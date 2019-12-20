DHA YURT BÜLTENİ - 20

'Kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu

BİTLİS'te iki gün önce başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' Operasyonunda 69 odalı, 24 ayrı girişi bulunan sığınak bulundu. Sığınaklarda çok sayıda gıda ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelle yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak bulundu. 69 odalı ve 24 ayrı girişli 275 metre ile birbirine bağlı sığınakta yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi. Konuyla ilgili Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kıran-8 Sehi Ormanları operasyonu icra edilmektedir. Operasyon kapsamında; 19.12.2019 günü icra edilen faaliyette; 9 adet EYP, 2 adet sığınak (sığınaklardan bir tanesi 69 odalı, 24 girişli ve 275 metre ile birbirine bağlı), 3 adet depo, 1 tonluk toprağa gömülü su tankı, 641 kilo erzak, 1 adet basma düzeneği, 1595 metre elektrik kablosu, 12 pil, 4 avcı boy çukuru, 20 metre bakır tel, 60 adet CD, 3 leşker kıyafeti, 7 çift ayakkabı, 2 sırt çantası, 2 mat, 1 panço, 2 kamera bataryası, 1 radyo, 15 kaset, 227 parça yaşam/inşaat mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bulunan El Yapımı Patlayıcının imha edilmesi

-Toprak altındaki malzemeler için toprağın askerler tarafından kazılması

-Çıkarılan malzemeler

-Detay görüntüler

BİTLİS, ()

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Kız arkadaşı tarafından öldürülen polis memuru toprağa verildi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sevgilisi Sibel Y., tarafından tabancayla vurularak öldürülen 33 yaşındaki polis memuru Fatih Y.'yi gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan polis memurunun yakınları Fatih Y.'nin kız arkadaşı Sibel Y.'den bir süredir ayrılmaya çalıştığı, olay günü de ayrılmak için evine gittiğini iddia etti.

Dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 8790/5 sokakta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Fatih Y.'nin göreve gelmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları, telefona da cevap vermemesiyle şüphelendi. Yapılan araştırmanın ardından meslektaşları polis Fatih Y.'nin kız arkadaşı Sibel Y.'nin evine gitti. Zile basmalarına rağmen cevap alamayan polisler, kapıyı çağrılan çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren polisler korkunç manzara ile karşılaştı. Fatih Y. ile Sibel Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulan polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde polis ile kız arkadaşının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu adreste Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde ve cesetlerin bulunduğu alanda yaptıkları ilk incelemede, Sibel Y.'nin tabancayla polis memuru Fatih Y.'yi öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi. Ayrıca silahın da Sibel Y.'nin yakınında bulunduğu öne sürüldü. Fatih Y. ve Sibel Y.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanarak yakınları tarafından alınan Fatih Y.'nin cenazesi Bornova Ata Camisi'ne getirildi. İkindi vakti düzenlenen törene polis memurunun annesi Emine Y., yakınları ve meslektaşları katıldı. Törende acılı anne Emine Y., "Beni de al ne olur" diyerek ağıt yaktı. Fatih Y., için kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Polis memurunun tabutunu, cenaze aracına meslektaşları taşıdı. Fatih Y.'nin cenazesi, götürüldüğü Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, cenaze törenine katılan Fatih Y.'nin akrabaları, kız arkadaşı Sibel Y.'den ayrılmaya çalıştığını, olay günü de ayrılmak amacıyla onun evine gittiğini ileri sürdü.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze töreninden genel detay görüntü

- Fatih Y.'nin tabutunun meslektaşları tarafından taşınması

- Anne Emine Y.'nin cenaze töreninden görüntüleri

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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Sendika üyeleriyle zabıta arasında arbede

İzmir'de Gaziemir Belediyesi'nde 22 yıldır çalışan Zafer Saylan'ın işine son verilmesinin ardından bağlı olduğu Belediye-İş Sendikası yaşananlarla ilgili bildiri dağıtmak istedi. Bu sırada, 3 belediye çalışanıyla işçiler arasında kavga çıktı. Kavgada, belediyenin basın sorumlusu Emre Döker'in kolunun kırıldığı öğrenildi.

