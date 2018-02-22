DHA YURT BÜLTENİ-20

Kırıkkale'de patlama: 2'si ağır, 10 yaralı



KIRIKKALE’nin Kurtuluş Mahallesi'nde doğalgaz sıkışması sonucu meydana geldiği öne sürülen patlamada 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Gündüz saatlerinde kaçak olduğu ihbarı yapılan binaya gelen ekipler doğalgazı kesti. Akşam saatlerinde ise doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği öne sürüldü. 5 katlı binanın 3’üncü katında meydana gelen patlamada 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Binada ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Patlama anında sokakta bulunan bazı araçlarda da hasar meydana geldi. Yaralılardan 8’i yüksek İhtisas Hastanesi’ne durumu ağır olan 2 kişi ise Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaydan sonra Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Emniyet Müdürü olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Patlama olan binadan görüntü

- Zarar gören araçlar

- Vatandaşların açıklamaları

- Binada oturan bir vatandaşın anlattıkları

- İtafiye ve polisin çalışmaları

Haber: Erhan GÖĞEM /KIRIKKALE,()

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Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu



ADANA'da izinli olarak memleketine gelen uzman çavuş Mert Okçu ve arkadaşı Murat Başak, evde ölü olarak bulundu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi 85339 Sokak'ta bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Başak, izinli olarak memleketine gelen arkadaşı uzman çavuş Mert Okçu ile akşam saatlerinde bir akrabasının evinde buluştu. Gece gelen ev sahibi, akrabası Başak ile arkadaşı Okçu'yu hareketsiz bir şekilde yerde bulunca 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Başak ve Okçu'nun öldüğünü belirledi. İki arkadaşın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan cenazeler, bugün ailelerine teslim edilerek defnedildi. İki arkadaşın ölüm nedeni otopsi raporu ile ortaya çıkacak.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: ADANA,()

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Devrilen traktörün altında kalan kadın yaralandı

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan kadın sürücü yaralandı.

Kaza, bugün gündüz saatlerinde Nazill-Pirlibey Karayolu'nda meydana geldi. 56 yaşındaki Gülser Zengin yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalarak yaralanan Zengin'i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Gülser Zengin'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Haber: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),()

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Terör örgütleri güdümünde haber yapan 1 kişi tutuklandı



MARDİN merkez, Kızıltepe, Derik ve Midyat ilçelerinde polisin asayiş uygulamaları kapsamında terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG güdümünde haberler yaptığı belirlenen bir sitenin 2 kurucusundan biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü, merkez ve bazı ilçelerde meydana gelen hırsızlık, kaçakçılık, yasadışı bahis olayları ile bağımlılık yapıcı madde kullanımını önlememeye yönelik çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

KIZILTEPE'DE CAMİ HIRSIZI YAKALANDI

Kızıltepe'deki Hacı Mehmet Cami'nden 19 Şubat tarihinde hırsızlık yapılması üzerine başlatılan çalışma ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "19.02.2018 günü Kızıltepe Hacı Mehmet Cami'nde meydana gelen hırsızlık olayı hakkında yapılan araştırmalar kapsamında, camiye ait çalınan eşyaların bulunması amacıyla ekiplerimizce gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 1 şahıs 20.02.2018 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs yönelik yapılan GBT sorgulamasında 7 ayrı suçtan aranması olduğu ve bu suçlara bağlı olarak 5 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilerek şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ GÜDÜMÜNDE HABER YAPAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütleri güdümünde haberler yaptığı tespit edilen bir internet sitesinde kurucu ve yönetici oldukları tespit edilen 2 şüpheli şahıs ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. 19.02.2018 günü haklarında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevkedilmiş olup, çıkarıldıkları adli makamlarca biri tutuklanmış, diğer şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

YASADIŞI BAHİS OYNATAN 2 KİŞİYE 10 BİN TL PARA CEZASI

Emniyet açıklamasında ayrıca, Derik, Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde son 3 gün içerisinde yapılan asayiş uygulamaları ve yol kontrolleri sırasında; bol miktarda uyuşturucu madde, binlerce paket kaçak sigara, 443 kilogram pipo tütünü ele geçirilerek, bu olaylarla ilgili 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca yasadışı bahis oynatan 2 kişiye de 10 bin TL para cezası verildiği kaydedildi.

Haber: MARDİN,()

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Marmaris'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir gece de iki villaya girerek hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Armutalan Mahallesi'nde bir gece de iki villada hırsızlık olayı yaşanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki beş sokakta bulunan güvenlik kamera kayıtları incelenirken, evlerde parmak izi çalışması yapıldı. Yapılan araştırma sonucunda hırsızlıktan sabıkası bulunan Melih Uzun (18) ve Mustafa Şenol Türkyılmaz'ın (18) kimlikleri tespit edildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı sırada Armutalan Mahallesi'ndeki bir villa çevresinde şüpheli kişiler görüldüğü ihbarı aldı. Harekete geçen polis, Melih Uzun ve Mustafa Şenol Türkyılmaz villanın bahçe duvarından atladıkları sırada kıskıvrak yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen Melih Uzun'un 47, Mustafa Şenol Türkyılmaz'ın ise 11 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi. İki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),()

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