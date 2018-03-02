DHA YURT BÜLTENİ-20

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı



ADANA'da motosiklet ile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Ramazan Tasa öldü, 24 yaşındaki Aydın Gözel ise yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71539 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Tasa ve Aydın Gözel, motosiklet ile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletten düşen Tasa ve Gözel'e, saldırganlar mermi yağdırdı. Saldırganların tabancalarından çıkan mermiler, Tasa'nın vücuduna isabet ederken, Gözel de elinden yaralandı. Yaralanan iki arkadaş, kanlar içinde yere kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Tasa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme polisler, yaklaşık 15 boş kovan bulurken, park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

Cinayet zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yeri polislerinin çalışması

- Mermilerin isabet ettiği otomobilden görüntü

- Yerdeki boş kovanlardan görüntü

- Polislerin kovanları incelemesi

- Saldırıya uğrayan gençlerin olay sırasında kullandığı motosikletten görüntü

- Polislerin çalışmasından görüntü

- Olay yerinin yakındaki kalabalıktan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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Afrin kırsalında çatışma; 5 şehit, 7 yaralı (2)

TSK: 5 ŞEHİT, 7 YARALI

Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Haber: Mücahit YOLCU / Hatay - ()

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Afrin şehidi Astsubay Palancı’nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın (28) şehadet haberi, İzmir’in Gaziemir ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin acılı haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında bugün öğlen saatlerinde Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile PYD/YPG'li teröristler arasında çıkan şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın şehadet haberi, Gazikent Mahallesi Palmiye Apartmanı’ndaki baba ocağına ulaştı. Aileye şehadet haberini İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez ve askeri yetkiler, sağlık personeli eşliğinde iletti.

Oğullarının şehit olduğu haberini alan emekli polis memuru baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı büyük üzüntü yaşadı. Şehit baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziye ziyaretine geldi.

Mardin’in Artuklu ilçesine kayıtlı olan Uğur Palancı’nın üç erkek kardeşin ortancısı ve bekar olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Kastamonu’ya şehit haberi düştü

AFRİN kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in (24) Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyünde oturan baba ocağına ateş düştü. Şehit Demirel'in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi.

30 AĞUSTOS'A NİKAH TARİHİ ALMIŞLARDI

Yakınları, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlandığını ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldıklarını söyledi. Acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Dibek köyündeki evine Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler taziye ziyaretine geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehidin köyünün girşinden görüntü

Şehidin evinden

Sağlık ekiplerinden

Türk bayrağı asılmasından

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU, Gürkan YILMAZ/İNEBOLU, (KASTAMONU)()-

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İlber Ortaylı: Wikipedia'daki tarih bilgileri yanlıştır

ÜNLÜ tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Wikipedia'nın yasaklanmasına değinerek, "Wikipedia'yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır" dedi.

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği "1'inci Dünya Savaşı ve Günümüz Perspektifinden Ortadoğu' konulu moderatörlüğünü Buse Biçer'in yaptığı söyleşiye ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Yaklaşık 500 kişi kapasiteli salon tamamen dolunca bazı öğrenciler konuşma yapılacak kürsünün önüne oturdu. Yüzlerce kişi salon dışında kalarak paneli takip edemedi.

'WİKİPEDİA'DAKİ TARİH BİLGİLERİ YANLIŞTI'

Tarih eğitimi ile ilgili eleştiride bulunan Prof. Dr. Ortaylı, "Türkiye'de tarih eğitimi feci bir şeydir. Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir şekilde bunun sorumluluğunu duymaz. Başka şeylerle uğraşıyor. Başka şeylerden evvel önce tarih öğreteceksin ve tabi ki çok detaylı tarih öğretemezseniz bu mümkün değildir ama doğru dürüst tarih öğreteceksin. Öğrenmek isteyenler ansiklopedilerden bakmaya başlasınlar. Whatsapplardan tarih öğrenmeye kalkmayın. Elinize alıp bütün gün oynuyorsunuz, niye oynadığınızı bilmiyorum. Fakat orada tarih ödevi hazırlamaya kalkıyorlar yanlıştır. Bu Wikipedia'yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır" dedi.

Moderatörün, 'Ortadoğu haritası çizildi mi?' sorusu üzerine Ortaylı, "Ortadoğu haritasının çizilmesi diye bir şey yok. 20 senedir daha da fazla bu Ortadoğu'yu düzenleme, medeniyetler çatışması Harward çevresinin en cahil profesörü Huntington günün kahramanı oldu. Medeniyetler çatışması yazmış. Sıradan bir herif yani. Bu heriflerin özelliği şudur; bunlar ilahiyat, tarih de bilir, Alman Yahudisi tipleri vardır, ukala derin bilgili adamlar. Demek ki Huntington gibi bu işi yapamazlar. Ortadoğu dediğiniz zaman mesele çok açıktır. Burada milletlerin çok derin tarihi vardır. Burada ki milletlerin iki üçü hariç modern anlamdaki milliyet kaburgası oluşmamıştır" diyerek cevapladı.

Yapılan konuşmaların ardından Ortaylı kitaplarını imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İlber Ortaylı konuşması

-Salon girişindeki yoğunluk

-Ayakta dinleyenler

-Kürsü önünde yere oturanlar

HABER-ERGÜN AYAZ-KAMERA:DİNÇER AKBİR-İZMİT-

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Isparta'ya şehit ateşi düştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un (24) Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Afrin bölgesinde Kel Tepe mevkiinde tünellerden sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un şehadet haberi, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından, merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü'nde oturan babası Derviş Açıkkol ve diğer aile fertlerine verildi. Sağlık ekipleri de şehit evinde hazır bekletildi. Şehadet haberini duyan vatandaşlar ve yakınları da Açıkkol ailesinin evine akın etti. Jandarma ekipleri tarafından şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehit Açıkkol'un geçen hafta çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin'e gittiği belirtildi. Şehidin yakın arkadaşları, Burhan Açıkkol'un Afrin'e gitmeden önce yaptığı konuşmalarında 'Afrin'e şehit olmaya gidiyorum.' dediğini söylediler. Odasında 'Gayret bizden, zafer Allah'tan' şeklinde yazı bulunduğu öğrenilen şehit Açıkkol'un 1'i kız 4 kardeş oldukları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulanstan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Bayrak asanlar

- Detay

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA ()

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Afrin kırsalında çatışma; 8 şehit, 13 yaralı (3)

TSK: 3 ŞEHİT, 6 YARALI

Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 3 güvenlik görevlisinin daha şehit olduğunu açıkladı. Böylece şehit sayısı 8'e, yaralı sayısı ise 13'e ulaştı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan ikinci açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Bu arada çatışmaların yoğun olduğu harekatta yaralanan askerler, Suriye'nin Afrin bölgesinden alınarak ambulanslarla Hatay'daki hastanelere getirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Doğum gününden bir gün sonra şehit oldu



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) memleketi Konya'ya ateş düştü.

Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Koç Ailesi çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Şehit haberini alan yakınlarının akın taziyeye geldiği şehit evinin bulunduğu apartmana Türk Bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Koç'un doğum gününün dün olduğu ve 2015 yılında astsubay olarak görevine başladığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fotoğraf

Haber-Kamera: İsmail AKKYAKONYA,()

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