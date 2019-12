DHA YURT BÜLTENİ-20

Damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandı

ADAPAZARI’nda, damperini kaldıran kamyon elektrik hatlarını koparınca faciaya neden oluyordu. Kamyon alev alırken, alevler sokakta bulunan binalara doğalgaz dağıtımını sağlayan kutuyu da tutuşturdu. Kutudan yayılan doğalgazın da alev alması ile binanın dış cephesi ve çatısı da hasar gördü.

Akşam saatlerinde, Adapazarı Hızırtepe Mahallesi’nde damperini kaldıran kamyon elektrik hatlarını kopardı. Kamyon alevler içinde kalırken, alevler sokakta bulunan binalara doğalgaz dağıtımını sağlayan kutuya da sıçradı. Kutudan doğalgazın yayılmasıyla alev topu oluştu. Kamyon ve doğalgaz dağıtım kutusundan yayılan alevler yanında bulunan binaya da sıçradı. Sürücü araçtan inerek canını kurtarırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketi geldi. Doğalgaz dağıtım şirketi sokağa doğalgaz akışını keserken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen kamyon güçlükle söndürüldü. Yangında binanın dış cephesi ve çatısı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonun alev alev yanması

Kutudan yükselen alevler

Söndürme çalışmaları

Otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi: 1 ölü, 2 yaralı - Yeniden

ANTALYA'da, Ender Tuner'in (34) kullandığı otomobil, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra Açık Öğretim bürosunun kapısına çarptı. Kazada, büro çalışanı Aslı Orak (37) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Muayenesinde, kanında alkol çıkmayan Ender Tuner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Ender Tuner yönetimindeki 35 ABS 367 plakalı otomobille alt geçitten geçtiği sırada, aracıyla önce bariyer ve kaldırıma, ardından çöp konteyneri ve otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı. Otomobilin çarptığı 3 kişiden Açık Öğretim bürosu çalışanı Aslı Orak, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar İlknur Rukiye Çirik (41) ile kaza anında yoldan geçen Mehmet Ogün Ekşi hastanede tedaviye alındı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kontrol için hastaneye götürülen Ender Tuner'in yapılan muayenesinde, kanında alkol bulunmadığı belirlendi. Tuner, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Aslı Orak için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Orak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Baba Mehmet Ali Orak'ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü. Orak'ın yakını olduğu belirtilen kadın ise "Meleğim benim" diyerek, tabuta sarıldı. Aslı Orak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aralık ortasında deniz keyfi

ANTALYA'da, aralık ayı ortasında yazdan kalma bir gün yaşandı. Konyaaltı Sahili'nde güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler dikkati çekti.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı sahiline gelenlerin bir kısmı yürüyüş yaparken, kimileri ise güneşlendi. Güzel havayı fırsat bilenler, keyifli dakikalar geçirdi. Akdeniz'in mavi sularına kendini bırakan turistler ise 19 derece sıcaklıktaki denizin tadını çıkardı.

Konyaaltı Sahili'nden görüntü

Güneşlenen vatandaşlardan görüntü

Denizde yüzenlerden detay görüntü

Sahildeki kalabalıktan görüntü

Fethiye'de ağaç kesimine tepki



MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nün planlı ağaç kesimi, çevreciler ve mahalle sakinleri tarafından protesto edildi.

Koru Mahallesi'ndeki kesim alanında toplanan yaklaşık 60 çevreci ve mahalle sakini, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nün ağaç kesimini durdurmasını istedi. Çam ağaçlarına 'Beni yakacaklar', 'Ben yaşamak istiyorum', 'Ben sincapların yuvasıyım' yazılı dövizler asan eylemciler, alkışlarla protesto eylemi yaptı. Ayı kostümü giyen bir çevreci ise kesim alanında dolaşarak ağaçlara sarıldı.

Grup adına açıklama yapan Koru Mahalle Muhtarı Nurettin Göztepe, mahallelerine ve ormana sahip çıkmak için toplandıklarını belirterek, "Bu alan 30 yıl önce yandı. Orman işletme görevlileri ile birlikte biz bu alana ağaçlar diktik, bu hale geldi. Burası mahallemizin bahçesidir. En güzel ormanlık alanlarından biridir. Daha çok genç ağaçlardır. Yola yakın olması nedeniyle tercih ediliyor. Oysa planlı kesime çok daha uygun alanlar var. Sadece kesim ve ulaşım maliyetlerinin düşük olması nedeniyle buranın tercih edilmesine karşı çıkıyoruz. Bu ağaçlara kıymayın. Lütfen sesimizi duyun" dedi. Konuşması sırasında Muhtar Göztepe'nin gözlerinin dolduğu görüldü.

GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise kesimlerin yeni bir uygulama olmadığını belirtti. Kesim yapılan alanlara yeni ağaçların dikileceğini belirten yetkililer, uygulamanın gençleştirme çalışması olduğunu kaydetti.