22 yıldır Gaziemir Belediyesi'nde çalışan Zafer Saylan'ın işten çıkarılmasının ardından, onun örgütlü olduğu Belediye-İş üyeleri, halktan destek istemek için Gaziemir Pazar Yeri'nde bildiri dağıtmak istedi. Bu sırada, pazar yerinden geçen 3 belediye çalışanı ile işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, Gaziemir Belediyesi'nde basın sorumlusu Emre Döker'in kolu kırıldı. Olaylar, bölgede bulunan zabıta ekiplerinin de müdahalesiyle son buldu. Olayın ardından, sendika üyeleriyle belediye çalışanları karakola giderek, karşılıklı şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaşanan arbededen görüntü

İZMİR, ()

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Perge'de mevcut 4 kaz var

ANTALYA Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Kızılkaya, geçen yıl Antalya Müzesi'nden, Perge Antik Kenti'ne 4 kaz gönderildiğini, kazların halen aynı yerde olduğunu söyledi.

Antalya Müzesi yetkilileri, yabancılara verdiği sesli tepkiyi de dikkate alarak, güvenlik ve doğal görsellik adına bahçede kaz beslemeye başladı. Ancak iddiaya göre kazlardan biri, müzeyi gezen bir ziyaretçinin çocuğunu önce kovaladı, ardından kalçası ile bacağından ısırdı. Çocuğun ailesi, şikayetçi oldu. Kazlar da müze yönetimi tarafından kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yanındaki bir araziye yapılan kümeste korumaya alındı.

Perge Antik Kenti'nde tel örgülerle çevrili, tavus kuşu, tavuk, horoz, ördek gibi başka kümes hayvanlarının da olduğu bahçede, şu an 4 kaz bulunuyor. Antik kentteki görevliler, 4 kazın geçen yılın mayıs ayında, yavruyken Perge'ye getirildiğini söyledi. Görevliler, bölgede çok sayıda tilki olduğunu, geçmiş yıllarda aynı bahçede bulunan kazları bu tilkilerin yediğini anlattı.

Antalya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Kızılkaya, "Geçen yıl müzedeki kafese konulan 4 kaz, ziyaretçilerin şikayeti üzerine Perge'ye götürülmüş. Halihazırda Perge’de 4 kaz bulunmaktadır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Perge'deki kazlardan genel görüntü

-Kazlardan detaylar

-Kazlardan ve ördeklerden görüntüler

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()

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Kentsel dönüşümde ortaya çıkan yeraltı şehri turizme kazandırılacak



NEVŞEHİR'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi yeraltı şehrini barındıran bölgenin turizme kazandırılması çalışmaları sürüyor.

'Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi' çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan kale etrafındaki tarihi yeraltı şehrini de içinde barındıran alan, turizme kazandırılacak. 6'ncı yüzyıldaki Erken Bizans döneminden bugüne kadar sürekli bir yerleşimin gerçekleştiği yaklaşık 425 bin metrekarelik alan içerisinde yürütülen temizlik çalışmalarında bugüne kadar fresklerle bezeli kayadan oyma kilise ile geçiş tünelleri, bezirhaneler, at ahırları, iş atölyeleri, günlük yaşam alanları, şırahaneler ve kamusal alanlar ile kayadan oyma binin üzerinde oda bulundu. Bölgede günlük hayatta kullanılan öğütme taşları, el değirmenleri, kalıplar, çanak çömlek, metal buluntular, sikkeler, ahşap kullanım aletleri gibi malzemelerin yanı sıra 750 civarında Anadolu'nun en büyük lüle koleksiyonun ve 300'e yakın kandilin toprak altından çıkartıldığı bölgenin, yeni bir turizm destinasyonu olarak dünyanın dört bir tarafından gelecek turistlerin ziyaretine açılması hedefleniyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Kalesi etrafının turizme açılması için yoğun bir çaba harcadıklarını ve bu projenin şehrin ekonomisine ve iş istihdamına ciddi katkılar sağlayacağını kaydetti. Başkan Arı, şehre gelen bakanların sadece kale etrafı için değil şehrin birçok önemli projesi için destek sağladığını ve bu ziyaretlerden önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti. Arı, hedeflenen projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte Nevşehir'in Türkiye'nin örnek kentlerinden biri olacağını ifade etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, ()



