DHA YURT BÜLTENİ- 20

Bakanlar Eroğlu ve Özlü'den birbirlerine bal ikramı (2)

ZEMZEM İÇTİ, DİLEKTE BULUNDU

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce şehir merkezinde esnafları ziyaret ederek doğal bitki çayı hediye etti.

Bakan Eroğlu ve Bakan Özlü, esnaf ziyaretinin ardından Ak Parti İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Eroğlu'na, partililer tarafından geçen günlerde umreden dönen Ak Parti İl Başkanı Hikmet Keskin'in getirdiği zem zem suyundan ikram edildi. Eroğlu, zemzem suyunu içmeden önce, "Recep Tayyip Erdoğan’ın gümbür gümbür cumhurbaşkanı olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gümbür gümbür temsil edilmemiz için ya Allah bismillah" dedi.

Bakan Eroğlu, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de yeni bir sistemin işleyeceğini belirterek, "Geçmişte olduğu gibi cumhurbaşkanlığı, başbakanlık kavgası olmayacak. Çünkü artık başbakan olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin en son başbakanı Binali Yıldırım olacak. Cumhurbaşkanlığı sisteminde her şey daha güzel olacak. Sürekli huzur, istikrar ve daha müreffeh bir Türkiye olacak. Ayrıca 2023 hedeflerinde Türkiye en büyük ekonomisi olan ülkeler arasına taşınacak. Bu arada çok az bir zaman kaldı. 50 gün kadar bir zaman kaldı. Türkiye üzerindeki oyunları bozmak için Düzce hazır mısın? Gerçekten bu seçim çok önemli. Millet düşmanları milletin aklını karıştırmak için çok gayret ediyorlar. Çatı adayı kurmak istediler çatı çöktü, başka numaralar çekmek istediler bunların hepsi bertaraf edildi. İnşallah 24 Haziran'da onların bütün hevesleri kursaklarında kalacak. Milletimiz büyük bir destana mührünü vuracak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakanın şehri gezerken görüntüsü

Bakanların açıklamaları

Bakan Eroğlu'nun zem zem içerken görüntüsü ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE ()

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Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahibin yargılanmasına devam (5)

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı duruşma sonunda açıklama yaptı. Sundukları delillerle casusluk faaliyetinin tamamen çökmüş durumda olduğunu söyleyen Avukat İsmail Cem Halavurt, "FETÖ ile PKK ile bağlantı iddiası sadece gizli tanıklardan geliyor. Bu gizli ve açık tanıklar cemaatle problem yaşamış, intikamlarını bu dava üzerinden almaya çalışan tanıklar. Tamamen hukuksuz tutuklama söz konusu biz müvekkilimizin tahliye olacağına inanıyoruz. Bu arada tutukluluğu baya uzadı ciddi bir hak ihlali var. Biz yine tahliye taleplerimizi yineleyeceğiz delillerimizi sunmaya devam edeceğiz" dedi. Mahkemeye sundukları 10 tanıktan 7’sinin şüpheli durumunda olması sebebiyle reddedildiği sorusu üzerine Avukat İsmail Cem Halavurt, "Bize göre CMK’da bunların dinlenmesini yasaklayan bir hüküm yok. Savcılığın bunları şüpheli olarak nitelendirmesi bizi ve mahkemeyi bağlamaz. Savcılık zaten önüne geleni bizim tanıklardan çoğunu değil araştırmaksızın şüpheli konumuna koymuş. Ayrıca şunu da belirtmek lazım; savcılığın artık gelinen aşamada bir yol alması ve bu dosyanın önünü açması gerekir. Bugün yaptığımız taleplerde yine savcılık soruşturmasında değerlendirildiği söylendi. Evet değerlendiriliyor ama daha ne kadar değerlendirilecek müvekkilimin tutukluluğu söz konusu" dedi.

'PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL'

Andrew Brunson’un psikolojisi ve sağlığının çok iyi olmadığını dile getiren İsmail Cem Halavurt, "Uzun süredir cezaevinde yatıyor, genel aşamada tahliye talebinin de gerçekleşmemesi onun psikolojisini iyice bozdu" dedi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()

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Çanakkale'de roman şenliğinde Kibariye rüzgarı esti

ÇANAKKALE Kent Konseyi Fevzipaşa Mahalle Meclisi tarafından Roman Şenliği düzenlendi. Şenlikte, yağmur altında sahne alan Kibariye söylediği şarkılar ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Şenlik, Fevzipaşa Mahallesinden kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej’de müzisyenler ve dansçıların yanı sıra süslenmiş faytonlarla Roman vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde iskele meydanına geldi. Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Engin Kandemir ve çok sayıda vatandaşın katıldığı meydanındaki Roman Şenliği, davul ve zurnalar eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu.

KİBARİYE RÜZGARI ESTİ

İskele meydanındaki etkinliğin ardından akşam saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanında Kibariye sahne aldı. Kibariye'nin konseri için binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Yağmur altında Kibariye kendi şarkılarının yanı sıra pop, rock ve arabesk müziğin bilinen eserlerini de seslendirdiği konserde büyük coşku yaşandı.

Binlerce hayranının eşlik ettiği Kibariye, sempatik tavırlarıyla geceye ayrı bir renk kattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Roman şenliğinden görüntü.

-Kibariye konserinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, 2 kişi bıçaklandı



KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Suriye uyruklu kişi, taciz ettiği kadının dükkanının önünde dolaşınca ortalık karıştı. Mahalle sakinleri ile Suriyeli kişinin yakınları arasında kavga çıkarken, Suriye uyruklu 2 kişi bıçaklandı, araçları taşlandı.

Olay, geçen cuma günü Darıca Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gıda toptancılığı yapan Suriye uyruklu M.S.S., esnaflık yapan Z.L. isimli kadını taciz etti. Kendini korumak isteyen kadın, M.S.S. tarafından darp edildi. Kadının şikayette bulunması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.S.S. 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.S.S., serbest kaldıktan 2 gün sonra kadının dükkanının önünde dolaşınca, mahalleli uzaklaşması konusunda uyarıda bulundu. M.S.S. ise yakınlarına haber verince 2 grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Suriyeli gruptan M.N.M. (14) ve M.D. (16) bacaklarından bıçaklandı. M.S.S.'ye ait kamyonetin camları kırıldı, lastikleri patlatıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahalede bulundu. Polis, M.S.S. ve bazı kişileri gözaltına aldı. M.S.S. tekrar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, dükkanını boşaltarak mahalleyi terk etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sokak ortasındaki taşlı sopalı kavga

Bıçaklanan 2 kişiyi almaya gelen ambulans

Araca taş atılması

Camları kırılan ve lastikleri patlatılan araçtan görüntüler

Boşaltılan iş yerinden görüntü

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

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