DHA YURT BÜLTENİ-20

AFRİN GAZİSİ UZMAN ÇAVUŞ HAKAN KAYACI ÇANKIRI'YA GETİRİLDİ

AFRİN'de devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan Çorum Dodurga nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Hakan Kayacı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) tedavisinin ardından Çankırı'ya getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kolundan ve sırtından yaralanan evli ve bir yaşında kız çocuk babası olan Uzman Çavuş Hakan Kayacı, yaralandıktan sonra Hatay KırIkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kayacı ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla GATA'ya gönderildi. Gazi Kayacı GATA'daki tedavisinin ardından bugün akşam saatlerinde 112 Acil servis ambulansı ile Çankırı'daki evine getirildi. Gaziyi Çankırı'da ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş sevinç gözyaşları ile karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Gazi Hakan Kayacı'nın kayınpederi Seyhan Töremiş, "Oğlumuz Hakan Kayacı, ayın dördünde akşam saatlerinde Afrin'de devam eden operasyonda yaralandı. Oğlum ilk olarak Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağolsunlar doktorlarımız iyi tedavi uygulamışlar. Hakan hem belinden hem kolundan ameliyat oldu. Kolunda parçalı kırık, sırtında değişik yerlerde şarapnel parçası var. Kolunu sardılar ameliyat ettiler. Ardından ayın 6'sında GATA'ya geldi. 2 ameliyat oldu. Bugünde buraya geldi. Burada karşılayan herkese teşekkür ederim. Sağolsunlar. Vatan sağolsun" dedi.

Kayınpeder Töremiş, gazinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, gazi Kayacı'ya 45 gün istirahat verildiğini aktardı. Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere üstün başarılar dileyen Töremiş, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulansın gelişi

- Bina önündeki kalabalık

- Gazinin ambulanstan indirilip taşınması

- Kayınpederi Seyhan Töremiş ile röportaj

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,()

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Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)

CENAZE NAMAZI AHMED HAMDİ AKSEKİ CÂMİİ'NDE

İZMİR'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın (29) acı haberi, Ankara'daki baba ocağına ulaşmıştı. Şehit Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın, yarın öğle namazına müteakip Ahmed Hamdi Akseki Câmii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacağı bildirildi.

Haber: ANKARA ()

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Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (4)

TAZİYE ZİYARETLERİNDE BULUNDU

Reyhanlı'nın ardından Antakya'ya geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dün göreve giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli 22 yaşındaki Paramedik Büşra Boyacı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bugün toprağa verilen Boyacı’nın Oğlakören Mahallesi’ndeki baba evine giden Bakan Kaya, burada anne Ayşe ile baba Mehmet Boyacı’ya taziyelerini sundu. Bakan Kaya, daha sonra Afrin'de devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda geçtiğimiz hafta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada şehit Pamukçu’nun ruhu için okunan Kuran tilavetinin ardından dualar edildi. Bakan Kaya, şehidin annesi Seliz ile babası Fadıl Pamukçu’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın selamları ile taziye dileklerini iletti. Şehit annesi Seliz Pamukçu’ya uzun uzun sarılan Bakan Kaya, taziye ziyaretinin ardından Hatay’dan ayrıldı. Bakan Kaya’nın Hatay programına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Âdem Yeşildal ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Şehit Sergen Pamukçu'nun baba evindeki tavziye çadırına gelişi

- Bakan Kaya'nın şehidin annesi ve babasıyla selamlaşması

- Bakan Kaya'nın şehidin annesine sarılması

- Şehit için dua edilmesi

- Bakan Kaya'nın şehidin baba evinden ayrılması

Haber - Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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SU İÇTİKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 2 ÖSO'LU KİLİS'E GETİRİLDİ

Suriye'nin Afrin kendine bağlı Raco beldesi kırsalında su içtikten sonra mide bulantısı ve başdönmesi şikayetleri başgösteren Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 2 mensubu, Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasını getirildi. ÖSO mensupları, buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülüp, acil serviste tedaviye alındı. Oksijen ve serum tedavisi uygulanan 2 ÖSO'lunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilis Devlet Hastanesi

-Ambulans girişi

- Ambulanslardan detaylar

- Hastaneden detaylar



Haber-Kamera: Akın ÇELİKTAŞ-Hasan DÖNMEZ / KİLİS ()

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TUNCELİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YÜZME HAVUZLU SIĞINAĞI TESPİT EDİLDİ

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timlerinin merkeze bağlı Kutuderesi Vadisi'nin tabanındaki kayalık alanda, terör örgütü PKK'nın 8 katlı sığınağı tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi. PKK'lı teröristlerin yaklaşık 20 gün önce terk ettikleri sığınağın içerisinde banyo, tuvalet ve yüzme havuzunun olduğu belirtildi.

Kutuderesi Vadisi'nde, 100 metre derinliğinde ve 8 katlı bir PKK sığınağı tespit edilirken, sığınakta yüzme havuzu da bulunduğu belirtildi. PKK'lıların sığınak içine su taşımak için 750 metre su borusu döşedikleri tespit edildi. PKK'lıların sığınağı bir daha kullanmaması için bölgeye gönderilen özel patlayıcı ile 8 katlı sığınağın girişi havaya uçurularak tamamen kullanılmaz hale getirildi. Sığınak içinde örgüte ait çok miktarda patlayıcı madde ile gıda maddesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait biri 8 katlı 100 m. derinliğinde (banyo, WC ve yüzme havuzlu) olmak üzere toplam 3 sığınak içerisinde; 100 kg. amonyum nitrat, 2 adet jeneratör, 8 adet akü, 20 lt. benzin, 4 adet motor yağı, 48 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 2 adet pil bloğu, 3 adet sırt çantası, 4 adet puşi, 10 adet terörist kıyafeti, 1 adet 5 tonluk su deposu, 1 adet 2 tonluk yüzme havuzu, 200 m dağcılık ipi, 4 adet soba, 1 adet banyo sobası, 60 adet soba borusu, 4 adet varil, 20 adet battaniye, 4 adet halı, 20 adet hızar ağzı, 20 kg. bulgur, 20 kg. şeker, 100 kg. un, 20 adet gaz lambası, 150 adet tasarruf lambası, 2 adet ekmek pişirme sacı, 750 m. su borusu, 30 adet 60 lt'lik boş bidon, 1 top naylon, 200 m. kablo, 2 adet çadır, 1 adet mont, 326 adet iç çamaşırı, 30 adet eldiven ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü

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Askerin sığınak içinde tarif ederek çektiği görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: TUNCELİ, ()

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