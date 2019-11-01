DHA YURT BÜLTENİ-20

Polisin durdurmak istediği aracın kaputunda 2 kilometrelik yolculuğu kamerada (2)

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Muğla'da, 'Dur' ihtarına uymayan ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol giden trafik polisi Muzaffer Ertürk'ün (42) hafif şekilde yaralanmasına sebep olan ve ehliyetine 3'üncü kez el konulan alkollü sürücü Ünal Karataş (45), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MUĞLA ()

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Otomobilin çarptığı kadın öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Açık (66), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır çevreyolu Hayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 CRL 68 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Açık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Açık, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hanım Açık, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Açık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Açık'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane önü

- Toplanan kalabalık

- Morg ve alınan güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 391 MB

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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Barguzu Caddesi'nde Abdulbaki Torun yönetimindeki 46 DP 528 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GF 7522 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Torun ile 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden detay

- Çarpışan otomobiller

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

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Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri adliyede (2)

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Dün akşam saatlerinde, ilçe merkezindeki kahvehanede, ilçede faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun'a bakır taşıyan Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hüseyin E., tartışmanın ardından evinden pompalı tüfeği alıp, kahvehanede Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı. Dernek Başkanı Çorbacı ve Muhtar Özcan hayatını kaybetti. Olayın ardından Hüseyin E. ile yanında bulunan Halil E. ve Gökhan E. gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Hüseyin E. ile Gökhan E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Halil E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

- Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/KASTAMONU-

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Tartıştığı oğlunu bıçakladı

KARAMAN'da alkollü olduğu öne sürülen Mustafa T. (53) tartıştığı oğlu Behçet T.'yi (23) göğsünden bıçakladı. Ambulansta duran kalbi kaldırıldığı hastanede yeniden çalıştırılan Behçet T., ameliyata alındı. Baba Mustafa T. de gözaltına alındı.

Olay, saat 20.40 sıralarında Çeltek Mahallesi 495 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre alkollü olarak eve gelen Mustafa T., belirlenemeyen nedenle oğlu Behçet T. ile tartıştı. Tartırşmanın büyümesi üzerine Mustafa T., oğlu Behçet T.'ye bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Behçet T. kanlar içinde yere yığıldı. Behçet T. ihbar üzerin çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda kalbi durdu. Hastanede yaklaşık 15 dakika süren müdahalenin ardından duran kalbi yeniden çalıştırılan Behçet T., ameliyata alındı. Gözaltına alınan Mustafa T. de aynı hastaneye sağlık kontrolü için getirildi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen baba Mustafa T., gazetecilerin 'Oğlunuza neden saldırdınız?' şeklindeki sorusu üzerine ''Ne oldu. Bir şey mi var?'' dedi. Mustafa T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi

-Baba Mustafa T.'nin sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınması

-Ambulanstan ve hastaneden detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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