yine Halk Bankası ile ilgili dedikodular başladı. Amerika’dan yeni bir yaptırım listesi açıklandı. Tesadüf bunlar tabi her şey tesadüf. Seçim öncesi birçok spekülasyonlar var. Ama biz bunları çok gördük. Türkiye’nin temelleri sağlam. Türkiye küresel kriz, Ortadoğu krizi ve kaosu atlattı. Türkiye terör ile mücadelede de başarılı oldu. Terörün belini kırdık ve Türkiye bu dönemde çok hızlı büyüdü. Size basit bir rakam vereyim. Türkiye 1924 yılıyla, 2002 arasında ortalama yıllık 4.7 büyüdü. AK Parti hükümetleri döneminde ortalama 5.7 büyüdü. Bütün bu şoklara rağmen, hain darbe girişimine rağmen ortada başarı var."

'BİZ YILLARCA YASAKLAR İLE MÜCADELE ETTİK'

Terörün başını ezmek için Türkiye’nin adımlar attığını dile getiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Biz yıllarca yasaklar ile mücadele ettik. İnanç noktasında bütün özgürlükleri getirdik. Şimdi eğitim sistemini tekrar değiştireceklerini söylüyorlar. Bizim getirdiğimiz eğitim sisteminde isteyenler çocuklarına erken aşamada din eğitimini verebilsinler diye getirmiştik. Bunlar tekrar 28 Şubat ruhunu canlandırmaya çalışıyorlar. Önceden başörtüsü yasağı vardı bugün hiç kimse tartışmıyor bile. Bu AK Parti sayesinde oldu. Kürtçe üzerine yasaklar vardı. Biz bütün o yasakları kaldırdık. Alfabeye de özgürlük getirdik. Türkiye’nin farklılıklarını zenginlik olarak gördük. Biz on yıllarca devam eden ret, inkar ve asimilasyon siyasetine de son verdik. Çünkü biz biriz beraberiz ve kardeşiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve beraberindekiler yolun açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Programa katılanlar

- Mehmet Şimşek'in konuşması

- Açılışın yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,()

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Kocaeli'de yağmur su baskınlarına neden oldu

KOCAELİ'de aniden etkili olan yoğun yağmur yağışı hayatı felç etti. Yollar suyla kaplanırken, D-100 Karayolu'nda bazı kesimlerde trafik tek şeritten sağlandı. Bazı binaların bodrum ve zemin katları ile iş yerlerini su bastı.

Saat 22.30 sıralarında, gök gürültüsü ile birlikte aniden başlayan yağmur yağışı yaklaşık yarım saat yoğun şekilde devam etti. Yağmur bir süre sonra etkisini kaybederken 1 saat boyunca yağdı. Yağmur yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nda bazı yerlerde yol suyla kaplandı. Bu kesimlerde trafik tek şeritten ulaşım sağlandı. Yoğun yağmur yağışı nedeniyle bazı binaların zemin ve bodrum katları ile iş yerlerine sular doldu. Cadde ve sokaklar sularla kaplandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin bahçesi suyla dolarken, itfaiye ekipleri motorlarla suyu çekti. İtfaiye ekipleri suyla dolan bölgelerde çalışma yaptı.

Gölcük bir bina ile Körfez'de bir binanın çatısına yıldırım düştü. İtfaiye ekipleri yıldırımların düştüğü binalara müdahalede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Suyla dolan yollar

Suyla dolan hastane bahçesinden görüntü

İtfaiyenin su çekmesi

Ambulansın gelişi

Yağmur yağışı ve gök gürültüsünden görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU /KOCAELİ,()

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Foseptik çukuruna düşen inek 3 saatte kurtarıldı



ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiyenin 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Bilece kırsal mahallesinde meydana geldi. Hasan Uçar ait inek, yaklaşık 2 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü. Uzun süre çalışmalarına rağmen ineği çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, foseptik çukuruna düşen ineği yaklaşık 3 saat süren çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler tarafından yıkanan inek daha sonra sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekipleri çalışma yapmas

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Çukurdan çıkartılan inek

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

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Hakkari'de askeri konvoya hain saldırı: 4 yaralı



HAKKARİ-Çukurca karayolunda, askeri konvoyun geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Hakkari-Çukurca Karayolu’nun 20’inci kilometresindeki Ağaçdibi köyü yakınlarında meydana geldi. Çukurca'dan Hakkari'ye gelen askeri konvoyun geçişi sırasında, yola daha önce PKK’lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı, infilak ettirildi. Patlamada konvoydaki araçlardan bazıları hasar görürken, 4 asker asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Hakkari Valiliği'nden saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, 4 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, "06.06.2018 günü saat: 21.30 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesinden merkez istikametine seyir halinde olan askeri konvoyun Ağaçdibi Köyü yol ayrımından geçişi esnasında el yapımı patlayıcı, infilak etmesi sonucu 4 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.ö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı taşıyan ambulanslar hastaneye gelişi

-Serin çalan ambulanslar

-Polis ekiplerinin hastane önünde geniş güvenlik önlemi alması

-Hastane önünde detaylar

Haber-Kamera: HAKKARİ,()

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Ağrı Dağı'nda 5 terörist öldürüldü



AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesi, Ağrı Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist öldürüldü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 6 Haziran 2018 tarihinde saat 17.00 sıralarında (4-5) PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubunun İran’dan, Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı Köyü At Vadisi kullanarak yurt içine giriş yaptıkları bilgisi HKBF ile bildirilmiştir. Düzenlenen hava harekatı neticesinde, F-16 savaş uçağı ile 06 Haziran 2018 saat 22.55 sıralarında yurt içine girdikleri tespit edilen (5) Bölücü Terör Örgütü Mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bölgede geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Haber: Oğuzhan HANÇER / AĞRI,()

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Taha Akgül ameliyat geçirdi



Milli güreşçi Taha Akgül, burun ameliyatı geçirdi.

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, Ankara Acıbadem Hastanesi'nde burnundan operasyon geçirdi. Bu gece müşahede altında tutulacak olan milli güreşçi, yarın taburcu edilecek.

GÜREŞ FEDERASYONU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) yaptığı yazılı açıklama ile Taha Akgül'e geçmiş olsun dileklerini iletti. "Geçmiş olsun şampiyon" başlıklı yayınlanan yazılı metinde, "Şampiyonumuza geçmiş olsun der, Allah'tan acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Haber: ANKARA,()

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