DHA YURT BÜLTENİ-20

Şehit Necmettin öğretmenin babası, oğlunun okulunu ziyaret etti/EK

YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLDİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şehit öğretmenleri anma programı düzenlendi. Türk Eğitim- Sen tarafından Gençlik Merkezi'nde düzenlenen geceye Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yıldız, daire amirleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın’ın hayat hikayelerini anlatan sunumlar yapıldı. İlçede görev yapan müzik öğretmenleri şehit öğretmenler anısına seslendirdiği türkülerin ardından öğretmen arkadaşları tarafından yılın öğretmeni seçilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın plaketini babası Hamit Yılmaz aldı.

Plaketi alması için sahneye davet edilen Yılmaz sahnede asılı bulunan Türk Bayrağı'nı öptü. Salondakiler tarafından ayakta alkışlanan Yıldız, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm milletime şükranlarımı sunuyorum, iyiki bu milletin bir evladı bir ferdiyim, bana Necmettin Yılmaz gibi bir evlat bahşettiği için Rabbime şükür ediyorumö dedi.

Şehit babasına plaket veren Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız ise "Bu gece Hamit amcamızı burada ağırlıyoruz, onu yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Daha çok güvenlik kuvvetlerimizden şehit haberleri alıyoruz. Maalesef bu sene iki öğretmenimizi şehit verdik. Eğitimcinin şahadeti tabiki çok etkiliyor" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Anma programı

- Kuran-ı Kerm okunması

- Şehit öğretmenlerin hayat hikayeleri

- Şehit babasının plaket alması

- Baba Hamit Yılmaz’ın konuşması

- Kaymakam Halid Yıldız’ın konuması

- Öğretmenlerin plaket alması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 380 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,()

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3'üncü kattan düşen işçi öldü

Konya'da bir inşaatın 3'üncü katından dengesini kaybetmesi sonucu düşen 47 yaşındaki işçi Yahya Akbuğa, yaşamını yitirdi.

Olay, bugün akşam saatlerinde merkez Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesi Davet Sokakta meydana geldi. Tesisat işçisi Yahya Akbuğa, inşaatın 3'üncü katında çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kaybedip beton zemine düştü. Akbuğa'nın düştüğünü gören çevredekiler, ambulans çağırdı. Ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırılan Akbuğa, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Binanın dısından detay

-Polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA,()

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Zehir minibüsünden 111 kilo eroin çıktı

Kocaeli polisi, Van'dan İstanbul'a giden ailenin bulunduğu minibüsü takibe alarak İzmit'te durdurdu. Narkotik köpeği 'Millow' un tepki vermesi sonucu araçta yapılan aramada kaplamaların altına, stepneye ve ses sistemine gizlenen 111 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Polis, plakası belirlenen minibüsü takibe aldı. İzmit'te TEM Otoyolunda durdurulan minibüste narkotik köpeği 'Millow' ile arama yapıldı. Millow'un tepki vermesi üzerine araç Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi. Narkotik polislerinin araçta yaptığı aramada sökülen kaplamaların altından, ses sistemi ve stepnenin içerisine gizlenmiş 210 paket halinde 111 kilo eroin ele geçirildi. Polis, minibüsü kullanan M.L.Ç. ve oğulları A.Ç. ile A.Ç.'yi gözaltına alırken, kucağında bebeği bulunan eşi ise serbest bırakıldı. Uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi ifadelerinde, Kocaeli'de yakalanmamak için '41' plakalı araç seçtikleri ve aile görünümü vererek yolculuk ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Narkotik köpeği Millow ile arama yapılması

-Polisin araçta yaptığı arama

-Polisin gizlenmiş paketlere ulaşması

-Araç içerisinden çıkarılıp sıralanan paketler

Haber: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), ()