DHA YURT BÜLTENİ - 20

DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi, Burdur'da yakalandı

BURDUR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Suriyeli M.E., Hatay'da ise bağlantılı olduğu 6 kişi yakalandı.

Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Burdur ile Hatay jandarma komutanlıklarınca terör örgütü DEAŞ, El Nusra Cephesi (ENC), Fetih El Şam Cephesi (FEC), Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ) şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Suriye uyruklu M.E. Burdur'da, bağlantılı olduğu belirtilen Y.A., H.A., M.A., F.E., H.A.K. ve A.B. ise Hatay'da yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen malzeme ve dijital materyallerden yola çıkılarak, yapılan incelemede M.E.'nin, 2013- 2017 yıllarında örgütün sözde lideri Ebubekir El Bağdadi'den direkt emirler aldığı belirlendi. M.E.'nin, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü dönemde küçük yaştaki çocukların eğitimlerinden sorumlu olduğu, çocuklardan görüşlerine uymayanları infaz ettirdiği, DEAŞ'lı çocukların eğitimleri için özel ekip kurduğu tespit edildi. M.E.'nin ayrıca örgüt propagandası için videolar yayınlandığı belirlendi. 6'sı Suriyeli 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Operasyondan görüntüler

-Şüphelilerin görüntüsü

Burdur -

========================

Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü



KAYSERİ'de pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Süksün Mahallesi mevkiindeki pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıktı. Fabrikanın üretim alanında, iddiaya göre oksijen kaynağıyla işlem yapıldığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İşçilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

========================

Arızalanan TIR'ın yardımına koşan onlarca kişi, halat çekerek TIR'ı çalıştırdı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, arızalanıp yolda kalan TIR, bağlanan halatı onlar kişi çekince hareket edip, yoluna devam etti.

Dün akşam Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nin girişinde bir TIR arızalandı. Orhangazi'den İznik ilçesine gitmek için yola çıkan TIR, hareket etmeyince mahalle sakinleri seferber oldu. TIR'a bağlanan halat onlarca kişi tarafından çekildi. Böylelilkle hareket ettirilen TIR, yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Halatla yolda kalan TIR'ı çeken insanlardan görüntü

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),()

==========================

Genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2)



TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak, öldürülmüş bulunan Nazmiye Koyuncu'nun (19) cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınıp, Aşağı Obruk Mahallesi'nde bulunan camiye getirildi. Genç kadın için kılınan cenaze namazına; Nazmiye Koyuncu'nun ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken baba Recep Er, "Ben doyamadım, kara topraklar doysun" diyerek, gözyaşı döktü. Nazmiye Koyuncu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Nazmiye Koyuncu'nun eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve ismi öğrenilemeyen kayınvalidesinin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

ANKARA -

==========================