banner314

banner325

Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20

1 aylık bebeği sokağa terk ettiler   HATAY'ın Antakya ilçesinde, bir iş yerinin önünde kundağa sarılı halde terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu. Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişi,...

GÜNDEM 09.11.2019, 23:52
DHA YURT BÜLTENİ - 20

1 aylık bebeği sokağa terk ettiler
 
HATAY'ın Antakya ilçesinde, bir iş yerinin önünde kundağa sarılı halde terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin önünden geçerken, bebek sesi duydu. İş yerinin önüne giden kişi, kundakta bir bebek olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
- Bebekten detaylar
- Çevredeki vatandaşlardan detaylar

Haber: Hüseyin BOZOK/ANTAKYA, (Hatay), ()

=================

Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
 
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, bir evin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirdi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulama sırasında gelen ihbar üzerine bir evde arama başlattı. Polis ekipleri, evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi. Ev sahibi H.C., hakkında yasal işlem başlatırken, ele geçirilen akrepler  Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü
---------
Ele geçirilen akrepler
Akreplerin bulunduğuğu kutuların taşınması
Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet Ali DİNLER-Kamera: MARDİN()
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 145 MB

=====================

Pehlivan Boğalar Atça'da kozlarını paylaştı
 
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, Yörüklerin en önemli kültürlerinden boğa güreşleri, Atça Mahallesi'nde düzenlendi. Ege ve Karadeniz'den getirilen 82 pehlivan boğanın olduğu güreş, hava kararıncaya kadar devam etti. 

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Sultanhisar ilçesihe bağlı Atça Mahallesi'nde boğa güreşleri düzenlendi. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen güreşe Ege ve Karadeniz Bölgesi'nin çeşitli illerden 82 boğa getirildi. Atça Boğa Güreşi Arenası'nda yapılan etkinliğe sabahın erken saatlerinde gelen 10 bin kişi heyecanla izledi. Özel karşılaşmaların da yapıldığı boğa güreşlerinde, derece alan boğa sahipleri kupa ve para ödülü ile ödüllendirildi. Nazilli Doğa Kültür Derneği Başkanı Şenol Babacan, "Türkiye'nin en güzel boğa güreşleri Atça'da olur. Atça'nın dağlarında yiğitler mertler yetişir. Artvin'den, Antalya'dan, Atça'dan, Muğla'dan, Aydın'dan, Denizli'den bu arenaya gelen boğalarımızın çok güzel güreşlerini izliyoruz. Boğa sevgisi bizim için vazgeçilmez bir tutku. Bu güreşlerle hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de Ege'den Karadeniz'e dostluk köprüleri kurulmasına yardımcı oluyoruz. Bizlere bu ortamı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Sultanhisar ilçe Belediye Başkanımız Osman Yıldırımkaya'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Malgaç Mustafa Mahallesi Muhtarı ve Güreş Komite Başkanı Süleyman Baydar, "Şu anda 3. Geleneksel boğa güreş festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Ege, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin en ünlü boğalarının buluştuğu Atça Güreş Arenamızda hem birlik ve beraberliği yaşadık hem de yetiştirdiğimiz boğalarımızın mücadelesini izleme zevkini tattık. Güreşlerimize 82 adet tanınmış boğa katıldı. Bizde kendi bölgemizden Artvin'de düzenlenen boğa güreşlerine katılım sağlıyoruz. Güreşlerden elde edilecek gelir ile Mahallemizin eksikliklerini gideriyoruz" diye konuştu.  

Öte yandan, Güreş komite yöneticilerinden Baydar ise, "Bu gün Atça Boğa güreş arenamızda havanın çok güzel olması nedeni ile Ege ve Karadeniz Bölgesi'nin çeşitli illerden, Aydın Bölgemizden buraya gelen Türkiye'nin sayılı boğalarının güreşlerini izliyoruz. Burada güzel bir ortamda Türk yörük kültürünün geleneklerini yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Güreş arenasından detay görüntüler. 
-Seyircilerden detay görüntüler. 
-Boğa güreşlerinden detay görüntüler. 
-Röportajlar

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / SULTANHİSAR (Aydın), () 

========================

Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
İmsak 06:11
Güneş 07:38
Öğle 12:53
İkindi 15:33
Akşam 17:58
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Alanyaspor 10 19
4. Galatasaray 11 19
5. Malatyaspor 10 17
6. Trabzonspor 10 16
7. Başakşehir 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Konyaspor 11 13
12. Kasımpaşa 11 12
13. Göztepe 10 12
14. Denizlispor 10 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 10 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Akhisar Bld.Spor 11 18
4. Erzurum BB 11 18
5. Ümraniye 10 17
6. Balıkesirspor 10 17
7. Menemen Belediyespor 11 17
8. Bursaspor 10 16
9. Altay 11 15
10. Keçiörengücü 10 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Osmanlıspor 11 10
15. Boluspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 11 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. Bournemouth 12 16
8. Brighton 11 15
9. Burnley 12 15
10. Crystal Palace 12 15
11. Newcastle 12 15
12. Tottenham 12 14
13. Everton 12 14
14. M. United 11 13
15. Wolverhampton 11 13
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 11 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 25
2. Real Sociedad 13 23
3. Barcelona 11 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 13 20
7. Valencia 13 20
8. Getafe 12 19
9. Villarreal 12 18
10. Osasuna 12 18
11. Athletic Bilbao 12 17
12. Levante 12 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Real Betis 12 13
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 13 6