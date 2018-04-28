DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 15 yaralı



KAHRAMANMARAŞ-Osmaniye otoyolunda, 7 TIR ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğleden sonra Kahramanmaraş-Osmaniye otoyolunun ikinci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağış ve yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkan bir TIR bariyerlere çarparak devrildi. Aynı yönde seyir halinde olan 6 TIR ve 3 otomobil de sis nedeniyle devrilen TIR'ı göremeyerek peş peşe birbirlerine çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaralıyı hastaneye götürürken, araçlardan birinden yola savrulan Kürşat Kunt'un (35) öldüğünü belirledi. Yaralılardan Halil Çelik (43) ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yol, TIR ve otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. 15 yaralının hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazanın meydana geldiği yol

- Kazaya karışan TIR ve otomobiller

- Kaza alanındaki çalışmalar

- Devrilen TIR'lardaki malzemelerin başka TIR'lara aktarılması

- Araçların yoldan kaldırılması

- Bir vatandaşın ktazayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,()

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Kereste deposu yangında kül oldu

SİVAS'ta Toptancılar Sitesi'nde çıkan yangında bir kereste deposu kül oldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde bulunan Toptancılar Sitesi'nde yaşandı. Mesut Gökçe'ye ait kereste deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda çıkan dumanı fark eden iş yeri sahibi Gökçe durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardında olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri buldozerin de yardımıyla yaklaşık 400 ton kerestenin bulunduğu depodaki yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahalede zorlandı. İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Vatandaşların da söndürme çalışmasının yardımda ettiği yangında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA aracı da hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ekipler yanan depoda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Küle dönen depoda yaklaşık 50 bin liralık zarar oluştuğu ileri sürüldü. Depo sahibi Mesut Gökçe, dumanı fark ederek depoya geldiğini, ufak bir yangın olduğunu ama rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek daha sonra itfaiyeye haber verdiğini söyledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Duman nedeni ile müdahalede zorlanılması

-Kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapılması

-Dükkan sahibinin konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,()

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Letonya'nın 100'üncü kuruluş yılını Kemer'de kutlandı

LETONYA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü Antalya'nın Kemer ilçesinde 13 ülkeden gelen 200 dansçı ve şarkıcının katıldığı törenle kutlandı.

Letonya Büyükelçiliği ve Letonya Antalya Fahri Konsolosluğu tarafından Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara, çok sayıda Letonyalı turist katıldı. 13 ülkede yaşayan 200 Letonyalı dansçı ve şarkıcı, kutlamalar kapsamında ülkelerine özgü kıyafetlerle sahneye çıktı. Kutlamaları ilçede yaşayan ve tatil yapan Letonyalı, Rus ve Almanlar da ilgiyle izledi.

Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı, yaptığı açıklamada, Letonyalıların ülkenin kuruluş yıl dönümünü Antalya'da ilk olarak Kemer Belediyesi'nin desteleriyle ilçede kutladığını söyledi. İki ülke arasındaki turizm ve kültürel ilişkileri ilerletmek için her zaman çalıştıklarını anlatan Ulukapı, "13 ülkede yaşayan 200 Letonyalı dansçı ve sanatçıyı burada ağırlıyoruz. Ülkelerinin 100'üncü kuruluş yılını bizlerle birlikte kutluyorlar. Bölgemizde sadece Letonyalılar değil mayıs ayı içerisinde Litvanya ve Estonya da kuruluş kutlamaları yapacak. Bu tarz etkinlikler, insanların birbirleriyle kaynaşmasını sağlıyor. İki ülke de birbirlerinin kültürünü tanıyor. Letonya'dan ilk defa Kemer'e gelenler var ve burayı çok beğendiler" dedi.

Ulukapı, 2016'da Letonya bayrağının ülke ülke dolaştırıldığını ifade ederek, "Brezilya'dan başlayan bu yolculukta bayrak Antalya'ya ulaştı. Yarın kutlamalar çerçevesinde yapılacak seremoniyle el değiştirecek. Kutlamalarda emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Ulukapı, etkinlerin yarın Antalya'da devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Danslardan detaylar

Seyircilerden detaylar

Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı açıklama

Danslardan detaylar

Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı açıklama

Danslardan detaylar

Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı açıklama

Danslardan detay

Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı açıklama

Tüm dansçılar toplu detay

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),()

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Kılıçdaroğlu, 81 il başkanını Kayseri'de topladı (2)

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÜL AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağı ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye hizmet etmiş cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine, liyakata, adalete, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklamasının ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün sayın Gül geniş bir mutabakat olsaydı belli ilkeler çerçevesinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Yaptığı açıklamalar son derece değerli. Bu ülkeye hizmet etmiş cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine, liyakata, adalete, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli. Türkiye'de bugün için olmayan ama olmasını arzu ettiğimiz değerlere vurgu yapıyor. O açıdan çok değerli ve önemli" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kılıçdaroğlu'nun karşılanması

-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Türkiye'de kitap okuma oranı binde 1

