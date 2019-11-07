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DHA YURT BÜLTENİ - 20

Rus birliklerinin Kamışlı'daki devriyeleri görüntülendi    SURİYE'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerinin zırhlı araçlarla yaptıkları devriye Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin...

GÜNDEM 07.11.2019, 18:05
DHA YURT BÜLTENİ - 20

Rus birliklerinin Kamışlı'daki devriyeleri görüntülendi 
 
SURİYE'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerinin zırhlı araçlarla yaptıkları devriye Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerini taşıyan zırhlı araçlar görüntülendi. Rus askerlerinin Kamışlı kentinde devriye faaliyeti yaptıkları öğrenilirken, devriyede bazı sivil araçların da yer aldığı görüldü. Kamışlı'nın batı bölgesine doğru ilerleyen araçlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü
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Rus askeri zırhlı araçlar 
Sivil araçlar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),()

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,()

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İçtiği sigarayı söndürmeden yatınca çıkan yangında öldü

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, içtiği sigarayı söndürmeden uykuya dalan Mustafa Ak (51) çıkan yangında hayatını kaybetti.

İddiaya göre Mustafa Ak, bu sabah yalnız yaşadığı Bayındır Mahallesi'ndeki evinin oturma odasında sigara içti. Sigarayı öndürmeden de yatak odasına geçip, uykuya daldı.

Ancak sigaranın koltuğu tutuşturmasıyla yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri içeri girdiklerinde Mustafa Ak'ın cansız bedenini buldu.

Dumandan boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Ak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. Başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü 
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- Olay yerinden detay
- Evin ıçınden detay
- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK - Muhammed SIDAL - BEYŞEHİR / KONYA ()

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Oyuncak yüklü TIR otoyolda yandı
 
ADANA'da, Suriye'ye götürülen oyuncakların bulunduğu TIR, otoyolda seyir halindeyken alev aldı.

Mersin Limanı'ndan yüklenen 12 ton oyuncak ve bebek bakım ürünlerinin Suriye'ye götürüldüğü TIR, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyulu'nda alev aldı. Arka lastiklerinin patlaması sonucu çıktığı ileri sürülen yangını fark eden sürücü Abdulkadir Ünal, TIR'ı güvenlik şeridine çekip, itfaiyeyi aradı. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü. Bu sırada otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()- 

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Bebeğin akciğerine kaçan badem operasyonla çıkarıldı
 
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 2 yaşındaki kız çocuğunun akciğerine kaçan badem parçası, bir saat süren operasyonla çıkarıldı. Başarılı operasyonun ardından sağlık durumu iyiye giden çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2 gün önce badem yiyen ismi açıklanmayan kız çocuğu, nefes alamayınca anne ve babası hemen Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu kritik olan çocuk, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 'Bronkoskopi' yöntemiyle 10 kişilik ekip tarafından yapılan ve bir saat süren operasyon ile bebeğin soluk borusundan geçip, akciğerine ulaşan badem parçası çıkarıldı.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Timuçin Alar, "Bebek badem yerken morarıyor. Öksürük krizine tutuluyor. Bayramiç'te götürüldüğü poliklinikte çocuk hekimi akciğerlerine badem parçası kaçabileceği şüphesiyle bizim hastanemize sevk ediyor. Pediyatri bölümü incelemelerini yapıyor. Tomografisini çekiyor. Çocukta hırıltılı solunum var ve rahat değil. Biz de bunun üzerine, 'Bronkoskopi' yöntemiyle yani ameliyatsız hastayı ağzından uyuşturarak demir boruyla girip, baktık. Bademi gördük. Onu parça parça çıkardık. Çocuğumuz şu anda yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu iyi" dedi.

