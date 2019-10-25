DHA YURT BÜLTENİ-20

3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan genç beyin kanaması geçirdi



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Mahmut E. (21), beyin kanaması geçirdi. Hastanede Beyin Cerrahi Servisi'nde tedaviye alınan Mahmut E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, akşam saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkıp evine giden Mahmut E.'nin yanına kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi geldi. Ellerindeki sopalarla Mahmut E.'ye saldıran 3 kişi, genci bayıltana kadar dövdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan Mahmut E.'yi görenler yardımına koştu. Mahmut E., yoldan geçen iki kişi tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve durumu ağır olan Mahmut E., Beyin Cerrahi Servisi'nde tedaviye alındı.

Polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Hastaneden detaylar

-Yaralıdan detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), ()-

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Aydınlatma direğine çarpan otomobil katlandı: 2 yaralı

ADAPAZARI’nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle katlanırken, 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı’nda meydana geldi. Esra Gülaçtı idaresindeki 54 ADD 625 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle katlanırken, beton direk yıkıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Araçta sıkışan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Yaralıların araçtan çıkarılması

Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, ()

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Biyonik el takılan Nuriye'nin, Haluk Levent ile sahneye çıkma hayali gerçek oldu

DENİZLİ’de doğuştan sol eli olmayan, Haluk Levent’in sosyal medyadan başlattığı kampanya sayesinde biyonik el protezine kavuşan Nuriye Gürel’in bir hayali daha gerçek oldu. Kentte gelerek konser düzenleyen ve sahneye Nuriye ile birlikte çıkan ünlü sanatçı Haluk Levent, genç kızın yüzünün bir kez daha gülmesini sağladı.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Müşerref-Erdem Gürel çiftinin kızı Nuriye Gürel, sol eli olmadan dünyaya geldi. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu öğrencisi olan Gürel, küçüklüğünden beri içinde olan gitar çalma isteğini gerçekleştirmek için geçtiğimiz yıl özel bir müzik okulundaki gitar kursuna yazıldı.

Müzik okulunun öğretmeni Anıl Zengin, sol eli olmadan gitar çalmak isteyen ve büyük bir hevesi olan Gürel’in gitar çalabilmesi için medikal bilekliğin ucuna mızrap ekleyerek özel bir aparat yaptı. Gürel, bu aparat ile gitar çalabilmeye başladı. Basında haberlere konu olan Gürel, en büyük hayalinin biyonik el protezi takılması ve hayranı olduğu Haluk Levent ile birlikte gitar çalıp, düet yapmak olduğunu söyledi.

Gürel’in durumunu öğrenen şarkıcı Haluk Levent de, biyonik el protezi takılması için kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) aracılığıyla yardım kampanyası başlattı. Toplanan parayla İstanbul’da Gürel’e biyonik el takıldı. Geçtiğimiz Mart ayında, biyonik eline kavuşan Nuriye Gürel'in Haluk Levent ile gitar çalıp, düet yapma hayali de gerçek oldu.

SAHNE HAYALİ DE GERÇEK OLDU

Bugün Denizli’ye gelen Haluk Levent, Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser düzenledi. Hayranlarıyla buluşan ve şarkılarını söyleyen ünlü sanatçı, daha sonra sahneye, biyonik el protezi takılmasına öncülük ettiği Nuriye’yi çağırdı. Nuriye’ye sarılan Levent, onunla birlikte gitar çalıp ‘Yollarda bulurum seni’ isimli şarkıyı söyledi. Haluk Levent ile düet yapan Nuriye, seyircilerden de yoğun alkış aldı.

“İKİ BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİö

Konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nuriye Güler, bir hayalinin daha gerçek olduğunu belirtti. Güler, kendisine biyonik el takılmasını sağlayan ve konserde düet yapma fırsatı tanıyan Haluk Levent’e teşekkür etti. Güler hayatı boyunca unutulamayacak bir heyecan yaşadığını kaydederek, “Haluk Levent hayatımdaki iki büyük hayalimin gerçekleşmesini sağladı. Onu çok seviyorum. Benim sesimi duydu, kampanya düzenleyip bana biyonik el takılmasını sağladı. Bugün de onunla birlikte şarkı söyledim. Hayallerimin gerçekleştiği için çok mutluyumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Haluk Levent’in şarkı söylemesi

-Haluk Levent’in Huriye Güler’i yanına çağırması

-Haluk Levent ile Huriye’nin düet yapması

-Huriye Güler ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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