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de kitap okuma oranının binde 1 olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile bu yıl 4'üncüsü yapılan Kitap Fuarı'nın açılış törenine katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan protokol üyeleri ile vatandaşların katıldığı törende konuşan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kitap okuma oranlarına değinerek çok düşük olduğunu söyledi. İnternet ve televizyona ayrılan sürenin uzunluğundan şikayet eden ve kitap okuma alışkanlığının gelişmesinin gerektiğini aktaran Şimşek şunları dedi:

"Türkiye'de kitap okuyanların oranı, bir çalışmaya göre binde bir. Son derece zayıf. İnşallah bu fuar bize kitap okumayı aşılamaya, daha çok kitap okumamıza zaman ayırmamıza vesile olur. Vatandaşlarımız televizyon seyretmeye, internete günde ortalama 8-9 saat ayırıyor, kitap okumaya bir dakika ayırıyormuş. Vahim bir şey. Ben buradan ayrıldıktan sonra fuardan alacağım kitabı arabada okuyacağım. İsterseniz her zaman fırsat var. Batıda metroya, otobüse bindiğiniz zaman insanların harıl harıl kitap okuduğunu görürsünüz. Kitaba da para harcamıyoruz. Norveç'te bir vatandaş yıllık ortalama 137, Almanya 122, dünyada ise 1,3 dolar harcanıyor. Türkiye'de 25 cent. Medeniyetimiz, inancımız okumayı, öğrenmeyi teşvik ve talep ediyorsa da gelin görün ki bizim bu durumu iyileştirmemiz lazım. Hükümetimiz döneminde Türkiye'de kişi başına basılan kitap sayısında çok ciddi bir artış var. Son 10 yılda kişi başına basılan kitap sayısı 4'ten 8'e çıkmış. Hakikaten yoğun bir çaba var. Yazarlarımız iyi bir üretici."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek daha sonra fuarın açılışını yaparak stantları ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Açılışın yapıldığı alan

- Mehmet Şimşek'in konuşması

- Açılışın yapılamsı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,()

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BBP Başkanı Destici: Cumhur İttifakının içinde yer alacağız



BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran'da yapılacak genel seçiklerde Cumhur İttifakı'nın içinde yer alacaklarını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, Abdullah Gül'ün seçimlerde aday olma konusunu gündemine almaması gerektiğini söyledi. Gül'ün aday olmayacağı yönündeki açıklamasının doğru karar olduğunu ifade eden Destici şöyle konuştu:

"Sayın Gül'ün bunu hiç gündemine almaması lazımdı. Eski cumhurbaşkanımız sayın Abdullah Gül’ün adaylığı konuşulurken de ifade ettim; Sayın Gül bir muhasebe yapacaktır ve dolayısıyla da 2007 yılındaki şartları hatırladığında zaten Cumhur İttifakı tarafında olan partiler biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini ‘kardeşim Abdullah Gül’ diyerek aday göstermişti. Dolayısıyla bir tarafta böyle bir blok var ve diğer tarafta da o dönemde Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı seçtirmemek için ve her türlü hukuksuzluğu da içine katarak denemişler var. Dolayısıyla da bunun muhasebesini yapacak ve buna göre bir karar verecek demiştim. Öngörülerimiz doğru çıktı. Sayın Gül, aday olmayacağı noktasında da bir açıklama yaptı. Doğru olan da budur. Sayın Gül’ün aslında bunu hiç gündemine almaması lazımdı. Ya da ona bu teklifi yapanlara da prim vermemesi lazımdı. Aslında uzun süre sessiz kalmış olması kendi isminin yıpratılması noktasında olumsuz etki etti. Ama bugün bu açıklamadan sonra tartışmaları sonlandırmış oldu. Bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum."

Erken seçim kararını da doğru bulduklarını dile getiren Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiklerini hatırlatarak şöyle dedi:

"Kendisiyle son değerlendirmemizi yaptık, karşılıklı düşüncelerimizi paylaştık. Ama gündemimiz sadece seçim değildi. Türkiye’nin diğer temel meseleleri ile ilgili de yine biz önemli gördüğümüz hususları kendileri ile paylaştık. Kendisi de bizimle bazı hususları paylaştılar. Yarın il başkanları toplantısı yapacağız. İl başkanlarımızın fikrini aldıktan sonra BBP olarak hafta içi bu ittifakın içerisinde hangi şekilde yer alacağımızı, kamuoyu ile paylaşacağız. Hangi şekilde olursa olsun BBP Cumhur İttifakı'nın yanındadır. İnşallah bu ittifakın içinde yer alacaktır ve yeni sistemin hayata geçmesi için önümüzdeki seçimler çok kritiktir. Yeni sistemin hayata geçmesi için biz elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Hem Cumhur İttifakı'nın adayı için hem de meclis çoğunluğu elde ederek çıkması anlamında biz bütün kadrolarımızla sahada olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mustafa Destici'nin toplantı salonuna gelmesi

- Toplantıya katılanlar

- Destici'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,()

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