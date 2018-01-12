DHA YURT BÜLTENİ-20

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: O ders, orada verilmiştir (4)

ÇAVUŞOĞLU, BALKAN BULUŞMASINA KATILDI

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İzmir'de çeşitli etkinliklere katıldıktan sonra son olarak Rumeli balkan buluşmasına geçti. Burada halk dansları müzikleriyle karşılanan Hakan Çavuşoğlu da oyuna eşlik etti. Toplantıda Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Milletvekili Kerem Ali Sürekli'den sonra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu konuştu. Balkan coğrafyasının bir adının da acıların, gözlerde dinmeyen gözyaşlarının ve hasretliğin coğrafyası olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Halen buradan bir nefes oraya yöneldiğini görmek isteyen akrabalarımızın olduğu coğrafya. Türkiye böyle bir ülke. Türkiye'nin coğrafi sınırları 786 bin metrekare olabilir ama Balkanlar'a sorumluluklarımızı ihmal etmeyiz. Gönlün sınırı yoktur. Burada bir çatı altında buluşuyorsak bizde balkanlardaki kardeşlerimizi kucaklamaya devam ediyoruz. Allah bizi mücadelemizden geri bırakmasın. Türkiye'de zenginlik güven varsa orada da insanlar rahat nefes alıyor. Onun için Türkiye güçlü olmak zorunda, ayaklarının üzerinde durmak zorunda. Hepimiz beraber olarak bir olmak iri ve diri olmak durumundayız. Türkiye'nin sevdalısı olmak durumundayız" dedi. 11 yaşında ilk defa Türkiye'ye geldiğini ve dernek faaliyetlerinde bulunduğunu ifade eden Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye bir dönem yanı başındaki karındaşlarına ilgi alaka göstermemiş. Bu tamamen Türkiye'nin gücüyle alakalı bir durum. Türkiye güçlü ise balkanlara alakası artıyor. Türkiye'nin güçlü olması içinde herkes bir olmak zorunda birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek zorunda. Operasyon çekmeye çalışanlara tuzak kurmaya çalışanlara gelirsen Türkiye biliniz ki güçlü olacak. Türkiye'yi güçlendirmek, isteğimiz bu. Güçlü olursak ilgili oluruz. Dertlerinize sahip çıkarız" dedi. Öte yandan Hakan Çavuşoğlu, son üç yılda Türkiye'nin yaptığı insani yardımların milli gelire oranlanmasında dünya birincisi olduğumuzu da vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Konuşmadan görüntü

- Katılanlardan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

=================================================

Bakan Kurtulmuş: 38 milyon turist hedefimiz var (3)

BAKAN KURTULMUŞ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Burdur ve Bucak’taki programlarının ardından akşam yemeği için geçtiği Bucak Kent Ormanı'ndaki restoranda, Astsubay Beytullah Toksöz (29) ile tıbbi sekreter Emine Kaplan’ın (27) nikah şahitliğini yaptı. Kurtulmuş’la birlikte genç çiftin nikah şahidi olarak Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek ile Ak Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de nikah şahidi oldu. Genç çiftin nikahını Bucak Belediye Başkan Vekili ve Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin kıydı. Numan Kurtulmuş nikah cüzdanını Emine Kaplan'a verdi. Bakan Kurtulmuş genç çifte mutluluklar diledi. Kurtulmuş, "Mühim oaln birbirinize olan bağlılığınız, aşkınız, birbirinize değer vermeniz. İnşallah çok sayıda salih ve saliha evlatlarınız olsun" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Nikahın kıyılması

-Numan Kurtulmuş’un konuşması

-Nikah defterini vermesi

-Nikah defterinin arkasını hatıra olsun diye imzalaması

-Detay

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()

=================================================

HES barajındaki balık ölümlerine inceleme/EK

PARA CEZASI KESİLDİ

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan Reis Enerjiye ait Çayaltı Hidroelektrik Santrali barajında meydana gelen balık ölümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yaptığı çalışmayı tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, twitter hesabından yaptığı açıklamada, balık ölümlerine neden olan Çayaltı HES'e 24 bin 307 lira para cezası kesildiğini açıkladı.

Haber :Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

================================================

Sakarya'da Türk Metal Sendikası'na üye işçilerden MESS'e tepki

Adapazarı'nda, Türk Metal Sendikası'na üye işçiler Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) yüzde 6.4'lük zam teklifine tepki gösterdi.

Türk Metal Sendikası'na üyesi yaklaşık 3 bin işçi, Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın yüzde 6.4'lük zam teklifini protesto etti. İşçiler, 'MESS şaşırma, sabrımızı taşırma' ve 'Metale şekil verenler, meydanları ısıtıyor' yazılı pankartlar taşıdı. Türk Metal Sendikası Sakarya Şube Başkanı Olcay Meriç, işçiler için bıçağın kemiğe dayandığını ifade ederek, "Bu meydanları MESS'e dar edeceğimizi herkes bilsin. Yine haklı taleplerimiz masada kaldı. Siz üretmeye devam edin, ama iş emeğinizin alın terinizin karşılığını almaya gelince susun diyorlar. Bıçak kemiğe dayandı, eylemse eylem, grevse grev, sonunda zafer mutlaka bizim olacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-İşçilerden görüntüler

-Konuşmalar

Haber :Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

================================================

Mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, otomobilin motor kısmında ve telefon direğinin tepesinde mahsur kalan iki kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Turgutlar Mahallesi Üzüm Sokak'ta bulunan bir telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri telefon direğine çıkarak mahsur kalan kediyi kurtardı. Mahalle sakini Batu Altın "İşten çıkıp eve geldim. Direk üstünde miyavlayan kediyi görünce içim sızladı ve itfaiye haber verdim" dedi. Ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otoparkta bulunan Aşkın Tireli'ye ait 35 KF 1673 plakalı otomobilin motor kısmına bir kedinin sıkıştığı ihbarı alan itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Otomobil sahibinin kaputu açmasıyla mahsur kalan kedi kurtarıldı. Otomobil sürücü Aşkın Tireli ise, "Arkadaşı ziyaret etmek için otomobilimi park ettim. Dönüşte bir vatandaş araba içinde kedinin olduğu belirtince durumu bende itfaiyeye haber verdim. Allah razı olsun itfaiye görevlilerinden" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Telefon direğinde mahsur kalan kedinin kurtarılmasından görüntü

- Otomobilin motor kısmında mahsur kalan kedinin kurtarılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()