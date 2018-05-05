DHA YURT BÜLTENİ - 20

İnegöl’de kaza; 6 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa İnegöl Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Sermet Şekerci (49) yönetimindeki 16 BBA 31 plakalı otomobil Şehitler mahallesi kavşağına manevra yapmak istediği sırada şerit değiştirince, aynı istikamette seyir halinde olan sürücü Osman Berber (30) yönetimindeki 16 TV 423 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda 16 BBA 31 plakalı otomobilde bulunan yolcular Burcu Doğan (31), Ayten Kaya (54), Fatma Şekerci (47) ve Neriman Ege (58) ile diğer sürücü Osman Berber yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Sermet Şekerci ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 6 yaralı da kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri genel görüntü

Yaralıların görüntüleri

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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Seçim startını Yalova'dan veren İnce: Benim derdim memleket (ek)

CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE'DEN TRT'YE SERT TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, memleketi Yalova'da başlattığı seçim çalışmalarına, eşi Ülkü İnce'nin memleketi olan Balıkesir'de devam etti. Erdek ilçesinde meydanda kurulan miting alanında, vatandaşlara seslenen İnce, büyük bir coşku ile karşılandı. Burada konuşan İnce, TRT'ye sert tepki gösterdi. İnce, "Bugün Yalova'da miting yaptık. Ben Yalova'da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur. Hepimizin TRT fonundan paralarımız kesilir. O zaman CHP'lilerin, bizlerin elektrik faturalarından pay kesmeyin. Bugün daha haram etmiyorum. Baştan söylüyorum. Eğer bugün ki görüntüleri de görmezse hafta içi 130 milletvekili ile TRT'ye geliyorum haberiniz olsun kaçmayın sonra" dedi.

'BENİ YARGILIYACAK YARGIÇLAR BULACAĞIM'

Cumhurbaşkanı Adayı İnce, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, yargıçlara da el atacağını belirtti. İnce, "Yargıçlar size sesleniyorum, siz, ben Cumhurbaşkanı olduğumda benim için ayağa kalkmayacaksınız. Kalkmamalısınız, nasıl yargıçsınız siz? Yüksek yargıçlar, Cumhurbaşkanının önünde kalkmaz. O yargıçlar beni yargılayabilmelidir. Hesap vermeliyim hesap. Tetikçi olmayacaksın, adam gibi yargılayacaksın. Yüksek yargıcın siyasi kimliği olmaz, olsa da biz bilmeyiz. Allah'ın izni ile 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı olduğumda, bu ülkede beni yargılayabilecek yargıçlar bulacağım. Benim vatandaşımın, İngiliz'den Alman'dan ne farkı var. Orada yargıçlar Cumhurbaşkanını, Başbakanı yargılıyor da Türkiye'de niye yargılayamasın. Çünkü yönetenler çalıyor da ondan. Çaldıkları için kendi adamları da bunları yargılamıyor. Ben çalmayacağım ve beni yargılayanları oraya atayacağım" diye konuştu.

İnce, Balıkesir'in Erdek ilçesinden, Yalova'ya gitmek üzere hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Muharrem İnce'nin konuşmaları,

Mitingden detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN / ERDEK(Balıkesir),()

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AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu, İnce'ye oy vermeyecek



ÇANAKKALE’de AK Parti Kadın Kolları 5’inci Olağan İl Kongresi'nde konuşan Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek. Çünkü 24 Haziran’ın sonrası var, o da biliyor" dedi.

