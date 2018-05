DHA YURT BÜLTENİ-20

Servisten inerken ayağı takılan öğrenci minibüsün altında kalıyordu

ADIYAMAN'da, öğrenci servisinden indiği esnada ayağı takılan kız öğrenci, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrenci servisinden inmeye çalışan ilkokul öğrencisi, minibüs durmadan inmek istediği esnada ayağı takılınca aracın altına girdi. Durumu fark eden sürücünün aracı durdurmasıyla olası facianın önüne geçildi. Minibüsün altından çıkan küçük kıza çevredekiler müdahale etti. Yaşanan o anlar ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güvenlik kamerası

- Öğrencinin minibüsten inmesi

- Öğrencinin ayağı takılması ve minibüsün altına girmesi

- Çevredeki vatandaşların yardım etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN -Kamera-ADIYAMAN-)

Yıldırım çarpan kadın öldü, kızı yaralandı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, koyun otlatırken yıldırım çarpan Şükran Akdemir (40) öldü, kızı Melek Akdemir (16) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Oluklu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden 2 kilometre uzaklıkta bulunan merada koyun otlatan Şükran Akdemir ile kızı Melek Akdemir'e yıldırım çarptı. Yıldırımın çarptığı kadın ve kızını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne-kızdan Şükran Akdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Melek Akdemir'in tedavisi ise sürüyor. Şükran Akdemir’in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hastane acil servis

- Toplanan kalabalık

- Jandarma ekipleri

- Morg ve cenaze arabası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

Afrin'den dönen PÖH'ler gözyaşlarıyla karşılandı



ZEYTİN Dalı Harekâtı’na katılmak üzere 22 Şubat 2018 tarihinde Bursa'dan Afrin’e uğurlanan ve görevlerini yaparak yurda geri dönen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekât unsurları, kesilen kurbanlar, dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere 22 Şubat 2018 tarihinden Bursa'dan Afrin'e uğurlanan 22 Polis Özel Harekat mensubu, görevlerini başarı ile ifa ederek 68 gün sonra Bursa'ya geri döndüler. Konvoy ile Özel Harekat Şubesi'ne gelen kahramanları, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, il Jandarma Komutanı Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdür Yardımcıları ve yakınları karşıladı. Özel Harekat Polisleri, yakınları ve aileleri ile sarılarak hasret giderdi. Bazı polislerin ve ailelerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ardından dua ve tekbirler eşliğinde kurban kesildi. Özel Harekat polislerini tebrik ettikten sonra konuşma yapan Bursa Valisi İzzettin Küçük, "22 Şubat tarihinde sizleri buradan uğurladık. Çok kısa bir sürede, düşman güçlerinin, teröristlerin ülkemize kurmak istediği tuzağı param parça ettiniz, yok ettiniz ve evinize sağ salim döndünüz. Allah'a hamdolsun. Sizlerle, aileniz, biz ve ülkemiz gurur duyuyor. Kısa bir zamanda onlara o bölgeyi dar ettiniz. Şehitler verdik. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sizin isimleriniz, bundan sonra taşıdığınız en büyük emanet olacak. Çocuklarınıza, o pak isminiz en büyük mirasınız olacaktır. Aileleriniz, kulaklarında bir haber, ufuklarda bir geliş bekliyordu, bu gün o gün" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Özel Harekat ekiplerinin gelişi

Aileleri ile hasret gidermesi

Protokolü selamlamaları

Kurban kesilmesi

Bursa Valisi konuşması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

Afyonkarahisar'da hastaneden Suriyeli ailenin bebeği kaçırıldı (3)

KAÇIRILAN BEBEK AİLENİN İLK ÇOCUĞU

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yeni doğan ünitesine, personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı erkek bebeğin, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Halep kentinden 2 yıl önce Afyonkarahisar’a gelen ve burada tanışarak 1 yıl önce evlenen Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso’nun (29) dün öğle saatlerinde dünyaya gelen ‘Muhammed İbrahim’ adını verdikleri ilk çocukları olduğu belirtildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kadın ve kaçırdığı bebeğin bulunması için çalışmalar sürerken, baba Amir Zahlül Meeso’nun olayla ilgili polis merkezine gittiği ve kendisinin de bilgisine başvurulduğu kaydedildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KONUŞMASINA İZİN VERMEDİ

Olayla ilgili şu ana kadar hiçbir resmi açıklama yapılmazken, Suriyeli bebeğin babası Amir Zahlül Meeso, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önünde bekleyen gazetecilere kameralar önünde açıklama yapacağı sırada güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Baba Meeso güvenlik görevlilerince hastane içerisine götürüldü.

BABA 3 KİŞİNİN DAHA İFADESİNİN ALINMASINI İSTİYOR

Baba Amir Zahlül Meeso, gazetecilere daha sonra yaptığı açıklamada ise hastanede olayla yakından ilgisi bulunan 3 personelin ifadesinin alınması talebinde bulunduğunu söyledi. Meeso, olayı takip eden basın mensuplarının getirdiği tercüman yardımıyla yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bebeğimiz dün dünyaya geldi. Bugün ise işitme ve görme testi için benimle birlikte bir hastane görevlisi testin yapılacağı yere kadar refakat etti. Daha sonra testlerimizi yaptırıp çocuğu emzirmek için tekrar annesine vererek eczaneye ilaç almaya gittim. O esnada eşimin ve bebeğin yanına gelen hastane personeli kıyafeti giyen bir kişi bir takım tetkikler yapılacağını söyleyerek almış götürmüş. Eczaneden geldikten sonra bir süre bekledim çocuğum gelmedi. Daha sonra oradaki sekretere ve hemşirelere sordum. Görmemişler. Daha sonra hastane yetkililerine ve polise bildirdik. Henüz çocuğumun kaçırılmasına ilişkin bir sonuca varılamadı. Hastaneden kulak ve göz taraması için götürülen doktorların ve refakat eden hemşirenin ifadesinin alınmasını talep ettim.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Baba Amir Zahlül Meeso hastane önünden detay

- Baba tercüman ile konuşurken

- Babadan detay

- Güvenlik görevlilerinin müdahalesi

- Güvenlik görevlileri babayı basın mensuplarından uzaklaştırırken

- Güvenlik görevlilerinden detay

- Hastane dışından detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,()

Alacabel’de kar ve dolu yağışı

ANTALYA-Konya karayolunun Alacabel mevkiinde etkili olan kar ve dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Antalya- Konya karayolunun Akseki’ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde akşam saatlerinde kar ve dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede karayolunu beyaz örtüyle kaplayan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Karayolları ekipleri bölgede yol açma ve kar küreme çalışmaları yaparken, karda kalan araçlar da kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Vatandaş kamerası)

- Karayolundan görüntü

Haber-Kamera: Adem ÇETİN / AKSEKİ(Antalya),()

Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı



BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, karşı şeritten gelen Turgut C. yönetimindeki 16 S 5191 plakalı servis minibüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı istikametten gelen Şahin K. yönetimindeki 06 CAG 26 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta yolun kenarına savrulurken, Şahin K. yönetimindeki otomobile arkadan gelen Ekrem B. yönetimindeki 16 S 2099 plakalı servis midibüsü de çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Şahin K., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Servis minibüsünde bulunan 4 yaralı ile hayati tehlikesi bulunan Şahin K., ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Servis sürücüsü Turgut C. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yaralılardan görüntüler

Polis ve sağlık ekiplerinden detaylar

Kaza yerinden görüntüler

Araçlardan görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

====================================