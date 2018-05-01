DHA YURT BÜLTENİ - 20

8 YAŞINDAKİ RAHMİ, DİCLE NEHRİ'NE GİREN KÖPEĞİ KURTARMAK İSTERKEN BOĞULDU

DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri'nde sürüklenen sokak köpeğini kurtarmak için suya giren 8 yaşındaki Rahmi Çiçek, akıntıyla birlikte gözden kayboldu. İki saatlik aramanın ardından bulunan Çiçek, olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesi, Fiskaya semtinde oturan 8 yaşındaki Rahmi Çiçek, öğlen saatlerinde Dicle Nehri kıyısında oynarken, bir sokak köpeğinin akıntıyla birlikte sürüklendiğini gördü. Köpeği kurtarmak için birden suya atlayan çiçek de akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kayboldu. Çevredeki çocukların bağırarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgeye arama kurtarma ekiplerini çağırdı. Suyun içerisinde yaklaşık 2 saat arama yapan ekipler, küçük Rahmi'nin cansız bedenine ulaştı. Suyun içerisinden çıkarılan Çiçek'in hayata döndürülmesi için olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Rahmi Çiçek, hayata döndürülemedi. Talihsiz çocuğun kurtarmak için canından olduğu köpek ise bulunamadı.

Olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Çiçek'in cansız bedeni, daha sonra ailesine teslim edildi. Rahmi Çiçek, akşam saatlerinde Feritköşk Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü: (Cep telefonu)

----------------------

- Dicle Nehri kenarında çocuğa kalp masajı yapılması

Haber: Burak EMEK / DİYARBAKIR,()

===================================

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI’NDA İŞ KAZASINDA ÖLDÜ

ORDU’da, işletmeciliğini yaptığı iş yerinde tadilat yaparken, üzerine beton duvar devrilen Halil İbrahim Gönül, hayatını kaybetti.

Olay bugün akşam Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Lahmacun ve pide işletmeciliği yapan Halil İbrahim Gönül, işyerinde tadilat yaptığı esnada, beton duvarın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Ordu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Halil İbrahim Gönül hayatını kaybetti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çalışırken iş kazası geçiren Gönül’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Gönül'ün fotoğrafı

Haber: Nedim KOVAN/ORDU, ()

====================================

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Çiftlikler mahallesi Çengel Kaya mevkiindeki çeltik tarlasında meydana geldi. İddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ali A. ile Ethem Curkuş (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali. A., Curkuş’u bıçakladı. Curkuş olay yerinde hayatını kaybetti. Ali A. polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Olay yerinden detay

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), ()

=====================================

DİYARBAKIR'IN EĞİL İLÇESİNDE 2 KİŞİ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ



DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde 20 yaşındaki Bilal İritaş düştüğü Dicle Nehri Baraj Gölü'nde, 7 yaşındaki Abdulaziz Kızıl ise sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Nehri Baraj Gölü'ne piknik yapmaya giden giden 20 yaşındaki Bilal İritaş, öğlen saatlerinde dengesini kaybederek suya düştü. Suya düştükten sonra akıntıyla birlikte gözden kaybolan İritaş'ın bulunması için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların çabalarının sonuç vermemesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dalgıç ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarının ardından İritaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Eğil ilçesinde meydana gelen bir başka olayda 7 yaşındaki Abdulaziz Kızıl da Yatır Mahallesi bölgesinde dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından sulama kanalından çıkarılan Abdülaziz Kızıl, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber: DİYARBAKIR, ()

=====================================

BARAJDA BOĞULDU



KONYA'nın Çumra ilçesinde baraj gölüne giren Yusuf Göz (27), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçede bulunan Apa Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre evli ve 3 çocuk babası Yusuf Göz, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Apa Barajı'na gitti. Serinlemek için baraja giren Göz, kısa süre sonra çırpınarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Çumra İtfaiye ve Arama Kurtarma dalgıç ekibi tarafından yapılan aramalarda Yusuf Göz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Göz'ün cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Cesedin çıkartılması

- İtfaiyenin olay yerine gelişi

- Yusuf Göz'ün fotoğrafı

Haber: Tolga YANIK - Kamera: KONYA, ()

======================================

'Kargocu' gasp çetesinin azmettiricisi aile dostu çıktı (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmit'te, kendilerini kargocu olarak tanıtarak girdikleri evde yaşlı kadını darp edip, ziynet eşyalarını çaldıkları şüphesiyle yakalanıp adliyeye sevk edilen T.D., İ.Y., U.K. B.A. ve T.S. tutuklandı.

Selda Hatun TAN / Kocaeli ()

====================================

Balık tutarken Sakarya Nehri'nde kayboldu (2)

CESEDİ BULUNDU

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Sakarya Nehri'nde balık tutarken suya düşerek boğulan Suat Kara'nın cesedi bulundu. Arama sırasında nehre ağ atılırken, ceset ağa takıldı. Suat Kara'nın cesedinin sudan çıkarıldığı sırada yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kara'nın cenazesi Pamukova İlçe Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İsmail ÇETİNTAŞ / PAMUKOVA (Sakarya), ()

=====================================