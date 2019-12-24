DHA YURT BÜLTENİ - 20

Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (8)

VALİ USTAOĞLU: YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte süren örtü yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Sürmene ilçesi Aksu Mahallesi'ndeki sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ustaoğlu, "Son 24 saat içerisinde ilimizin farkı yerlerinde, 11 ilçemizde, toplamda 37 farklı noktada, farklı zaman dilimi içerisinde 'örtü yangını' diye tabir ettiğimiz orman yangını meydana geldi. Dün akşamdan itibaren başta Tarım Orman Bakanlığımız personeli ve yangına müdahale araçlarıyla birlikte, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle yoğun bir şekilde yangına müdahale çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 98 araç, 450 personelle ilimizin farklı noktalarında ekiplerimiz yangına müdahalelerine devam etmektedir. Şuan itibariyle 30'un üzerinde noktalarda devam eden yangınlar söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şuan 6 ilçemizde 8 noktada örtü yangını devam ediyor. Şuan ekiplerimiz oralarda özellikle yerleşim yerlerine yangının sıçramaması için gerekli tedbirleri almış durumda. Şuan kontrollü bir şekilde devam ediyor. Örtü yangınlarına arkadaşlarımız müdahalelerini sürdürüyor" dedi.

SABOTAJ İDDİALARINI DEĞERLENDİRDİ

Yangınların çıkış nedenine ilişkin konuşan Ustaoğlu şunları söyledi:

"Şuan mevsim koşulları itibariyle baktığımızda nem oranı dün yüzde 12'lerdeydi. Çok kuru bir hava var. Diğer yandan hava sıcaklığı normal koşulların üstünde. Hissedilir sıcaklık dün 24 civarındaydı. Bunlarla birlikte değerlendirdiğimizde özellikle vatandaşlarımız bu mevsimde 'bahçelerde temizlik çalışması' dediğimiz, yöresel tabirle 'çalı, çırpıların' temizlendiği, bunlar temizlenirken küçük çaplı yakıldı bir dönem bu dönem. Gerek muhtarlarımız, gerek müftülük kanalıyla camilerimizde anonslarda yaptırdık ama maalesef mevsim koşullarının normalin üzerinde seyretmesinden dolayı bu tip küçük çaplı yakılan çalı, çırpılardan kaynaklanan ve bir anda yayılan bu yangınların olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında kamuoyunda 'sabotaj' şeklinde ifadeler geçiyor. Şuana kadar kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını yaptığımız çalışmalarda, değerlendirmelerde de özellikle bahçe temizliği çalışmalarından kaynaklandığını düşünüyoruz"

VATANDAŞLARI UYARDI

Yangının 100 hektarlık alanda etkili olduğunu aktaran ve vatandaşların ateş yakmaması yönünde uyarılarda bulunan Vali Ustaoğlu, "Şuan bizim tespitimiz 100 hektarın üzerinde örtü yangını, 10 hektar civarında da fındık bahçelerinde zarar olduğunu incelemeler sonucu tespit ettik. Herhangi bir can kaybı yok. Örtü yangını şeklinde devam ediyor. 3 ilçemizde yaz aylarında vatandaşların kullandığı veya otun içerisine koyulduğu 6 tane ev zarar gördü, yandı. AFAD ekiplerimiz ve Tarım Müdürlüğü personellerimiz de zarar tespitlerine birlikte başlamışlardır. Şuan yerleşim yerlerine yakın bir yerde yangın, tehdit yok. Biz muhtarlarımıza ve cami imamlarımıza anonslarla vatandaşları uyarmaları konusunda bunları paylaştık. Son 20 gün içerisinde maalesef burada kurak bir süreci geçiriyoruz. Bir damla yağmur yağmadı. Haliyle otlar çıra gibi ufak bir kıvılcımda bir anda parlayıp devam edebiliyor. Özellikle şuan bahçede temizlik, ateş yakma gibi şeyler yapmamalarını istirham ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

'UZUNGÖL'DE YIKIMLAR SÜRECEK'

Uzungöl'deki yıkımlara ilişkin soru üzerine konuşan Vali Ustaoğlu, "Uzungöl'deki yıkım çalışması özellikle imar barışına aykırı bir şekilde yapılan, yani kısacası 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ile alakalı. Burada bizim şu an yıkımına karar verdiğimiz 48 tane yapıda tam yıkım, 17 tane yapıda da kısmen traşlama olacak. Yine onun dışında da yine Uzungöl'ün farklı bölgelerinde, yaylalarda da yine tespit ettiğimiz ayriyeten 30 tane daha kaçak yapı var. Toplamda 95 yapıda yıkım gerçekleştireceğiz. Dün itibarıyla başladığımızda 14 tane kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Bugün de yine son aldığım bilgi; 2 tane yıkıldı devamında da şu 4 tane kaçak yapının yıkımını arkadaşlar şu an gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.

'KAÇAK YAPILARIN HEPSİNİ YIKACAĞIZ'

Vali Ustaoğlu, kaçak yapıların yıkımlarının ne kadar süreceğine yönelik soruya ise "Şu aşamada bununla ilgili bir tarih veremem. Ama bu konuda kesinlikle malumunuz; yıkılması gereken kaçak yapıların hepsini, mevsim şartlarının el verdiği günlerde yıkacağız" yanıtını verdi.

