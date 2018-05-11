DHA YURT BÜLTENİ-20

Hindistanlı milyarderin oğlu ve gelinine kına gecesi

HİNDİSTAN'ın en zengin ve ünlü ailelerinin katıldığı, ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group'un Başkanı ve Jr. Trump'ın ortağı Basant Bansal'ın oğlunun Muğla'nın Bodrum ilçesindeki düğününde, gelin ve damada Hint kınası (Mehendi) yakıldı. Davetliler, ünlü Hindistanlı şarkıcı Neha Bhasin'in şarkılarıyla doyasıyla eğlendi.

Hindistan'ın ünlü iş adamlarından, M3M Group'un Başkanı ve Donald Jr Trump'ın ortağı Basant Bansal, Divya Aggarwal ile dünya evine girecek oğlu Piyush Bansal'ın düğünü için seçtiği Bodrum'da, her gün bir etkinlikle kutlamalar sürüyor. Bansal ve Aggarwal aileleri, düğünün en önemli etkinliklerinden biri olan Mehendi töreni için Torba Mahallesi'ndeki delüks otelde eğlendi. Başta Hindistan olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen yaklaşık 600 davetli, Mehendi törenine katıldı.

MEHTER TAKIMI EŞLİĞİNDE ADAYA GELDİLER

Otelin önündeki Zeytin Adası'nın (Aşk Adası) kapatıldığı törende gelin Divya Aggarwal, mehter takımının performansı eşliğinde, dansçıların da yer aldığı konvoy ile klasik bir arabayla tören alanına geldi. Gelin Divya Aggarwal'ı, aile büyükleri etkinliği gerçekleşeceği alanın kapısında karşıladı. Ardından damat, gelini teslim aldı. Davetlileri selamlayarak, Basant Bansal'ın yanına geldi. Basant Basnsal ile hatıra fotoğrafı çekilen gelin ve damat, daha sonra kendileri için ayrılan bölüme geçti.

DÜNYA MUTFAĞINDAN LEZZETLER SUNULDU

Mehendi töreninden sonra düzenlenen yemekte, dünya mutfağından lezzetler sergilendi. Bunun için uçakla Hindistan'dan 1 ton gıda malzemesi getirildiği ve İstanbul'dan da 18 kamyon gıda takviyesi yapıldığı öğrenildi. Yemeklerin hazırlanması içinse, 55 aşçı görev yaptı. Ada'nın bir bölümüne ise temsili Kapalı Çarşı kuruldu. Çarşıda yer alan Türk lokumu, nazar boncukları, tatlılar ve baharatlardan davetlilere ikram edildi. Davetliler, DJ müzikleri ve Hindistanlı ünlü şarkıcı Neha Bhasin'in şarkıları eğlendi. Yemek ve dans etkinliklerinin ardından gelin Divya Aggarwal ve Piyush Bansal'a, Hindistan'da gelen kişiler Hint kınası yaptı. Ayrıca davetlilere de kına yakıldı. Yarın (cumartesi) ise davetlilerin büyük bölümünün konakladığı Torba Mahallesi'ndeki otelde, düğün gerçekleşecek. Düğünde, Hint ritüelleri gerçekleştirilerek, seremoni tamamlanmış olacak.

Organizasyonun yer aldığı Otelin Genel Müdürü Mehmet Tulunay, "Hindistan'ın tanınmış ailesinden Bansal ailesi çocuklarının düğünü için bizi ve yan taraftaki tesisi tercih etti. Hint kına organizasyonu otelimizde gerçekleşecek. Tabii ki Türkiye ve Bodrum, pek çok destinasyon düğününe ev sahipliği yapıyor. Bunun bir ayrıcalığı var. Bu düğüne pek çok tesis, işletme ve mavi yolculuk işletmeciliği yapan firmalar dahil oldu. Yani sadece kapalı bir otelde, adada yapılan düğünün dışına çıktı. Tamamen destinasyon düğünü olarak Bodrum'un düğünü oldu. Biz sadece Bodrum'un eğlencesini, Türk eğlence anlayışını değil, dünya mutfaklarından örnekler sunuyoruz. Aynı zamanda onların beraberinde getirmiş oldukları yerel yiyecekleri ve yerel eğlence tarzını da onları sunacağız. 600'e yakın misafirimiz var. Biz bu insanlara 1500'e yakın personelle hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu destinasyon her türlü özelliği ile ayrıcalıklı oldu. Karayolundan çok helikopter, deniz uçağı ve lüks yatlarla tesisimize geliyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gelin ve damadın mehter takımı eşlinde törenin yapıldığı adaya gelmesi,

- Gelin ve damadın davetlileri selamlaması,

- Kına alanından görüntü

- Şarkıcı Neha Bhasin'in konserinden görüntü,

- Kapalı Çarşı'dan görüntü,

- Otelin Genel Müdürü Mehmet Tulunay ile röp.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), )

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Tekirdağ'da hortumun vurduğu mahalle toparlanıyor

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kazandere mahallesi sağanak yağışın ardından oluşan hortumun verdiği zarar giderilmeye çalışılıyor.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Kazandere mahallesinde dün, saat 18.30 civarından başlayan ve etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan hortum ev ve ahırların çatılarını uçururken, telefon ve elektrik direkleri ile ağaçları da devirdi. Geniş bir alanda etkili olan hortum, ekili alanlara da zarar verdi.

