DHA YURT BÜLTENİ-20

İzmir'in Çeşme ilçesinde patlama sesleri duyuldu



İzmir'in Çeşme ilçesinde, art arda duyulan iki patlama sesi ilçede endişe yarattı. Ekipler, Ovacık ve Çiflik mevkiinde araştırmalarını sürdürüyorlar.

Çeşme ilçesi, saat 19.30 sıralarında art arda iki patlama ile sarsıldı. Patlama sesleri üzerine panik ve korku yaşayan ilçe halkı, polis ve itfaiyeyi arayarak ihbarlarda bulundu. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ovacık ve Çiftlik mevkiinde karadan ve denizden araştırmalarını sürdürüyor. Güvenlik güçleri, herhangi yıkım ya da yaralı ihbarının alınmadığı patlamaya, kaçak avlanan balıkçıların neden olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, patlama sesinin nedeninin araştırıldığını, şu anda ölen, yaralanan ya da ateşli bir patlama olayının olmadığını söyledi.

Haber: İsa ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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DEDAŞ Tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (DEDAŞ) ait tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, atılan el bombasının patlamadığı belirtildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bulunan DEDAŞ'a ait tahsilat şubesine akşam saat 21.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi yada kişilerce el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı düzenlendi. Saldırıda el yapımı patlayıcı patlarken, el bombasının patlamadığı öğrenildi. Saldırının polise bildirilmesi ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edlirken, bomba imha uzmanlarınında patlamayan el bombasını inceledikten sonra aldığı belirtildi. Kapalı olan tahsilat şubesine yapılan saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı, hafif çapta bir maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. Polis saldırganları tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırıya uğrayan tahsilat şubesinin tabelası

-Bölgedeki polis ekiplerinin görüntüsü

-El bombasının görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EEMEK/DİYARBAKIR,()

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Adana'da karakol yakınında patlama/EK

SES BOMBASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Hürriyet Polis Merkezi'nin karşısında meydana gelen patlamanın ses bombasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Maskeli bir kişinin sokağa girdikten kısa süre sonra patlamanın olduğu saptandı. Polis merkezinin karşısında bulunan sokak üzerindeki elektrik direğinin altına bırakılan ses bombasının patlaması sonucu yaralananın olmadığı, çevrede bulunan bazı evlerin camları kırıldıği belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ: HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Patlamının hemen ardından Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları takip etti. Özel Harekat ekibinin çevrede güvenlik sağladığı bölgede olay yeri incele ekibi de geniş çaplı inceleme başlattı. Emniyet Müdürü Yıldız, endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, "Şu an için herşey kontrol altında. Patlama ses pombasından meydana geldi. Konuyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor" dedi. Polis, bombayı bıraktıktan sonra kaçtığı belirtilen maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinde inceleme yapılması

-Alınan güvenlik önlemleri

-Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın açıklamaları

-Genel ve detay

Haber:ADANA,()

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Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı tahliye edildi



Çankırı'da, güncellenen 'ByLock' listesinden adı çıkartılan İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tahliye edildi.

Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ruhi Şeker, bugün akşam saatlerinde tahliye edildi. Güncellenen 'ByLock' listesinden Çankırı'dan Şeker ile birlikte 11 kişi daha tahliye oldu. Alkışlar eşliğinde cezaevinden çıkan Şeker, ailesi, yakınları, meclis üyeleri ile hasret giderdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Ruhi Şeker, özgürlüğe kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Şeker, suçlamalar karşısında dik durduklarını belirterek, "Cezaevinde de soluyacak havamız, yiyecek ekmeğimiz varmış. Bir şekilde buraya geldik. Bize yüklenen yafta, çok ağır bir yafta idi. Kaldırılacak gibi değildi. Bu sarsılmaz inançla buna dayandık dik durduk. Hiçbir gerçek gizli kalmamıştır bu zamana kadar, bundan sonrada kalmayacaktır" şeklinde konuştu.Şeker, ailesi ve yakınları ile hasret giderdikten sonra cezaevinden ayrıldı.

Haber: ÇANKIRI, ()

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Asansörcüyü öldüresiye döverek parasını gasbedenler, çalışanları çıktı/EK

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir asansör firmasının bürosuna başlarında kaskla girerek işyeri sahibi Bekir Gümüş'ün (52) ellerini kelepçeleyip, demir çubukla öldüresiye döven, 2 şüpheliden Hasan G.'nin (30) tutuklanırken, ön muhasebeci olduğu öğrenilen Mustafa Ü.' (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Yolcu otobüsü ile ambulans çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile içinde hasta bulunan ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Reşit Direkli Bulvarı'nda meydana geldi. Hastaneye hasta taşıyan Halil Ç. yönetimindeki 63 AJ 129 plakalı ambulans ile Raydin B. yönetimindeki 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta çarpıştı. Kazada ambulans şoförü ile hasta Mehmet A. ve yakını Şemsettin P. ile sağlık görevlileri Mahmut A., Demet K. ve Mehmet Davut S. yaralandı. Hasta, olay yerine sevk edilen başka ambulansa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralılar da çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza karışan ambulans ile yolcu otobüsü

- Kaza nedeniyle aksayan trafik

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 51 MB

Haber:Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,()



