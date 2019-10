DHA YURT BÜLTENİ - 20

Ağabeyinin husumetlisini öldürdüğünü itiraf etti



AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, eşi ile birlikte kaçtığını ileri sürdüğü İdris C.'nin oturduğu evine giden ve burada silahlı kavgada öldürülen Ali Keskin'in cinayet zanlısı Hüseyin C. tutuklandı. Anne ve babasının da yaralandığı olayda tutuklanan Hüseyin C.'nin, Ali Keskin'in suçladığı İdris C.'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Olay, geçen pazartesi günü Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde meydana geldi. Kütahya'da oturan Ali Keskin'in eşi E. Keskin, iddiaya göre bir süre önce çocuklarından küçük kızını da yanına alarak evden kaçtı. Eşinin bulunması için televizyon programlarına da çıkan Ali Keskin, geri dönmesi için çağrı yaptı. Kendisi de araştırma yapan Keskin, henüz boşanmadığı belirtilen eşinin, İdris C. ile kaçtığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Ali Keskin, iki arkadaşı ile birlikte, 21 Ekim gecesi Kütahya'dan otomobille İdris C.'nin oturduğu Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli Köyüne geldi.

TARAFLAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Arkadaşlarıyla birlikte, İdris C.’nin evininin önüne gelen Ali Keskin, iddiaya göre burada bağırıp, hakaretlerde bulunarak dışarı çıkmasını istedi. Avluya çıkan İdris C.’nin babası Şeref C. ile annesi Havva C., oğullarının evde olmadığı söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Keskin’in av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Şeref C. ile Havva C. yaralandı. Olayın ardından evden uzaklaşmaya çalışan Ali Keskin ise yaralanan çiftin diğer çocukları Hüseyin C. tarafından av tüfeği ile vuruldu. Keskin, olay yerinde yaşamını yitirirken, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki arkadaşı ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, saçmaların isabet etmesiyle belinden yaralanan Şeref C. ile elinden yaralanan Havva C. ise Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İdris C., Hüseyin C. ve tedavileri tamamlanıp taburcu edilen Şeref ve Havva C. çifti ile Ali Keskin'in eşi E. Keskin'i gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden İdris C.'nin önce cinayeti işlediğini söylemesine rağmen, çelişkili ifadeleri üzerine yapılan sorgulamada Hüseyin C., Keskin'i av tüfeğiyle vurduğunu itiraf etti. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin C. tutuklanırken, İdris C., Şeref C., Havva C. ve E. Keskin ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Adliye binası dış plan detayı

- Jandarma araçlarının gelişi

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

- Jandarma araçlarından detay

- Adliye binası dış plan detayı

209 MB /// 01.45

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

============================

Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hakkı U. (32), evinin önünde yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Olay gece geç saatlerde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Mesudiye Sokakta meydana geldi. Hakkı U., evine yaklaştığı sırada arkasından gelen atomobilde bulunan kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Hakkı U., bacağına isabet eden kurşunla yere düşerken, saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan Hakkı U.'nun yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Hakkı U., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkı U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis, saldırının gerçekleştiği otomobilin plakasını belirlemek ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

-Olay yerinden detaylar

-Yaralının hastaneye taşınmasından detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

=================================

İzmir'de, kontrolden çıkan kamyon devrildi



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, tavuk yemi yapımında kullanılan hammadde yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı yol ayrımı yakınında meydana geldi. Birol Yazgan (38) yönetimindeki 64 ER 729 plakalı kamyon, Karşıyaka yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tavuk yemi yapımında kullanıldığı öğrenilen hammadde ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yola saçılan maddeyi temizleme çalışması başlattı. Kamyon, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldıktan sonda trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Kamyondan görüntü

- Trafikten görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

===========================

İskenderun'da asayiş uygulaması



HATAY'ın İskenderun ilçesinde 300 polis ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliğince, belirlenen bazı noktalarda 300 polisin katılımıyla sabit yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 2 bin 700 kişiye kimliği sorgulanmasında bulunan ekipler, durdurulan 905 araçta da arama gerçekleştirdi. Uygulama genelinde kusurlu araçlara idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

- Uygulama alanından görüntü

- Polislerden görüntü

- Araçların uygulama alanında durdurulması

- Polislerin araçlarda arama yapması

- Vatandaş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), ()