ÇOMÜ İçdaş Kongre Merkezi’nde yapılan kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Yasemin Batur, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, ilçe belediye başkanları ile AK Partili ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuşma yaptı. 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Turan, Türkiye’de bir araya gelmesi mümkün olmayan gayri memnunların bir araya gelip, sadece Erdoğan düşmanlığında buluşuyor olmasının hiçbir izahı yok dedi. Turan, şunları söyledi:

"Rahmetli Erbakan hocanın ömrü CHP ile kavgayla geçti. CHP’nin tüm hayatı o anlayışla kavgayla geçti. Bugün kardeş olmuşlar, yolları açık olsun. Ama biz bu hesabın ne için olduğunu biliyoruz. Bir aday çıkarttılar gördünüz. Bir defa o aday CHP’nin istediği bir aday değil. Neden değil biliyor musunuz 5 senaryo geçti, 6’ncıya buna kaldılar. Kimin olduğunu biliyorsunuz ona gittiler, buna gittiler, o oldu, bu oldu, hiçbir senaryo tutmayınca Muharrem’e mecbur kaldılar. Üsluba bakar mısınız, ‘Gel Muharrem buraya’ Bu ne Allah aşkına. Böyle bir üslup mu olur, böyle bir cumhurbaşkanlığı mı olur. ‘Gel Muharrem buraya’ ne saçma bir üsluptur, nezaketsizliktir. Ama senaryoyu üç beş gün sonra göreceksiniz. Dert Kılıçdaroğlu’nun koltuk kavgasından başka bir şey değil. Dert Muharrem CHP’den daha çok oy alırsa, yeni dönemde CHP’nin genel başkanı olmak isteyecek. O yüzden almaması lazım diyor, yaklaşım bu. Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek. Çünkü 24 Haziran’ın sonrası var, o da biliyor. Onu sürdü malum tarlaya, hadi bakalım kavganı yap, bir ay sonra görüşelim dediler. Bunların dertleri ülkeyi büyütmek değil, bunların dertleri ülkenin ekonomisini, siyasetini büyütmek falan değil. Bir dertleri var, kendi partisinin koltuk kavgası. Ama herkes bunları biliyor. Kim bu ülkede iş yapar, üretir, kim bu ülkeyi büyütür, kim konuşur bunu biliyor."

AK Partili Bülent Turan, konuşmasının ardından, salondaki delegelere karanfil attı, kadınlarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. 600 delegenin katıldığı AK Parti İl Kadın Kolları seçiminde ise daha önce başkanlığı vekaleten yürüten Gülsüm Üstün, asaleten başkanlığa seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kongre ve salondan görüntü

-Turan'ın konuşması

-Genel ve detaylar

Haber: Burak GEZEN / Kamera: ÇANAKKALE,()

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Birecik'te, sel sularına kapılan 13 yaşındaki kız kayboldu



ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, sel sularına kapılan 13 yaşındaki Teknur Karayılan kayboldu. Küçük kızın bulunması için AFAD ekipleri seferber oldu.

Birecik ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu sele neden oldu. İlçeye bağlı Konak Mahallesi Sakaltutan mezrasında Teknur Karayılan sel sularına kapılarak kayboldu. Yaşanan sel nedeniyle bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan kız çocuğunun bulunmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: ŞANLIURFA,()

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Eski nişanlısını ve kardeşini av tüfeğiyle yaralayıp kaçtı



GAZİANTEP’te, Yalçın K. (24), konuşma bahanesiyle sokağa çağırdığı kısa süre önce ayrıldığı nişanlısı Suna Zeylan (23) ve beraberinde gelen kardeşi Hakan Zeylan’ı (20) av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Kardeşlerden birinin durumu ağır.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın K., kısa bir süre önce kendisinden ayrılan nişanlısı Suna Zeylan’ı konuşma bahanesiyle evlerinin bulunduğu sokağa çağırdı. Suna Zeylan kardeşi Hakan ile beraber sokağa çıktığı anda Yalçın K. otomobille iki kardeşin yanına yaklaşarak yanındaki av tüfeğiyle ateş etti. Suna ve Hakan Zeylan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, Yalçın K. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen kardeşlerden başından yaralanan Suna Zeylan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu Hakan Zeylan’ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kayıplara karışan Yalçın K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Eyyüp BURUN-Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,()

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