Hortumun ardından harekete geçen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece geç saatlere kadar bölgede çalışma yaptı. Yıkılan evlerde hasar tespiti yapan ekipler, devrilen ağaçları ve çatı yıkıntılarını kaldırarak mahalle halkının acil ihtiyaçlarını da karşıladı. Öte yandan sabah Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kazandere Mahallesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı.

KÖY HALKI EVLERİNE KAÇTI

Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa belediye ekipleri köydeki hasar gören evlerde onarım çalışması başlattı. Köy muhtarı Ayhan Ergen, “Bir anda yağışla birlikte meydana geldi ne olduğunu anlayamadık. Mahallemizdeki yaşlılarımıza sorduk. Bu tür bir durumun ilk defa yaşandığını söylediler. Olay bir gürültüyle başladı önce. O sırada Mahalle kahvesinde oturuyorduk. Başlaması ile birlikte evlerin kiremitlerinin hava uçuştuğunu gördük. Kahvede bulunanlar hepsi bir yerlere kaçtı. Resmen bir afet gibiydi. Yaklaşık 3 dakika sürdü. 3 dakikada çatıları yıktı. Ağaçları devirdi. Direkleri devirdi. Bu hale geldi. Olaydan sonra gerekli kurumları aradım. Belediye, elektrik kurumu gibi ekiplerin bir kısmı olaydan hemen sonra geldiler. Daha sonra sabah diğer ekipler geldi ve hasar tespitleri yapıldı. Yıkılan direkler yeniden dikiliyor. Çatılar onarılacak. Siyasi parti il ve ilçe başkanları da geçmiş olsuna geldilerö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mahalle meydanında toplanan ziyaretci ve mahalle sakinleri

-Hasar gören çatılar

-Hasarları onarak ekipler

-Yıkılan ağaçlar

-Bacası yıkılan çatısı hasar gören evin üzerine serilen mavi naylon

-Muhtar ve mahalle sakinleri ile roportaj

-Detay çekimleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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65 yaşında okuma yazma öğrendi

KIRIKKALE’de Okuryazarlık Seferberliğine katılan 65 yaşındaki Leyla Gümüş diğer kursiyerlerle birlikte sertifika aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Okuryazarlık Seferberliği kursuna katılan Kırıkkale’li 30 kursiyer kadın Şehitler İlkokulu'nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika törenine Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Milli Eğitim Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken, Bilgi İşlem Daire Başkanı Özgür Türk, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, davetliler ve kursa katılan 30 kursiyer katıldı.

‘KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKMIŞ GİBİYİM’

Okuryazarlık kursunu başarı ile bitiren 65 yaşındaki Leyla Gümüş törende yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Okuma yazmayı bilmediğim için çocuklarımla hiçbir yere gidemiyordum. Hastaneye, postaneye gidemiyordum. Şimdi karanlıktan aydınlığa çıkmış gibiyim. Öncelikle okumayı yazmayı bana öğreten öğretmenimize çok teşekkür ederim” dedi.

Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz’ın da konuşmasınınardından 30 kursiyer kadına sertifikaları verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okuma yazma öğrenen 65 yaşındaki Leyla gümüş ün konuşması

Emine Azdiken'in konuşması

Valinin konuşması

Sertifikaların verilmesi

Toplu fotoğraf

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()

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Kilis- Gaziantep karayolu sel nedeniyle kapandı: 5 yaralı (2)

YAĞIŞ DURDU, YOL AÇILDI

Kilis- Gaziantep karayolunda etkili olan kuvvetli yağışın sona ermesiyle bölgedeki su ekipler tarafından tahliye edildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından olası kayıp kişilerin bulunması için başlatılan çalışma da sonlandırıldı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın inceleme yaptığı karayolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Sel nedeniyle hasar gören araçların kaldırılması için sürerken, hasar tespit çalışması başlatıldı.

METEOROLOJİ: YAĞIŞLAR HAFTA SONU DA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağışların hafta sonu süreceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kurak geçen Nisan ayından sonra Mayıs ayıyla birlikte yağışlı sistemin etkili olduğu ve yer yer kuvvetli yağışların görüldüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Cumartesi ve Pazar günleri de yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahsur kalan araçlar

- Mahsur kalanların kurtarılması

- Vatandaşlarla röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

