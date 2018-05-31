DHA YURT BÜLTENİ-20

JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ÇETİN ÇANKIRI'DA İFTAR YAPTI

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı ziyareti kapsamında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve beraberindeki İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’ı ziyaretinin ardından Karatekin Mahallesi'nde bulunan Sultan Süleyman Cami yanındaki iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Orgeneral Çetin ve beraberindekiler iftar sonrasında Sultan Süleyman Cami'nde akşam namazı kıldı. Ardından tarihi Çivitçioğlu Medresesi'ni ziyaret eden Orgeneral Çetin, burada ebru yaptı. Orgeneral Çetin, buradaki ziyaretinin ardından Çankırı’dan ayrıldı. Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Orgeneral Çetin'e tuz lambası ve el yapımı tablo hediye etti.

Gerçekleştirilen ziyarete Vali Aktaş'ın yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ile diğer yetkililer de katıldı.

Görüntü Dökümü

-İftar çadırından görüntüler

-Orgeneral Çetin'in ebru yapması

-detaylar

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()

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KAÇAKLARIN PARALARININ SİLAHLA GASP EDİLDİĞİ İDDİASINA 3 GÖZALTI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1'i hamile kadın 9 kaçağın paralarını silah zoruyla gasp ettikleri öne sürülen 3 kişi, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyü ile Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesi arasındaki arazide meydana geldi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada Beyendik beldesi yakınlarında yaya olarak yürüyen 1'i hamile kadın 9 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçaklar, jandarmadaki ifadelerinde arazide yürüdükleri sırada yanlarına gelen iki araçtan inen 3 kişinin silah zoruyla paralarını gasp ettiğini öne sürdü.

Jandarma, kaçakların ifadeleri ve çevrede yaptıkları araştırma doğrultusunda iki aracı araçları Keşan'da durdurdu. Araçlarda bulunan şüpheliler B.A. (24), E.E. (24) ve İ.E. (55) yakalanarak, gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada ise ruhsatsız 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve gasp edildiği iddia edilen paralar ele geçirilerek, el konuldu. Şüpheliler, Keşan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma aracının hastaneye gelişi

-Şüphelilerin acil servise girişi

-Şüphelilerin acil servisten çıkmaları

-Şüphelilerin jandarma aracına bindirilmeleri

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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KARS'TA ANİ BASTIRAN YAĞMUR CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

KARS’ta aniden bastıran şiddetli yağmur bazı caddeleri kısa sürede göle çevirdi.

Bugün akşam saatlerinde başlayan yağmur saat 21.00 sıralarında şiddetini artırdı. Faikbey Caddesi Çamlıca Durağı kavşağındaki rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle göllenme oldu. Vatandaşlar karşıdan karşıya geçemeyince hızlı seyreden araçlarda yayalara zor anlar yaşattı.

Bir vatandaş ise işyerinden poşet alıp ayaklarına takarak karşıdan karşıya geçebildi.

Belediye görevlileri ihbar üzerine olay yerine giderek tıkanıklıkları açtı ve suya yön vererek caddeyi rahatlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağmur ve detaylar

-Bir vatandaşın ayağına taktığı poşetlerle karşıdan karşıya geçmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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KALKINMA BAKANI ELVAN: ARTIK DAĞA KALDIRMA HADİSESİ BİTMİŞTİR

MERSİN'de seçim çalışmalarını sürdüren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, geçmiş yıllarda sokak eylemlerinin yaşandığı Şevketsümer Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu.

Merkez Akdeniz ilçesi 156'ncı cadde üzerinde bulunan Siteler Polis Karakolu'nun olduğu alanda, Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşa iftar verildi. İftar sofrasına Bakan Elvan'ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Burada konuşan Bakan Elvan, "Buralar, taş, sopa, kavgaların yaşandığı, huzurun olmadığı caddelerdi. Bir taraftan uyuşturucu, diğer taraftan da farklı grupların olduğu yerlerdi. Ama bugün genciyle yaşlısıyla her kardeşimiz, Şevketsümer Mahallemizde, bu büyük caddemizde binlerce kişi iftar yapıyor. Bu bizim için bir huzur ve güven. Ne güzel bir tablo. Anneler çocukları ile birlikte huzur içerisinde. Daha düne kadar 13-14 yaşındaki çocuklarımız dağa kaldırılıyor, ellerine silah veriliyor, bu çocukların mücadele etmesi isteniyordu. O terör gruplarıyla birlikte hareket etmesi isteniyordu. Ama bu çocuklarımız artık ailelerinin yanında. Artık dağa kaldırma hadisesi bitmiştir. Geçmişte camların kırıldığı, arabaların yakıldığı bu caddede, şimdi mutluluk ve huzur rüzgarları esiyor" dedi.

Konuşmanın ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden Elvan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- İftar sofrasından görüntü

- Caddeden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın karşılanması

- Bakan Elvan'ın vatandaşlarla tokalaşması

- Bakan Elvan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'59" BOYUT: 336 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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AKŞENER: 'VATAN ÇOCUKLARININ CEBİNDE 5 LİRA VARSA BATSIN BU DÜNYA'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Heykel Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Akşener, iktidar partisindeki bakan ve bakan çocukları ile ilgili yaptığı eleştiride, "Hatırlıyor musunuz, bir bakan çocuğu, 'neredesin oğlum', 'rezidanstayım baba.' 'Ne kadar para var oğlum?', Az var az, çok para yok baba.' 'Ne kadar oğlum?' '2 trilyoncuk baba.' Bakan çocukları, hiçbir baltaya sap olamamış, bakan çocuklarının evlerinde iki trilyoncuklar varda, vatan çocuklarının cebinde 5 lira varsa, batsın bu dünya" dedi.

'İYİ PARTİ KURULDU, TURP GİBİ OLDULAR'

İktidar üyelerinin bugüne kadar resmi bayramlara katılmadıklarını ileri süren Akşener, "İYİ Parti kurulmadan evvel, bu arkadaşlar. 10 Kasım'da, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de, kırılıp hasta oluyorlardı bunları hatırlayın. Mutlaka hasta oluyorlardı. Kimi hastanelik oluyordu, kimi evinde yatıyordu. İYİ Parti kuruldu. Meral Akşener ortaya çıktı, yahu bunlar turp gibi oldular. Bir iyileştiler, bir iyileştiler. Önce onlara iyi geldi, şimdi sırasıyla Türkiye'ye iyi gelecek" dedi.

'ZENGİN FETÖCÜ'LERİN HEPSİ DIŞARIDA'

Meral Akşener, FETÖ/PDY ile yapılan mücadeleye de değinerek, "Buradaki mesele şu, önce böyle içine tükürdüler. Balyoz'lar, Ergenekon'lar arkasından 15 Temmuz'daki darbe kalkışma sebebi ile tekrar bir yumruk geldi ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi herkes yanındakinin kim olduğunu bilmez mi küçük yerlerde ? Bilir. Zengin FETÖ'cülerin hepsi dışarıda doğru mu? Garibanlar nerede? çaycı, çorbacı hapiste" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Akşener'in miting alanına gelişi

-Mitinge katılanlar

-Akşener'in konuşması

- Milletvekilleri adayları ile fotoğraf çekimi

-Çorlu'dan ayrılışı

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

