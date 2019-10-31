DHA YURT BÜLTENİ-20 

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen proje yükseliyor

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgesi olarak orta açıklığı 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Lapseki ve Gelibolu yakalarında denize batırılan kesonlar üzerine blokların yerleştirilmesiyle yükselen köprü ayaklarına, bugün de vinç yardımıyla ikinci bağ kirişleri konuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı sürüyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını simgeleyecek olması nedeniyle orta açıklığı 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü unvanını kazandıracak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine Ağustos ayında her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlandı. Gelibolu yakasında denize batırılan keson üzerine 5'inci, Lapseki yakasında denize batırılan keson üzerine ise 4'üncü bloklar konuldu. Böylece köprü ayakları birer kademe daha yükseldi.

İKİNCİ BAĞ KİRİŞİ DE KONULDU

Cumhuriyetin 96'nci yıl dönümünün tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandığı günde, Lapseki yakasında 4 bloğun yerleştirilmesiyle yükselen köprü ayağına büyük bir vinç yardımıyla ikinci bağ kirişi de kondu. Çalışmalar sırasında boğaz trafiği transit gemi geçişlerine kapatıldı. Aynı çalışma, Gelibolu yakasındaki köprü ayağında da yapıldı.

KÖPRÜ AYAKLARI 318 METRE OLACAK

Denize batırılan kule kesonları üzerine konulmaya devam eden bloklarla köprü ayakları önümüzdeki günlerde yükselmeye devam edecek. Tüm blokların konulmasının ardından köprü kuleleri tamamlanacak. Kuleler, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ı temsilen 318 metre yüksekliğinde olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, çeşitli ebatlarda 115 menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Görüntü Dökümü

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-1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının inşaatından drone ile havadan genel ve detay görüntü.

-1915 Çanakkale Köprüsünün Lapseki ayağındaki devam eden çalışmalardan genel ve detay görüntü.

-Burak Gezen anons.

Haber-Kamera Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞLAPSEKİ (Çanakkale), ()

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ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 borda numaralı güdümlü füze derstroyeri, 'USS Porter', Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Amerikan savaş gemisi inşaatı süren 1915 Çanakkkale Köprüsü'nün ayakları önünden geçerken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Marmara Denizi'nden saat 15.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 78 borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', saat 16.00 sıralarında inşaatı süren 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının arasından geçti. Bu sırada ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Güvenlik gerekçesiyle Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazından geçen ABD savaş gemisinden görüntü.

-1915 Çanakkale Köprüsünün ayaklarının önünden geçen ABD savaş gemisinden detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/LAPSEKİ (Çanakkale), ()

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'TCG Volkan' hücumbotu, Didim'de ziyarete açıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hücumbotu 'TCG Volkan', vatandaşın ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve Türk Donanması'nın 'Doğan' sınıfı hücumbotlarından olan 'TCG Volkan', 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, vatandaşın ziyaretine açıldı. D- Marin Didim Marina'daki iskeleye demirleyen gemiye Didimliler, yoğun ilgi gösterdi. Askeri personel eşliğinde savaş gemisini gezen ziyaretçiler, merak ettiklerini sorup bilgi alma imkanı buldu. Geminin özellikleri, görevli personel tarafından anlatıldı. Ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Görüntü Dökümü

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-TCG Volkan gemi girişinden görüntü

-Gemiyi gezen vatandaşlardan görüntü

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ediz VERDİOĞLU / DİDİM (Aydın), ()

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Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Mardin'de öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Mardin ve ilçelerinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Bazı yollarda su birikintileri oluşturan yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Trafikte uzun araç kuyrukların oluştuğu kentte sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı evlerde ise su baskınları yaşandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Yağıştan görüntüler

Yolda bekleyenler

Gölete dönüşen yollar

Bekleyen araçlar

Haber - Kamera: Nezir GÜNEŞ / MARDİN,()