Kesim alanından görüntü

Ağaçların arasında dolaşan ayı kostümlü mahalle sakinin görüntüsü

Ağaçlara asılan afişlerin görüntüsü

Alkışlarla kesimi protesto eden vatandaşların görüntüsü

Koru Mahalle Muhtarı Nurettin Göztepe'nin konuşması

Köylü kadınlar kitap okuyor



İZMİR'in Menemen ilçesi Haykıran köyünde gerçekleşen 'Kadın Değişir, Toplum Değişir' adlı proje kapsamında, köy öğretmeni Zeliş Kurt önderliğinde 'Haykıran Kadınlar Kitap Kulübü' kuruldu. Her ay seçilen bir kitabı okuyacak olan, aralarında hayatlarında hiç kitap okumamış olan kadınların da bulunduğu kulüp, bu hafta eğitmen-yazar Banu Tozluyurt'un 'Dut Ağacı' adlı romanı aracılığıyla bir araya geldi.

İzmir'in Menemen ilçesindeki Haykıran köyünde öğretmenlik yapan Zeliş Kurt, 'Kadın Değişir, Toplum Değişir' adı altında, kadının eğitim, sosyalleşmesi ve toplum hayatına katılımını desteklemek amacıyla köy kadınlarıyla birçok proje gerçekleştiriyor. Köyde, kadınları bir araya getirerek onları güçlendirmek için 'Haykıran Kadınlar Kitap Kulübü'nü kuran Kurt, onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırıp, kendilerini geliştirmelerini desteklemeyi amaçlıyor. Her ay seçilen kitabı okuyacak olan kadınlar köy kütüphanesinde toplanarak, kitaptaki olaylar üzerine tartışıp, sosyalleşecek. Kadınları toplumda daha güçlü bir model olmaya yönlendiren projenin ilk toplantısı bu hafta sonu gerçekleşti. Eğitmen ve yazar Banu Tozluyurt'un 'Dut Ağacı' adlı romanını okuyan kadınlar, yazar eşliğinde kitap hakkında yorumlar yaptı. Bazıları bir ya da iki, bazıları ise hayatında hiç kitap okumamış olan kadınlar, ortak bir amaç doğrultusunda birleşti. Küçük çocukları olup da başkasına bırakamayanlar, kucaklarında çocuklarıyla toplantıya katıldı. Okudukları romandan etkilenen 25 köy kadını, kendilerinden bir parça buldukları karakterleri yazar Tozluyurt'la tartışma imkanı buldu.

'KADINLAR HAYALLERİNİ PAYLAŞTI, KİTABIN NASIL YAZILDIĞINI ÖĞRENDİ'

'Kadın Değişir, Toplum Değişir' projesinin 3'üncü yılı olduğundan bahseden öğretmen Zeliş Kurt, "Kadınlarımızla kitabı okuduk, ikinci kitabımız da hazır. Bugün ikinci kitabı da dağıtıp, yazarımızı davet edeceğiz. İsteyen kadınlarımızla yazım atölyesi de yapacağız. Bir sonraki sene mayıs ayından itibaren yazar şenliği yapma düşüncemiz var. Projenin bir internet grubu var, orada olan kadınlar gelip katılıyor. Sadece köyde değil, civardaki köyler, hatta tüm İzmir'e açığız. Kitabın belli karakterlerini konuşuyoruz ama onun dışında, kendilerinin hayatlarında bulabilecekleri sohbetler açtık. Kitabı okumayan kadınlarımız da burada, onlar da sohbet etmek için geldi. Amacımız tüm kadınların istekle kitap okumaya devam etmesi" dedi.

Geleneksel bir Türk ailesinin içindeki iletişim ortamının güçlü olmamasının çocuklar üzerindeki etkilerini anlattığını söyleyen Eğitmen ve Yazar Banu Tozluyurt, "Ben gerçekten böyle bir etkinliğe çağrıldığım için çok mutluyum. Kitabın karakterleri üzerinden konuşup, kendimizle karşılaştırıyoruz. Köy kadınları kendileri ile ilgili hayalleri paylaştıkları için, bir kitabın nasıl yazıldığını öğrendikleri için belki de bu köy kadınlarından ya da onların çocuklarından yeni yazarlar çıkacak. Çünkü gerçekten çok ilham aldıklarını ve çevrelerine ilham vereceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

'DÜĞÜNE ÜÇ AY VAR, KIZIM ÇEYİZ HAZIRLAYACAĞINA KİTAP OKUYOR'

İki çocuk annesi Aysun Güleç (39), "Kızım kitap okumayı çok seviyor. Düğününe 3 ay kaldı, fakat hala kitap okuyor. Ben çeyiz hazırlıyorum o kitap okuyor. Kızım çeyiz hazırlayalım diyorum, 'Anne kitabın bitmesine daha var, bitsin öyle hazırlayacağım' diyor. Ben çok kitap okumuyorum fakat ben de kızımdan görerek kulübe geldim. Bu ortamı gördükten sonra artık ben de kitap okumak istiyorum. Bundan sonra toplantılara hep katılacağım" dedi.