61 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Karadeniz Bölgesinde Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 ayrı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının 61'i kontrol altına alınarak söndürüldü. Trabzon'da 6 ilçede, 8 noktada örtü yangınlarının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vali Ustaoğlu açıklama

HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/SÜRMENE,()

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Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, durdurulan kamyonun kasasındaki gizli bölmelerde 225 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takip başlatan polis, plakası belirlenen kamyonu Küsget Sanayi Sitesi'nde durdurdu. Ekipler eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada kamyon kasasındaki gizli bölmelere saklanmış 225 kilo esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler kamyon sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uyuşuturucu bulunan tır

- Dedektör köpek ile arama yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: GAZİANTEP-()

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Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6)

TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI

Adana'da 2018 Aralık boyunca metrekareye 380 kilogram yağmur yağarken, bugün metrekareye düşen yağmur miktarı 120 kilogramı geçti. Yağmurla Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Karataş, Yumurtalık ilçelerindeki tarım arazilerini su bastı. Çiftçiler, tarlalarını dolduran suyu boşaltabilmek için motorlarla büyük çaba harcadı. Buğday ve narenciye ürünlerinin zarar gördüğü öğrenilirken, yağışların cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Su dolan tarım alanları

-Traktör ile dolan suyun tahliyesi

-Muhabir Nuri Pir anons

-Dron dörüntüleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, ()

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Yayaya çarpan otomobilin sürücüsü baygınlık geçirdi



BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, camiye gitmek için evinden çıkan İsmail Yavaş'a (78), yolun karşısına geçmek istediği sırada hafif ticari araç çarptı. Yaralanan Yavaş, hastaneye kaldırılırken, sürücü olayın şoku ile baygınlık geçirdi.

Kaza, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 15.30 sıralarında, ikindi namazı için camiye gitmek isteyen İsmail Yavaş (78) evinin önündeki yoldan geçmek istedi. Ancak Murat Durmuş (42) idaresindeki 16 FZ 272 plakalı hafif ticari araç, Yavaş'a çarptı. Başından yaralanan İsmail Yavaş, olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

SÜRÜCÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sürücü Murat Durmuş ise polis tarafından ifadesi alındığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Kazanın şoku ile baygınlık geçirdiği belirlenen Durmuş, çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden detaylar

-Yaralıdan detaylar

-Araç sürücüsünün baygınlık geçirmesinden detaylar

-112 ekiplerinden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa), ()

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Hasta çocukları eğlendirerek şırıngayı unutturdular

İZMİR'de çocukların yüzünü güldürmek adına faaliyet gösteren Neşeli Eller Gönüllüleri, Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yaparak, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören miniklere sürpriz yaptı. Lise öğrencileri, kendi hazırladıkları kitap kılıflarını ve dolgu oyuncakları hasta çocuklara hediye ederek, onlara yılbaşı heyecanını yaşattı.

İzmir'de çocukların yüzünü güldürmek adına faaliyet gösteren Neşeli Eller Gönüllüleri, Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yaparak hasta çocukları ziyaret etti. Hastanenin koridorlarını süsleyen gönüllüler, çocukların odalarına giderek onlara yılbaşı hediyelerini dağıttı. Kendi diktikleri palyaço kostümlerini giyen Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alanı öğrencileri ise ara tatilde oyuncak yapım atölyesinde yaptıkları kitap ayracı, kitap kılıfı, el kuklası, dolgu oyuncakları hastanedeki çocuklara hediye etti. Minikler, hastanede ilaç ve iğnelerle geçen günlerinin arasında, mutlu bir gün geçirdi. Okul Müdürü İpek Çam, "Bu yıl ilk defa ara tatil uygulaması yapıldı ancak bu bizim için etkinlik haftası oldu. Öğrencilerin yaptığı oyuncakların boşa gitmesini istemedik. Hastane yetkilileri ile görüşerek buluşmaya dahil olduk. Burada çok güzel bir etkinlik gerçekleşti, öğrencilerimiz de oyuncaklarının birine ulaştığını görerek çok mutlu oldular" dedi.

'EMEK VERDİĞİMİZ OYUNCAKLARI HEDİYE ETTİK'

Lise öğrencilerinden Ceren Bekiç, "Burada hastanede kalan çocuklarımızı mutlu etmek için geldik. Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Emek verdiğimiz oyuncakları onlara hediye ettik. Hepsi çok beğendi" diye konuştu. Ayşegül Turgut ise, "Çok mutluyum, okuduğumuz bölümü çok seviyoruz. Çocukları da sevdiğimiz için böyle bir etkinliğin içinde bulunmak harika bir duygu. Onları bir an olsun güldürebilmek bizim için çok önemli" dedi. Bir haftadır kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan Defne Akın (10), "Hediyeler çok güzel. Okuma kitabı ve ayıcık aldım. Yeni yılda ailemle beraber olacağımö diye konuştu. Defne'nin babaannesi Gülperi Akın ise, "Bugün Gülperi'ye ben bakıyorum. Bu sürprizi görünce çok şaşırdım, onların böyle mutlu olması bizi de mutlu ediyor" dedi. Neşeli Eller Gönüllüleri kurucularından Hürriyet İyidoğan, "Bu etkinliği Sibel hanımla beraber planladık. Biz birçok gönüle dokunuyoruz. Kendimizle gurur duyuyoruz. Tamamen maneviyata dayanan bir özveriyle çalışıyoruz. Amacımız bunları yaparak çocuklarımızı bir saniye bile mutlu etmek. Onları o şırıngalardan, acılardan kurtarmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gönüllülerin ve öğrencilerin hazırlıklarından görüntüler

-Hediye verilirken görüntüler

-Öğrencilerle röp.

-Okul müdürü ile röp.

-Hasta Defne Akın ve Gülperi Akın ile röp.

-Gönüllülerle röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, ()