'3 YAŞ ALTINA KURUYEMİŞ VERMEYİN'

Çocuklara kuruyemiş vermemeleri konusunda da uyarılarda bulunan Doç. Dr. Timuçin Alar, "3 yaş altı çocuklar, özellikle oyuncak tarzı bu tür şeyleri ağızlarına götürüyorlar. Anneler, babalar ağızlarında diş var diye güveniyor ama güvenmesinler. Özellikle kuruyemiş. Kesinlikle çocuklara kuruyemiş vermeyin. Bunu çiğneyemez, yutamaz. Çocuk yemek yerken, koşar, şarkı söyler, güler, ağlar. Ağzında lokma olduğunu unutur. Bunu aspire eder. Sadece kuruyemiş için değil, bunlar katı cisimler. Bunlara dikkat etmek lazım. Yanında olmak lazım" diye konuştu.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Timuçin Alar, ameliyatı birlikte gerçekleştirdiği Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Fatih Battal ile diğer ekip üyelerine başarılı operasyon için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinden genel ve detay görüntü.
-Doç. Dr. Timuçin Alar ile röp.
-2 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıkarılan badem parçasından detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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Minibüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, minibüs ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Seydi Kaya yönetimindeki 02 D 5002 plakalı minibüs, Ferhat Karaarslan yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Ferhat Karaarslan yaralandı. Yaralı Karaarslan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından yaralı Karaarslan hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yeri
-Polislerin olay yerinde inceleme yapmaları
-Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi
-Olay yeri ekiplerinin inceleme yapmaları
-Mahalle sakinleri ile rop.
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

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Zerzevan Kalesi, çocuklar için açık hava atölyesi oldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından imzalanan 'Müze ve Ören Yerlerinin Dersliklere Dönüştürülmesi' protokolü kapsamında, Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi'nde ortaokul öğrencileri için derslik ve atölye oluşturuldu. 

Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan, 124 metre yükseklikteki kayalık tepenin üzerine kurulu, Roma Dönemi'nde askeri gazino olan Zerzevan Kalesi'nde öğrenciler için derslik ve atölye oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından imzalanan 'Müze ve Ören Yerlerinin Dersliklere Dönüştürülmesi' protokolü kapsamında, Çınar Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanlığı, 'Zerzevan ile Kültürümü Öğreniyorum Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 10 ortaokulun 5'inci sınıf öğrencileri, Zerzevan Kalesi'ne gidip, kurulan atölyelerde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Atölyede öğrenciler, Zerzevan Kalesi'ndeki eserlerin minyatürlerini yaparak, sergiledi.

'PROJEYLE ÇOCUKLAR KÜLTÜRLERİNİ ÖĞRENİYOR'

Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kurulan beceri ve tasarım atölyesiyle birçok öğrencinin buraya gelerek hem Zerzevan Kalesi ile ilgili tasarımlar yaptığını hem de kültürlerini öğrendiğini söyledi. Çocuklara kültür ile arkeoloji bilincini aşılamaya çalıştıklarını ve bu eserlerin niçin korunması gerektiği konusunda bilgiler verdiklerini anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

''Burada beceri ve tasarım atölyeleri kuruldu. Çınar'daki birçok öğrenci buraya gelerek hem Zerzevan Kalesi ile ilgili tasarımlar yapıyor hem de kültürlerini öğreniyorlar. Çocuklara kültür ve arkeoloji bilincini aşılamak ve bu eserlerin niçin korunması gerektiği konusunda bilgiler veriyoruz. Alanı da gezdirerek kendi kültür ve tarihlerini de öğreniyorlar. Bu nedenle önemli bir proje; hem açık hava dersliğine dönüşmüş durumda burası hem de tasarım atölyesi. Özellikle çocukların hayal güçlerine bağlı olarak burada gördükleri, kendi tasarımlarını yapmaları ve bunları sergilemeleri bizim için çok önemli. Çocuklara yönelik bu proje Çınar ile başladı, diğer ilçelerle devam edecek.''

Öğrenciler ise Zerzevan Kalesi'ndeki etkinliğe katılmaktan memnun kaldıklarını söyledi. 

Görüntü Dökümü
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Zerzevan kalesi
Çocukların kaleyie çıkması
Atölye çalışmaları
Doç. Dr. Aytaç Coşkun'un röportajı
Çocukların kaleyi gezmesi
Çocuklardan röportajlar
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,()
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 641 MB

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'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisi adliyede (2)
BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST

Antalya'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın banka şubesinden çektiği parayı gasbetmeye çalışan Cengiz Ballı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, birlikte yaşadığı sevgilisi Dilber E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANTALYA ()

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