Toplantıya katılan Zehra Dağcan (33), "Bugün çok güzel geçti. Kitabı çok beğendim, çok severek okudum. Çocuklarımla kitap okuma etkinliklerimiz var, onlara örnek olmak için okuyorum. Bundan sonra daha fazla, farklı kitaplar okuyacağım. Köyümüzde böyle bir etkinliğin yapılması geleceğimiz için çok güzel" diye konuştu.

'ŞU YAŞIMA KADAR KİTAP OKUMAMIŞTIM'

Kitap kulübü toplantısına 3 yaşındaki kızıyla gelen Serap Sallan (27) ise, "Çok memnun kaldım bu etkinlikten. Şu yaşıma kadar hiç kitap okumamıştım, fakat çok güzel bir şey olduğunu fark ettim. Biz okuduğumuz zaman çocuklarımız da bizden görüp bu alışkanlığı edinecekler. Kızım da burada benimle birlikte olduğu için o da örnek alıyor. Daha bilinçli bir nesil olacak" dedi.

Toplantıdan genel ve detay görüntüler

Kadınlar kitap okurken görüntüler

Çocuklarıyla gelen kadınlardan görüntüler

Köy kadınlarıyla röp.

Zeliş Kurt'la röp.

Banu Tozluyurt'la röp.

Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi

VAN'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan kitap fuarını, 3 günde, 100 bine yakın kişi ziyaret etti. Fuara bu yıl 300 yayınevi katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Tuşba Fuar Kongre Merkezi'nde 3 gün önce açılışı yapılan kitap fuarına katılan yazarlar okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. 16 Aralık'a kadar halka açık kalan olan kitap fuarını, 3 günde 100 bin kişi ziyaret etti. Van Büyükşehir Belediyesi'nce, fuar alanına giden kitapseverler saat başı kalkan ücretsiz servislerle taşındı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda şiir dinletileri, panel, söyleşi ve imza günlerinin gibi etkinlikler düzenlendi.

Yüzlerce yazar ve şairin katıldığı fuarı Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez de ziyaret etti. Kitap stantlarını gezen Vali Bilmez, yazar, şair ve katılımcılarla bir araya gelip sohbet etti. Birçok yazarın imzalı kitaplarını da alan Vali Bilmez, çocuklara da kitap hediye etti.

3 GÜNDE 100 BİN KİTAPSEVER ZİYARET ETTİ

Vali Bilmez, kitap fuarlarına ilginin her geçen yıl arttığını, bunun da memnuniyet verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu yıl 3'üncü fuarımız olmasına rağmen yayınevleriyle yaptığımız görüşmelerde birçok kentten daha iyi olduğunu söyledi. Bu fuara 300 yayınevi katılıyor. Bugün 4'üncü günümüz. 3 günde 100 binin üzerinde ziyaretçi sayımız var. Kitap fuarımızın açılışını Sayın Adalet Bakanımız gerçekleştirdi. Kendisine de özellikle teşekkür ediyoruz. İnşallah bu geleneği geliştirerek sürekli hale getireceğiz. Vanlıların fuara bu kadar ilgi duymalarından da memnun olduk. Katkı sunan destek olan, organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler gençlerimizi daha çok kitaplarla buluşturmalıyız. Her kesimden ve her türlü kitapla buluşturmamız lazım. Sadece bir kesimin çizgisinde olan kitaplarıyla değil, her alandaki kitapları okumamız gerektiğine ve onlara dokunmamız gerektiğine inanıyorum. Fuar içeriği de bu anlamda zengin olmuş. Hemen hemen her akımdaki yayınevlerinin temsil edildiği bir fuar olmuş. Onun için de teşekkür etmek istiyorum."

'BU FUARI GEZEN İNSANLARIN GÖZÜNDE DAHA FARKLI BİR IŞILTI VAR'

Bu tür fuarların zenginleşerek devam etmesi temennisinde bulunan Vali Bilmez, "İnşallah bu fuarlar gittikçe zenginleşerek devam eder. Toplumun bütün taleplerini bu fuara yansıtmamız gerekir. Bu talepler doğrultusunda da yayınevlerini burada davet etmemiz lazım. Hem teknik konulardaki kitaplar, hem kişisel gelişim kitapları, hem tarih kitapları, hem de ideolojik kitapların hepsinin bulunduğu bir mekan olmalıdır. Her kesimden yazarı buraya getirerek, okurlarıyla buluşasına imkan sağlamalıyız. Burada açılan onlarca fuara şahit oldum. Ancak bu fuarda gezen insanların gözlerinde daha farklı bir ışıltı hissettim. Gelen yayınevlerinin hemen hemen hepsinin memnun olduğuna şahit oldum. Bundan ayrıca memnuniyet duyduğumu söylemek istiyorum" diye konuştu.

Kitap fuarına giden kitapseverler

Vali Mehmet Emin Bilmez eşi Meral Bilmez ile birlikte kitap fuarına gelişi

Karşılama

Fuarı gezerken

Yazarların imzalı kitaplarını alıp okuyan Vali Bilmez

Vali Bilmez ile röportaj

Kitap fuarına gelenler

Genel ve detaylar

