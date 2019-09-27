DHA YURT BÜLTENİ - 20

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Terörden temizlenen Kato Dağı'nda festival şenliği

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde bir dönem terör örgütü PKK'lıların faaliyet gösterdiği Kato Dağı, teröristlerden temizlenmesiyle festival alanı haline geldi.

Uludere ilçesindeki Kato Dağı, PKK'lı teröristlerden temizlenmesiyle artık festival etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şırnak Valiliği ve Uludere Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gençlik, Huzur ve Bal Festivali', Kato Dağı ve Bestler Dereler'in kesiştiği Irak sınırın sıfır noktasındaki İnceler Köyü'nde düzenlendi. Sanatçılar Manuş Baba, Yusuf Güney ve Cengiz Ateş'in katılacakları festivalde konser etkinliklerinin yanı sıra 3 gün süreyle çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

'HUZURU BU FESTİVALLE TAÇLANDIRIYORUZ'

Uludere Belediye Başkanı AK Parti'li Sait Ürek, bölgede sağlanan huzur ortamının bu festivalle taçlandırma amacında olduklarını söyledi. Huzurun devamını dilediklerini ifade eden Ürek, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar amacımız ilçemizi daha huzur, refah içinde vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırmaktır. Festivali düzenlememizdeki amaçlardan birisi de Türkiye’nin birçok yerinden gelen gençleri, tanıştırmak, kaynaştırmak, kültürümüzü güzelliklerimizi göstermektir. Huzur olmasaydı biz şimdi burada olmazdık. Huzurun olduğu yerde yatırım olur. 3 gün sürecek festivalde gençlerimiz kamp kurarak burada kalabileceklerdir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Festival alanından detay

Etkinliklerden detay.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 309 MB

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Turistlerin arasında denize indi

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Akyaka'nın Çınar Plajı'nda yerli ve yabancı turistlerin arasında denize inen bir uçak şaşkınlık yarattı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise uçağın su almak için denize indiği açıklandı.

Ula'nın 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denize girdi. Güneş ve denizin keyfini çıkartan tatilciler, gökyüzünden denizin ortasına alçalmaya başlayan uçağı görünce heyecan yaşadı. Suya indikten belli bir süre sonra tekrar havalanan uçağı görenler, o anın görüntüsünü saniye saniye cep telefonu kameralarına çektiler.

Uçağın modeli ve neden denize iniş yaptığı ise merak konusu oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir yetkili, "O uçak müdürlüğümüz bünyesinde yangın söndürmede kullanılıyor. Denizde su aldıktan sonra tekrar havalandı" dedi.

Görüntü dökümü

Uçağın denize inme anı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()-

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Safranbolu’da ‘En iyi korunan ev’e plaket çakıldı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen, 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında en iyi korunan ev seçilen Elmacılar Evi’ne onur ödülü plaketi törenle çakıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde 1933 yılında bahçe içerisinde 3 katlı olarak yapılan, Mehmet Elmacı'ya(90) ait Elmacılar evi, festival etkinlikleri kapsamında en iyi korunan ev seçildi. Evin önünde plaket çakma töreni düzenlendi. Burada konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ’’En iyi korunmuş olması elbette içinde yaşayanların bir marifetidir. İçinde sürekli yaşanıyor olması bu evlerin korunması adına çok önemli. Terk edilen evler doğa koşullarına yenik düşüyor. O yüzden ben Mehmet amcaya çok teşekkür ediyorum. Elinizdekinin kıymetini bildiğiniz, onu koruduğunuz için, yıllarca içinde yaşadığınız için.’’dedi.

Ayakta durmakta güçlük çektiği için sandalyeye oturtulan Mehmet Elmacı ise, geçmişte yaşadığı zorluklara değindi. Davetlilerin etrafını sarıp merakla konuşmasını dinlediği Elmacı, ’’1938 senesinde ilkokula başladık. Atatürk’ümüzün öldüğünü Fehmi öğretmenimizden öğrendik. Sınıfta ağlamaya başlamıştık.’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından başkan Köse ve Mehmet Elmacı 'En iyi korunan ev' plaketini evin duvarına çaktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evden detay

-Elif Köse’nin konuşması

-Mehmet Elmacı’nın konuşması

-Plaket çakımı

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),()

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