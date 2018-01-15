DHA YURT BÜLTENİ-20

Bodrumlu kayıp işadamı eski ortağı tarafından öldürülmüş/EK

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçen 6 Ocak'ta aniden ortadan kaybolan Gumsal Beach Club'ın işletmecisi 46 yaşındaki Ali Özdemir'in, Pedasa Dağı yakınlarındaki ormanlık alanda cesedi bulundu. Özdemir'in, eski ortağı olan kafeterya işletmecisi 40 yaşındaki M.Ö. (Mustafa Özbelen) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili M.Ö., kayınpederi A.S. (Avni Sobacı) ile karısı T.Ö.'nün (Tuğba Özbelen) gözaltına alındı.

Bitez Mahallesi'ndeki Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir'in ortadan kaybolmasının ardından 12 Ocak'ta eski ortağı kafeterya işletmecisi M.Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Bu gelişmenin ardından polis tarafından soruşturma genişletildi.

TESLİM OLDU

Bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Eski ortak M.Ö., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, Özdemir'i öldürdüğünü itiraf etti. M.Ö. itirafından sonra olay yerinde, cesedi sakladığı yeri de gösterdi. Ceset, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Özdemir'in başından, sırtından ve göğsünden tabancayla vurulduğu, üzerinin ise çam dallarıyla örtüldüğü belirlendi. M.Ö., olayda kullanılan tabancayı Bitez Mahallesi'nde denize attığını söyledi. Silahın bulunması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü sualtı dalış ekibi arama çalışması başlattı.

KAYINPEDER VE KARISI DA GÖZALTINDA

M.Ö.'nün, olaydan sonra kendisine yardımcı olduğunu iddia ettiği kayınpederi A.S. ile karısı T.Ö. Köyceğiz'de gözaltına alındı. Ayrıca olayla ilgili 4 kişinin de ifadesine başvuruldu.

AYNI EVDE YAŞIYORLARMIŞ

M.Ö.'nün ifadesinde, eski ortağı Özdemir ile birlikte aynı evde yaşadıklarını, karısına göz dikebileceğini asla aklından geçirmediğini, iki hafta önce karısı ile aynı yatakta görünce beyninden vurulmuşa döndüğünü, ancak gördüğünü onlara söylemediğini ve gururuna yediremediği için bu suçu işlediğini söylediği öğrenildi. Olaydan bir gün önce akşam evde doğum günü partisi yaptıklarını, ardından cumartesi günü sabahı Özdelmir'i yürüyüş yapmak için ormana götürdükten sonra öldürdüğünü anlatan M.Ö.'nün, "Bir süredir eşim ve A.Ö. hakkında dedikodular duyuyordum, ancak inanmıyordum. Hem eşime güveniyordum, hem de arkadaşıma. Ancak kendilerini bir gün aynı odada görünce şok oldum, artık dayanamaz hale geldim. Kandırılmak beynimi kemiriyordu ve bu suçu işledim. Vicdan azabı çektiğim için de intihar edip, ölmeyi denedim, ancak başaramadım" dediği öğrenildi. M.Ö., kayınpederi A.S. ve eşi T.Ö.'nün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Denizde tabanca aranmasından görüntü

- Adliyeden görüntü

- Ölen adamın yakınlarının adliye önünde beklemesinden görüntü

- Güvenlik güçlerinden görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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Cerattepe için topladıkları 40 bin imza ile Ankara’ya gidiyorlar/EK

40 KİŞİLİK HEYET YOLA ÇIKTI

Artvin'de Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiindeki madencilik faaliyetlerine karşı, Artvin Çevre Platformu üyelerinin başlattığı ve 1 ay süren imza kampanyasının tamamlanmasının ardından toplanan yaklaşık 40 bin imza, oluşturulan 40 kişilik heyet eşliğinde Ankara'ya doğru yola çıkarıldı. Artvin'den hareket eden çevreci heyet yarın Ankara'da TBMM'ye giderek imzaları teslim edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Heyetin Artvin'den yola çıkması

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,()

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Hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 gün önce açılan kafeteryaya perceresini zorlayarak giren bir kişi, alarmın çalması üzerine paniğe kapılıp, bir şey çalamadan kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bugün saat 03.20 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi, Akçakmak Yolu Numara 107'deki, Yunus Emre Coşkun'a ait katefeteryanın alarmı çaldı. Bunun üzerine işyerine gelen Coşkun, pencerenin zorlanarak açıldığını görüp, polise şikayette bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsıza ait olduğu sanılan yerdeki ayak izlerini ve işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen polis, hırsızın pencereden içeri girdiğini, kasaya doğru yöneldiği sırada alarm çalınca paniğe kapılıp, herhangi bir şeyi çalamadan kaçtığını belirledi. Polis, eşkali belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

İşyeri sahibi Yunus Emre Coşkun, "Daha geçen cuma günü açılış yapmıştık. Hırsız alarm çalınca kaçmış. Bir şey çalamamış ama yine de kendisinden şikayetçi oldum. Polis gereğini yapacak. Bu kişi yarın komşularımın işyeri ve evlerine de girmeye kalkabilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Cezaevi firarisi kapkaç şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de çeşitli tarihlerde iki kadının çantasını kapkaç yaparak çalan ve bisikletiyle kaçan cezaevi firarisi Ümit B. yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde değişik tarihlerde, yolda yürüyen iki kadının omuzlarına asılı olan ve içerisinde toplam 890 lira ile bir adet cep telefonu bulunanan çantaları, yanlarına bisikletiyle yaklaşan bir kişi tarafından çalındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ümit B., Sütlüce Mahallesi Uluzafer Caddesi'nde polislerin kovalamacası sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan Ümit B.'nin, Eskişehir Açık Cezaevi'nden firar ettiği de belirlendi. Ümit B. yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli polisler tarafından adliyeye getirilirken,

-Adliye binası

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()