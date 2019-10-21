DHA YURT BÜLTENİ - 20

Giresun'da sağanak, sel ve heyelana yol açtı: 1 ölü (2)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Kemerli Köyünde meydana gelen sel ve heyelanda kaybolan Hasan Zamba'nın (65) AFAD ekiplerince yapılan çalışmada cansız bedenine ulaşıldı. Zamba'nın sağanağın ardından evinin yanındaki dere yatağının önünü açmaya çalışırken sel sularına kapıldığı belirlendi. Zamba'nın cesedi otopsi için Eynesil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber: Nedim KOVAN - Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,()

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Gaziantep'te sağanak sele dönüştü, araçlar suda kaldı

GAZİANTEP'te, sağanak nedeniyle meydana gelen selde çok sayıda araç sulara kapılıp, sürüklenirken, çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, sele neden oldu. Göle dönen cadde ve sokaklardaki araçlar sel sularının etkisiyle sürükledi. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sel sularının sürüklediği araçlar zarar görürken, yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve taş parçaları rögarları tıkadı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Çimento Kavşağından geçmeye çalışan taksi ve otobüste bulunan yolcular su birikintisinde mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçlarının üzerine çıkan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

BAŞKAN ŞAHİN İNCELEMELERDE BULUNDU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgeye gelip incelemelerde bulundu. Can kaybının olmadığını ifade eden Şahin, "Bütün teknik kadromuzla buradayız. Yaklaşık 15 dakika metrekareye düşen 20 ile 50 kilogramlık yağışla ve yaşanan tıkanmalar nedeniyle en çukur olan bölgede sorun yaşadık. Diğer bölgelerde yarım saat içinde kontrolü sağladık. Burada da tüm ekiplerimizle çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşık yarım saat içinde burada kontrolü sağlayacağız. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Çok şükür kimseye zarar gelmeden 300 arkadaşımızla birlikte hızlı bir şekilde kontrol altına aldık" dedi.

'SU ARABANIN BOYUNU AŞTI'

Sel sularına kapılan araçtan çıkan İzzet Dural ise, "Müşterimi aldıktan sonra bu yöne ilerlerken köprü altında bir anda su bastırmaya başladı. Geçmek isterken araba döndü stop etti. Su hemen arabanın boyunu aştı. Bende kendi imkanlarımla aracımın üzerine çıktım. O sırada itfaiye ekipleri gelip halatla beni çektiler ve kurtardılar. Ambulansla hastaneye götürdüler. Müşterimde suya atlayarak kendini kurtardı" diye konuştu.

Yağışın durmasının ardından, belediye ekipleri suyla dolan cadde ve sokaklarda tahliye ve temizlik çalışmalarına devam ederken, halk da ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sel olan bölge

- Sele kapılan araçlar

- İş makinelerinin çalışması

- Fatma Şahin'in incelemeleri

- Fatma Şahin Röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,()

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Suriye sınırına komando sevkiyatı

BİNGÖL’den Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların yer aldığı otobüs konvoyu Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı’ndan sabah saatlerinde yola çıkan komandoları taşıyan 7 otobüs İslahiye’ye ulaştı. Kilis yönünde geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki komandoların Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye’de görevlendirileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İslahiye Çevre yolu

- Otobüslerin geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP,()

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Silahla yarlanan oğlu ve torununu sedyede görünce ağladı



KARAMAN'da İbrahim Şahin (46) ve oğlu Ahmet Şahin (21), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Yılmaz K. tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Oğlu ve torununu sedyede gören Ayşe Şahin (78) gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Çoğlu Köyünde medyana geldi. Yılmaz K., iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan İbrahim Şahin ve oğlu Ahmet Şahin tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz K., baba ve oğula tüfekle ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesiyle yaralanan baba ve oğul, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim Şahin ve oğlu Ahmet Şahin, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı duyup yakınlarıyla birlikte hastaneye gelen Ayşe Şahin, oğlu ve torununu sedyede görünce ağladı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli Yılmaz K. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıların ambulansla hastaneye getirilişi

- Ayşe ninenin sedyedeki oğluna ve torununa bakarak oğlum kuzum diye ağlaması

- Ayşe nineyi sakinleştirmeye çalışanlardan detay

- Ambulans ve hastaneden detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,()

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Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama



ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcısı 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcısı olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda M.U.B., A.A. ve Y.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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