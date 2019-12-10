DHA YURT BÜLTENİ-20 

Uludağ'da, amatör dağcılara ait olduğu sanılan baton bulundu

Uludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürülürken, amatör dağcılara ait olduğu sanılan baton bulundu. Kayakta dengeyi veya hızı sağlamak için kullanılan batona, önceki gün Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında ulaşıldığı öğrenildi. Baton, jandarma ekiplerince incelemeye alınırken, 40 kişilik ekibin kayıp dağcıları aramaya devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

BATON FOTOĞRAFLARI

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Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (4)



AFAD VE İTFAİYEDE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini de yarın göreve çağırdı.

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Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (5)



ÇÖKEN EVİ 400 LİRAYA KİRALAMIŞ

Konya'nın Karatay ilçesinde, çökme sonucu torunları Muhammed ve Bektaş ile yaşamını yitiren Sultan Dakım'ın pazarcılık yaptığı ve 2 katlı kerpiç evi yaklaşık 3 ay önce 400 liraya kiraladığı öğrenildi. Bazı bölümleri yıkık olmasına rağmen kirası uygun olduğu için evi tuttuğu belirtilen Sultan Dakım'ın, kızı ve oğlu ile aynı mahallede yaşadığı öğrenildi. Sultan Dakım'ın ölen torunlarının ise kuzen oldukları belirtildi.

BİTİŞİKTEKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çöken 2 katlı kerpiç evin bitişiğinde bulunan bina da çökme riski nedeniyle tahliye edilip, mühürlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü uzmanları, mahalledeki riskli evlerin tespiti için çalışma başlattı.

Öte yandan Sultan Dakım ile torunları Muhammed ve Bektaş'ın cenazeleri, Selçuklu ilçesindeki Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Çorlu'daki tren faciası davasında 3'üncü duruşma; Babası ölen Gülgen'in sözleri ağlattı(2)

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşmada müşteki beyanlarının Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, mağdur ve müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne, baroların katılma talebinin reddine, geçen duruşma müzekkere yazılan teknik üniversitelere yeniden müzekkere yazılarak bilirkişilik vazıflarına haiz akademik personel listesinin gönderilmesinin istenilmesini, tanıkların mahkeme huzurunda beyanlarının alınmasına yönelik taleplerin reddini, tanık Mümin Karasu için yazılan talimatın dönüşünün beklenilmesini, müşteki Coşkun Yıldız'ın beyanında belirttiği hırsızlık suçu açısından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını, atılı suçun katalog suçlardan olmayışı, sanıkların duruşmayı takip etmeleri, kaçma şüpheleri bulunmaması nedeniyle sanıkların tutuklanmaları yönündeki talebin reddini, adli kontrol tedbirlerinin aynen devamını ve bilirkişi heyetinin kesinleşmesinin ardından olay mahallinde bilirkişiler marifetiyle keşif yapılmasını talep etti.

Mahkemeye heyeti mütalaanın ardından kararını açıklamak için ara verdi.

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Van'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı



Van ve çevresinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Van'ın Çaldıran, Saray, Başkale, Gürpınar ile Özalp ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 33 mahalle ve mezraya ulaşımın sağlandığı yollar kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yollar, yeniden ulaşıma açıldı. Çalışma yapan ekipler, tipi nedeniyle araçlarıyla yollarda kalan sürücüleri de yardım etti. Mahalle sakinleri, yollarını kardan temizleyen ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahalle yollarında kar temizleme çalışması yapan iş makineleri

-Kar Savurma makinesinin çalışması

-Detaylar

-Gece yol çalışması yapan ekipler

Behçet DALMAZ/VAN, ()

