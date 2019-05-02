DHA YURT BÜLTENİ-20 (ekiyle yeniden)

Parkta oynarken kaybolan 2 çocuk aranıyor (2)

TÜM İLÇE SEFERBER

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynadıkları sırada kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekiplerinin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS ile binlerce kişi arama çalışmalarına destek veriyor. Belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ile vatandaşların çocukların bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam etmesi isteniyor. Vatandaşlar ellerinde el fenerleri ile cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve binaların çevrelerinde arama yapıyor.

Bu arada Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç balıkadam ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Arama çalışması detayları

- Vatandaşlarla röp.

- Detaylar

Haber-Kamera: Uğur AYDIN-Emre KOLTUK / RİZE ()

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Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

DİYARBAKIR’da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ayşenur Zarakolu Caddesi'ne yan yoldan çıkan 06 JN 223 plakalı otomobil ile 15 NH 515 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerinde olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan otomobiller

- Hava yastıkları

- Yerinden çıkan araç lastiği

- Polis ekipleri

- Çekicinin gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

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3'üncü kat penceresinden düşen çocuk yaralandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Muhammed Emir Alparslan (7) yaralandı.

Olay saat akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Erdem ve Elif Alparslan çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Muhammed Emir Alparslan evlerinin açık olan penceresine çıktı. Pencerenin dışındaki sinekliğe yaslanan küçük, çocuk sinekliğin açılmasıyla 3'üncü kattan beton zemine düştü. Muhammed Emir'in düştüğünü gören baba Erdem Alparslan oğlunu otomobille Erbaa Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Binanın görüntüsü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -

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Sahte soygun ihbarı, polisi harekete geçirdi

ADIYAMAN'da, '155 Polis İmdat' hattını arayan kişi, bir apartmana kar maskeli silahlı soyguncular girdiğini söyledi. Harekete geçen ve binayı saran ekipler, kısa sürede ihbarın asılsız olduğunu saptadı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kişi, 155 Polis İmdat hattını arayarak mahalledeki bir apartmana yüzü maskeli ve silahlı soyguncuların girdiğini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, 3 katlı binanın çevresini sararak çalışma başlattı. Apartmanı, bodrum katından terasa kadar arayan ekipler, ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polis ekiplerinden görüntü

- Polis ekiplerinin apartman içerisine bakması

- Binadan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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