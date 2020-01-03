DHA YURT BÜLTENİ - 20

Çorum'a şehit ateşi düştü

PENÇE-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın (24) acı haberi memleketi Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki baba evine ulaştı.

Uğurludağ ilçesine bağlı Eski Çeltek köyünde yaşayan anne Narin ile inşaat işçisi baba Bekir Çam'a şehadet haberi, Uğuludağ Kaymakam Ertuğrul Aslan, Belediye Başkanı Remzi Torun ile askeri yetkililer tarafından verildi. Sağlık görevlileri de önlem amaçlı evin önünde bekletildi. Şehadet haberinin ardından şehidin babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, Çam ailesine taziye ziyaretine gelmeye başladı.

Bekar olan şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın iki kardeşi olduğu ve 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldığı öğrenildi. Türk Sihallı Kuvvetlerine katılmadan önce inşaatlarda çalıştığı öğrenilen şehit Çam'ın cenazesi, yarın Eski Çeltek köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Haber: ÇORUM, ()

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Elazığ'da ev yapımı konserveden zehirlenen 6 kişi, yoğun bakımda



ELAZIĞ'da, ev yapımı semizotu konservesini yedikten sonra zehirlenen 1'i çocuk 6 kişi, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahipleri ile misafirliğe gelenler, ev yapımı semizotu konservesini yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 1'i çocuk 6 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alındı. İlk belirlemelere göre ailenin yedikleri semizotu konservesinden zehirlendikleri tahmin ediliyor. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan 6 kişiden 5 yaşındaki Aslıhan'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,()

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Sefer tasını almayınca öldüğü ortaya çıktı

KARABÜK’te, yalnız oturan Salim Çam'ın (52), Kızılay'ın evinin önüne bıraktığı sefer tasını almaması üzerine durumdan şüphelenen komşuları polise haber verdi. Gelen polis ekiplerince, Salim Çam (52) dairesinde ölü bulundu. Çam'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

Yeni Mahalle Zafer Sokak'taki 3 katlı evin giriş katında yalnız oturan eşinden ayrı olan 1 çocuk babası Salim Çam'dan dünden beri haber almayan komşuları, akşam saatlerinde Türk Kızılayı'nın kapısının önüne bıraktığı sefer tasını da almadığını gördü. Bunun üzerine durumdan şüphelenen mahalleli, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kapısı kırılarak girilen evde, Salim Çam sobanın bulunduğu odada hareketsiz halde yatarken bulundu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Çam'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Salim Çam'ın cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ekiplerin kapıyı kırması

-olay yeri şeridi çekilmesi

-Polisin incelemeleri

-112 ekipleri

-Tabutun taşınması detay

Haber-Kamera :Bülent DİKTEPE /KARABÜK, ()

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İçişleri Bakanı Soylu: Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’daki Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda alınan güvenlik tedbirlerine değinerek, "Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir" dedi.

Hatay İl Afet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi’nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İlk 10 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Soylu, ne İdlip’te ne sınırın güney bölgelerinde hazırlıksız oldukları ya da izlemedikleri bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

‘250 BİN KİŞİLİK BİR HAREKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Gerçekleştirilen toplantı ile sınırın ötesinde İdlip’te yaşanan gelişmelerin Valilik, Emniyet, Jandarma ve tüm kurumlarla değerlendireceklerini belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Genel olarak Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatı bölgelerinde hayatın normale dönebilmesi için valilerimiz aynı zamanda Suriye Görev Gücü şemsiyesinde çalışmalar sürmektedir. Bununla birlikte sizlerin de yakından takip ettiği gibi İdlip’te bir takım gelişmeler yaşanıyor. Orada yaşanan çatışmalar dolayısıyla güneyden ülkemize bir göç hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız. Bunu daha önce öngördük ve bunu bir süredir takip ediyoruz. Buna ilişkin bazı tedbirler bu hareketi nerede karşılayacağımıza ve ne gibi insani tedbirler alacağımıza ilişkin bir takım planlamalar yapmıştık. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte bu tedbirlerin, cari durumun, İdlip ve Suriye içindeki hareketlenmelerin genel bir değerlendirmesini hep birlikte yapmış olacağız."

'SİVİL BOYUTU DA VAR'

Suriye meselesinin sadece askeri bir yanının olmadığının altını çizen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Suriye meselesinin sadece askeri bir yanı yok; bu işin bir sivil boyutu da var. Çatışmalar, istikrarsızlık ve altyapıya gelen zararlar sivil yaşamın sürdüğü bölgelerde cereyan etmektedir. Dolayısıyla burada yaşanan her olumsuzluğun sivillere yansıyan bir yanı da var. Bu gelişmelerin siviller açısından nasıl bir etki yaratacağının planlanması ve uygulanmasında hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Tüm kurumlarımızla beraber sahayı sıkı bir şekilde dikkatli bir şekilde takip ediyoruz; gerek bilgimizi gerekse tedbirlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Ne İdlip’te ne sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hatay AFAD Müdürlüğü'ne gelişi

- Toplantı salonundan genel ve detay görüntüler

- Bakan Soylunun açıklamaları

Haber: Hüseyin BOZOK - Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, ()

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'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adıyaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K. ve M.Ü.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.Y., O.E. ve M.A. ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Emniyet Müdürlüğü

- Şüphelilerin emniyetten çıkışı

- Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

- Şüphelilerin adliye götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN- ()

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İki katlı evi küle çeviren yangında 3 kişi dumandan etkilendi



MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında küle dönerken, dumandan etkilenen Suriye uyruklu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Caminur Mahallesi 0802 Sokak'taki Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı iki katlı evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin sardığı evdeki 4 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi. Ahşap ve taş yapıdan oluşan binayı saran yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen evde yaşayan 3 Suriyeli, tedavi için ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Evi tamamen küle çeviren yangının ardından soğutma çalışmasını da tamamlayan itfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Binadan yükselen alevler

Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: TARSUS (Mersin), ()

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Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yaşı küçük olduğu için kaçmaya çalıştı



ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı. Suriye uyruklu sürücünün küçük yaşta olması ve ehliyetinin bulunmaması nedeniyle kaçtığı ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde, Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndaki kontrol noktasında polis ekipleri, 01 DVM 38 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca sonucunda kısa sürede otomobil durduruldu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün Suriye uyruklu Halil Halil olduğu belirlendi. Halil'in yaşının küçük olduğu ve ehliyeti olmadığı için polisten kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Şüphelinin yakalanması

- Polis ekipleri

- Aracın içinin aranması

-Şüphelinin babası

-Aracın çekiciye yüklemesi

-Vatandaşlar

-Şüphelinin karakola götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber: Mahir ALAN/ ADIYAMAN, ()