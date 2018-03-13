DHA YURT BÜLTENİ-20

Bursa'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yanarak öldü (2)

KİMLİKLER BELİRLENDİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde otobanda ters yönde seyreden otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yanarak ölenlerin 16 K 0301 plakalı otomobilin sürücüsü Nurettin Atmaca (72) ile Güldane Atmaca olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 34 KR 8707 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Ataş (42) ile eşi Emine Ataş (42) ve çocukları Yusuf Buğra Ataş (6) ise Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralıların bir süre gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ (Bursa), ()

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Karacasu'da taşımalı eğitim gören 100'ün üstünde öğrenci zehirlendi



AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan 100'ün üstünde ilkokul ve ortaokul öğrencisi, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karacasu ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan 100'ün üstünde ilkokul ve ortaokul öğrencisi, bugün öğle yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Özel bir şirket tarafından bu okullara gönderilen tavuk, tavuk çorbası ve salatadan oluşan öğle yemeği sonrası öğrencilerin rahatsızlandığı öğrenildi. Kusma ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler tedaviye alındı. 15 öğrencinin taburcu olduğu, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öğrencilerin yediği yemekten numune alındığı, inceleme yapılacağı belirtildi. Karacasu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Büyükyapıcı, "Olayın olduğu an, Aydın il merkezinde toplantıdaydım. Öğrenince doğrudan hastaneye geldim. Öğrencilerimi tek tek dolaşarak kontrol ettim. Korkulacak bir şey olmadığını görünce sevindim. Aileleri bilgilendirdim" dedi.

Nazilli'deki hastanede öğrencileri ziyaret eden Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, "Korkulacak bir şey yok. Sağlık personelinin özverili çalışmasıyla öğrencilere gerekli tedavi yapılmaktadır. Bazı öğrencilerimiz tedbir amaçlı, kontrol altında tutulmaktadır. Konu araştırılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Öğrencilerin ambulanslarla getirilişi

- Karacasu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Büyükyapıcı açıklama

- Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük açıklama

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), ()

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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 ölü, 21 yaralı (7)

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Çorum'da yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 11 kişinin isimleri belli oldu. Kazada, otobüs sürücüleri İsmet Eslen ve Ahmet Cilvenaz, muavin Cihan Çakmak ile yolcular Esra Kel, Mine Demir, Ayşe Delice, Murat Delice, Mehmet Cula, Dürdane Kaplan, Betül Kaplan, Mervenur Özçiftçi'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Otobüsten çıkarılan cenazeler kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi. Otobüs muavini Cihan Çakmak'ın bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabında 'Azrail bile ayağıma gelecek' yazı dikkat çekti.

Öte yandan, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kaza ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Başsavcı Yurdagül, şunları kaydetti:

"13.03.2018 günü saat 05.30 sıralarında, Çorlu'dan Tokat iline seyir halinde bulunan 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsünün, Osmancık ilçe sınırları içinde emniyet şeridinde park halinde bulunan çelik boru yüklü TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız ölmüş, 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Kaza sırasında otobüste yangın meydana geldiği, bir kısım yolcuların araç camlarını kırarak araçtan çıktıkları anlaşılmış olup, hayati tehlikesi bulunmaksızın yaralı durumda olan 21 vatandaşımız Çorum merkez ve Osmancık’taki hastanelerde tedavi altına alınmış, 2 hafif yaralı yolcunun kaza sonrası kendi imkânlarıyla olay yerinden ayrılarak Tokat ve Amasya’daki sağlık kuruluşlarına başvurdukları anlaşılmıştır. Kazaya karışan otobüs enkazı kriminal inceleme için muhafaza altına alınmıştır. Osmancık Devlet Hastanesi'nde ölü muayene işlemleri tamamlanan 11 kişiye ait cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilmiştir. Soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir."

Haber: Yusuf ÇINAR / Çorum ()

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Teknoloji bağımlığına karşı Nomofobi günü

DENİZLİ'de, Pamukkale Kaymakamlığı tarafından, Mavi Balina oyunu oynayan çocukların intihar etmesi üzerine ilçede çocukları bilgisayar ve cep telefonu bağımlılığından kurtarmak için "Pamukkale Nomofobi Günü' düzenledi. Özellikle cep telefonu ve bilgisayar bağımlılığına karşı düzenlenen etkinlikte kortejinde yürüyen öğrenciler, teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatan mesajlar verdi. Etkinlikte teknoloji bağımlılığı anlatılırken, vatandaşların da töreni cep telefonlarıyla çekmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Pamukkale Kaymakamlığı, bilgisayarda Mavi Balina oyunu oynayan çocukların intihar etmesi üzerine ilçede cep telefonu ve bilgisayar oyunu bağımlısı çocukları kurtarmak amacıyla 'Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Projesi' kapsamında 'Pamukkale Nomofobi Günü' düzenledi. Nomofobi Günü kapsamında Valilik binasından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Kortej yürüyüşünde öğrenciler, cep telefonu ve bilgisayar bağımlılığına dikkat çekmek için üzerlerine telefon ve bilgisayar maketleri giydi. Bağımlılığı anlatmak için de kendilerini birbirlerine zincirle bağladı. Çocuklar teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatmaya çalıştı. Bazı öğrencilerde müzik aletleri ve spor malzemeleriyle yürüyerek teknoloji yerine spor yada müziği seçmeleri mesajını verdi. Yürüyüş sırasında teknolojik cihaz kullanılmaması tavsiye edildi. Ancak etkinliği izleyen vatandaşların çoğu, cep telefonuyla görüntü ve fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Projeyi düzenleyen Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, cep telefonu ve bilgisayar bağımlılığına karşı mücadele başlattıklarını belirterek, "Mobil cihazlardan uzak kalma korkusu anlamındaki nomofobiye dikkat çekmek için bugünü Pamukkale Nomofobi Günü olarak belirledik. Yavrularımızı intihara kadar sürükleyen bilgisayar oyunlarına karşı bunun sorumluluğunu hissettik ve bu noktadan hareketle kaymakamlığımızda bir proje oluşturduk. Binlerce öğrencimizin düştüğü bu bağımlılığa karşı onları spora, müziğe, akıl oyunlarına yönlendireceğiz. Bu hususta tüm çalışma arkadaşlarımla büyük mesafe kat ettik. Okullarımızda çok önemli çalışmalar yapıldı. Proje koordinatörümüzün bana ilettiği, okullarımızda hakikaten biraz daha fazla ilgiye muhtaç yavrularımız vardı. Bu noktada yüzde 11,9'luk olumlu bir gelişme oldu" dedi.

Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Emin Türkdönmez daha önce bilgisayar bağımlısı olduğunu belirterek, "Bilgisayarın başına oturunca yaklaşık 8 saat oyun oynuyordum. Ailemden ve derslerimden uzak kaldım. Başarısız bir öğrenci olmaya başladım. Ailemin de desteğiyle bilgisayarı kapattım ve kaldırdım. Şimdi sporla uğraşıyorum. Arkadaşlara da tavsiyem bilgisayar oyunlarının hiçbir faydası yok, spor ve müzikle zamanlarını geçirsinler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kortej yürüyüşünden görüntü

- Bilgisayar maketi giyen ve kendini zincirleyen öğrencilerden görüntü

- Etkinliği cep telefonuyla çekenlerden görüntü

- Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu'nun konuşması

- Öğrenci Emin Türkdönmez'in konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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