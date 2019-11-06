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DHA YURT BÜLTENİ - 20

Yaşlı kadın Lapseki sahilinde ölü bulundu   ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, Suriye Soydaş'ın (84) sahilde balıkçılar tarafından cansız bedeni bulundu. Olay, saat 17.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Kökez...

GÜNDEM 06.11.2019, 20:19
DHA YURT BÜLTENİ - 20

Yaşlı kadın Lapseki sahilinde ölü bulundu
 
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, Suriye Soydaş'ın (84) sahilde balıkçılar tarafından cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Kökez mevkisi sahil dolgu alanı kayalıklarında meydana geldi. Bölgedeki balıkçılar, kıyıda bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin, Suriye Soydaş'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Soydaş'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sahilden görüntü.
-Sahilden kadın cesedinin incelenmesinden görüntü.
-Cesedin morga götürülürken görüntüsü.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), ()

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Polisten kaçan şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı
 
BURSA'da, polis ekiplerince 'Kasten adam yaralama' suçundan aranan ve yapılan baskını fark ederek otomobiliyle kaçmaya çalışan Serkan M. (32), kovalamaca sırasında panelvan minibüsle çarpıştı. Serkan M. gözaltına alınırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. 'Kasten adam yaralama' suçundan aranan Serkan M.'nin Sinanbey Mahallesi'nde olduğu ihbarını alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin mahalleye geldiğini fark eden Serkan M., 16 GM 728 plakalı otomobiline binip kaçmaya başladı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Serkan M. ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında Serkan M.'nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ç. (45) yönetimindeki 16 RE 446 plaka panelvan minibüsle çarpıştı. Kazanın ardından otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan Serkan M., polis ekiplerince yakalandı. Serkan M. gözaltına alınırken, otomobili ise İnegöl Polis Merkezi önüne çekildi.

Öte yandan, kovalamaca ve kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kaza anı güvenlik kamerası
-Detaylar

Süre: 01.02 Boyut: 117 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

ELAZIĞ'da, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde  satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Şimşek'in katılımıyla evde yapılan aramada 7 gram esrar, 23 gram bonzai, 8 gram eroin, 12 uyuşturucu hap ile 1,43 gram da metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü
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Dedektör köpeğinin aramasından görüntü 
Köpeğin uyuşturucuyu bulmasından görüntü 
Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,()
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB

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