DHA YURT BÜLTENİ-20

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" sözlerine tepki göstererek, "Bazı tarihi bilmeyenler ya da fitneyi sevenler, utanmadan Osmanlı'nın Yörüklere zulüm ettiğini söylüyor" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Yörükler Derneği işbirliği ile düzenlediği 4'üncü Uluslararası Yörük Festivali, temsili Yörük Göçü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda Yörük Ateşi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve göç duasının okunduğu festivalde temsili göç, Işıklar Caddesi'ndeki eski Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde sona erdi. Geleneksel kıyafetleri ve deve kervanıyla Yörükler, renkli görüntüler oluşturdu. Mehter takımının öncülük ettiği yürüyüşe vatandaşların yanı sıra turistler de ilgi gösterdi.

Karaalioğlu Parkı'nda devam eden Yörük şölenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yörük derneklerinin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'kardeşim' diye seslendiği Menderes Türel'e geleneği sürdürdüğü için teşekkür etti. Yörükler olarak tarihleriyle gurur duyduklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu geleneğimizi yaşatmaktan ve gelecek nesillere bunu aşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Çocukluğumda develerle, atlarla Alanya'dan çıkıp Torosların arkasına gittiğimiz günleri yad ederim. Gittiğim her ülkede bunu anlatmaktan onur duyuyorum" dedi.

İSİM VERMEDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 'Yörük Çalıştayı'nda Yörük çadırlarından söz ederken, "Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" sözüyle isim vermeden eleştirdi. Çavuşoğlu, "Bazı tarihi bilmeyenler ya da fitneyi sevenler, utanmadan Osmanlı'nın Yörüklere zulüm ettiğini söylüyor. Tam tersi, Yörükler ne zaman vatan haini oldu da Osmanlı zulüm etti? Yörükler, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ve Türkiye'nin kurucusudur. Yörüklere zulüm etmeyi bir kenarı bırakın, ecdadımız en hassas yerleri Yörüklere teslim etmiştir. Kendi canını Yörüklere emanet etmiştir. Gittiği her yere ecdadımız, adalet ve medeniyet götürmüş, yanında Yörükleri götürmüş. Osmanlı güvendiği için Yörükleri Toroslar'dan alıp götürmüş. Yörükler her zaman el üstünde tutulmuştur" diye konuştu.

'KUTLU YÜRÜYÜŞ DEVAM EDECEK'

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de binlerce yıllık kültüre sahip çıktıklarını söyledi. Tarih adına bu kutlu yürüyüşün devam edeceğini dile getiren Türel, "Yörüklü milli şuurun hissedildiği önemli kültürümüzdür. Milli olmayan hiçbir şeyi kabul etmezler. Yörük kültürünü bir miras değil, emanet olarak görüyoruz. Kültürümüze sahip çıkmanın bekamıza sahip çıkmak anlamına geldiğini biliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı, söyleşide vatandaşlarla buluştu. Festival, pazar günü sona erecek.

Bakan Çavuşoğlu: 2 milyar ümmet Türkiye'den medet bekliyor



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya'da 2 milyar ümmetin Türkiye'den medet beklediğini belirterek, "Çok silah üretmekle, nükleer silahla itibar olmaz. Sizin yumuşak gücünüz yoksa bu gücünüzü yardımla, şefkatle sunmazsanız size saygı duyulmaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Tekin'e taziye ziyareti yaptı. Buradan Alanya Adalet Sarayı'na geçen Çavuşoğlu'na Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu da eşlik etti. Çavuşoğlu ve beraberindekiler mevcut adliye binasının yanında yapımı devam eden ek hizmet binası inşaatını inceledi, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Mevlüt Çavuşoğlu işçilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alanya Kaymakamlığınca düzenlenen ve Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Turizm İstişare Kurulu' toplantısına katılan Çavuşoğlu, burada turizmcilerin sorunlarını dinledi.

'NÜKLEER SİLAHLA İTİBAR KAZANILMAZ'

Bakan Çavuşoğlu, Alanya Sosyal Güven Kurumu (SGK) hizmet binasının açılışını da yaptı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, halkın geleceği konusunda şüphelilerinin olmaması gerektiğini söyledi. Devletin her daim vatandaşın yanında olduğunun bilinmesi gerektiğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye dünyada 241 temsilcilikle dünyada 5'inci sırada. Her şeyimizle vatandaşımızın yanındayız. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde bizden yardım bekleyen insanlara, ülkelere ilk yardımı biz ulaştırıyoruz. Güçlü devlet böyle olur. Çok silah üretmekle, nükleer silahla itibar kazanılmaz. Sizin yumuşak gücünüz yoksa bu gücünüzü yardımla, şefkatle sunmazsanız size saygı duyulmaz. Biz bunu yapıyoruz. O yüzden insani yardımda Türkiye, Türk milleti birinci sıradadır. Açık ara öndeyiz" dedi.

'İTİBARIMIZ OLMAZ'

Türk milletinin artık kendine güveni geldiğini, başkalarının boyunduruğu altında bir millet olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Her şeyimizle güçlü olmalıyız, milletçe ve devletçe. Umutları boşa çıkarmamalıyız. Dünyada yaklaşık 2 milyar ümmet Türkiye'den medet bekliyor. Bu insanlar toplumlar Türkiye'ye güveniyor. 'Sadece Türkiye yardımımıza koşar' diyorlar. Ümmetin davasını sadece Türkiye korur denilen bir ortamda biz bu umutları boşa çıkarırsak bizler hakkında ne düşünürler. İtibarımız olmaz. Bunu yapmak için güç ve anlayış ister" diye konuştu.

'IMF KAPISINDA BEKLEYEN ÜLKE DEĞİLİZ'

Bakan Çavuşoğlu, yapılan yardımların 'Efendim, yurt dışına 6 milyar dolar yardımı niye yapıyorsun, bizde de fakir insanlar var, onlara yapın' diye eleştirildiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Evet, bu insanlar için de çalışıyoruz. Dışarıdaki mazlumları düşünmezsek kim bize saygı duyar? Biz artık 1 milyar dolar için IMF kapısında bekleyen ülke değiliz. '23.5 milyar dolar borcu al, bizim politikamıza karışma, istersen sana 5 milyar dolar borç verelim' diyen ülkeyiz. O yüzden bizlerin çok güçlü olması gerekiyor. Bizden beklentiler yüksek. Biz artık uyandık, nasıl bir millet olduğumuz hatırladık. O yüzden dünyanın her yerinde bayrağımız dalgalanmalı. Biz gücümüzü kötüye kullanmıyoruz. Bugün diplomasi ise diplomasi, anlaşma ise anlaşma, uzlaşı ise uzlaşı. Dik durmak gerekiyorsa dik dururuz. Hadi demek gerekiyorsa onu da deriz. Önce bana nasıl davranacağını öğren ama alışıyorlar. Bunlar neyine kime güveniyor diyorlar."

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından SGK Alanya hizmet binasının açılışını yaptı.

