DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kahramanmaraş'ta 900 polisle huzur uygulaması



KAHRAMANMARAŞ'ta 900 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Kent merkezi ile ilçelerde 900 polisin katılımıyla yapılan uygulama kapsamında, birçok kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçların evrakları kontrol edilip içi ve bagajı polislerce arandı. Sürücü ve yolcuların da üst aramasını yapan ekipler, kimlik kontrolü yaptı. Bir otomobilde bıçak bulan polis, içerisindekilerden birininin kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine kimlik sordu. Şahıs kimlik gösteremeyince kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.

ARAÇTAN YEDEK PLAKA ÇIKTI

Durdurulan bir başka aracın bagajında ise yedek 2 plaka çıktı. Yapılan kontrollerde plakalarla araçta takılı plakaların aynı olduğu ortaya çıkarken, sürücü aracını yeni aldığını ve muayene nedeniyle plakaların değiştiğini söyledi. Polisler ise araçlarda yedek plaka olmayacağını belirterek sürücüyü uyardı.

Uygulama kapsamında kafe, gazino, bar, park, bahçe, ara sokak ve meydanlar gibi umuma açık yerler de ekiplerce denetlendi. Vatandaşlar ise huzur operasyonundan memnun olduklarını söyledi. Bu operasyonlar sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini belirten vatandaşlar polislere teşekkür edip işlerinde kolaylıklar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Polislerin kafeye girmesi

- Vatandaşların çantalarının aranması

- Sokardaki polisler

- Araçların durdurulması

- Araçlarda arama yapılması

- Bıçak çıkması

- Bıçağın sahibinin polis otosuna bindirilmesi

- Zırhlı polis aracı

- Araçtan yedek plaka çıkması

- Vatandaş ile röp.

- Bagajı mandalina dolu otomobil

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

===========================================

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Ekonominin rekor seviyede büyümesi, Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti



BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 oranında büyüdüğünü belirterek, "Türkiye ekonomisinin rekor seviyede büyümesi ülkemizin düşmanlarını hayal kırıklığına uğratırken, maalesef anamuhalefet partisinin genel başkanını da rahatsız etti" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Programın açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Özellikle son çeyrekte, ülkemizin yüzde 11,1 oranıyla dünyada en hızlı büyüyen ülke olması, dünyadaki dostlarımıza ve mazlum milletlere güven telkin etmiş, bize düşmanca davrananları hayal kırıklığına uğratmıştır. Ülkemizin yıllık büyüme hızında istikrarı yakalaması, bu büyüme hızını devam ettirebilmesi daha çok siz sanayici ve işadamlarımızın gayretlerine, hükümetimizin sizlere olan desteklerine bağlıdır. Biz bu ekonomik büyümeyi sürdürdükçe, refahımızı artırdıkça, bugün bize sorun çıkarma niyetinde olanların da yavaş yavaş ülkemizle işbirliği çabalarına gireceklerinden hiç şüpheniz olmasın. Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 oranında rekor seviyede büyümesi ülkemizin düşmanlarını hayal kırıklığına uğratırken, maalesef anamuhalefet partisinin genel başkanını da rahatsız etti. Türkiye bu büyüme oranıyla, G-20 ülkelerinin tümünü geride bıraktı. Bizler her açıdan Türkiye’yi büyütmek ve yatırımcıları ülkemize çekmeye çalışırken, Kılıçdaroğlu’nun, Hitler döneminden bahsederek, Türkiye’de hiçbir kimsenin can ve mal güvenliği bulunmadığını öne sürmesi, bu ülkeye açık bir ihanettir. Bu denli hayal aleminde yaşayan bir anamuhalefetin Türkiye’yi yükseltmek için bir kaygısı olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Kılıçdaroğlu’nu bir an önce CHP seçmenine saygı duymaya ve Türkiye gerçekleriyle yaşamaya çağırıyorumö dedi.

Hakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından 8 ayrı kategoride ödül almaya hak kazanan firmalara ödülleri verildi. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, ihracat, inovasyon, istihdam, dönüşüm ve fark oluşturanlar, en fazla ar-ge çalışması yapan KOBİ’ler ve sektör liderleri kategorilerinde 87 ödül dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Hakan Çavuşoğlu'nun konuşması,

Salondan ve ödül töreninden detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA,()

======================================

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı



BURSA'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, cayır cayır yandı.

Mudanya'dan Bursa'ya yönüne giden 16 F 2787 plakalı araç, bugün saat 00.30 sıralarında motor kısmından alev aldı. Sürücü, hemen yolun sağına park edip, yanındaki eşi ve 2 yaşlarındaki çocuğunu da alarak aracı terk etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, söndürdü.

Aracın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

- Aracın yanma görüntüsü

-Trafiğin işleyiş görüntüsü

-İtfaiyenin geliş görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE /BURSA,()

=================================

Bursa'da 2 bin polisle 'huzur uygulaması'



BURSA genelinde yılbaşı öncesi 2 bin polisle 'huzur uygulaması yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 2 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında, şüpheli kişilerin kimlik kontrolü yapıldı, durdurulan araçlar arandı, evrakları kontrol edildi. Umuma açık işyerleri denetlendi.

Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Yenişehir ve İznik ilçelerine giderek uygulamayı yerinde takip etti. Vatandaşlarşa sohbet eden Ak, polis vatandaş işbirliğine dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Uygulamadan görüntüler

-Emniyet Müdürü Osman Ak'ın uygulama hakkında bilgi alması

-Osman Ak'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

-Detaylar

SÜRE: 3 DK 12 SN - BOYUT: 253 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Nihat BIÇAK /YENİŞEHİR(Bursa),()

=======================================================