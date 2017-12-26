DHA YURT BÜLTENİ-20

Su kuyusundaki gazdan zehirlenen er; 21 gün sonra şehit oldu

AĞRI’daki cezaevi bahçesinde 4 Aralık günü kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum’a sevk edilen Jandarma Er İdris Gülek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Olay 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Uzun bir süre önce kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van’ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, tedavi gördüğü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Gülek, yarın sabah düzenlenecek törenin ardından memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlanacak.

51 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ

Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki M Tipi Cezaevi'nde yaşanan gaz sızıntısında ikisi ağır olmak üzere 45 asker ile 6 kamu görevlisi olmak üzere 51 kişi zehirlenmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

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- Acil servis

- Cezaevi bahçesinde inceleme

- Sevkedilen askerin ambulansa bindirilirken fotoğrafı

Haber-Kamera: ERZURUM,()

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Afyonkarahisar’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Afyonkarahisar çevreyolu otogar kavşağında meydana gelen kazada, Habip Alma’nın (20) kullandığı 03 EL 148 plakalı otomobille Ferhat Kırk (29) yönetimindeki 34 NV 1068 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Suriyeli Monera Kırk (24) ile Ferhat Kırk, Eylül Kırk (2), Mehmet Salih Kırk (1), Ramazan Avcı (24) ve Habip Alma yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza mahallinden detaylar

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN /AFYONKARAHİSAR,()

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Otobüsün çarptığı yaya ve otobüste bulunan yolcu yaralandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki İrem Sakin'e belediye otobüsü çarptı. Otobüsün çarpmasıyla savrulan Sakin yaralanırken, kaza sırasında ani fren yapan belediye otobüsündeki bir yolcu da düşüp yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. İrem Sakin, iki arkadaşıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinde iki aracın arasından geçerek karşıya geçmeye çalışan Sakin'e, Ahmet Çelkan (41) yönetimindeki 20 BLD 65 plakalı belediye otobüsü çarptı. Sakin, otobüsün çarpmasıyla yere düştü. Kaza anında otobüste bulunan yolculardan 72 yaşındaki Nuran Üstündağ da şoförün ani fren yapmasıyla anaç içinde yere düşerek yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- (Güvenlik kamerasında) Yaya geçidinden geçme anı ve otobüsün çarpması

- Yerde yatan yaralıdan görüntü

- Ambulansa alınmasından görüntü

- Otobüsteki yaralıdan görüntü

- Sedyeyle otobüsten çıkarılması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,()

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