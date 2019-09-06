DHA YURT BÜLTENİ - 20

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da düzenlenen 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladı.

Bozcaada ilçesinde bu yıl 6-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali, Jandarma Çeşmesi önünde kortej yürüyüşü ile başladı. Festivale Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Günel, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bağlardan toplanan üzümler sepetler içinde eşek ile taşınarak festival alanına getirildi. Ardından Cumhuriyet Meydanı önünde festivalin açılışı gerçekleştirildi, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmalarının ardından üzüm yarışması ve ödül töreni düzenlendi. Üzüm yarışmasında 1'inci Emirali Dinçel, 2'nci Diyogen İzvingo, 3'üncü ise Hasan Türkay oldu. Bağcılık Onur Ödülü Süleyman Balcı'ya, Bağcılık Emek Ödülü ise Şerafettin Ergin'e verildi. Festivalin ilk günü Cumhuriyet Meydanı'nda Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Salhane'de Gülcan Altan konseri ile sona erecek.

Bozcaada 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali yarın minikler futbol turnuvası ve ödül töreni, Bağcılık ve Üzüm Muhafazası paneli, Edebiyat günleri, Murat Özyaşar sohbet ve imza günü, Modern Folk Dans Grubu ve Suavi konseri ile devam edecek.

Festival Pazar günü ise Tavla Turnuvası ödül töreni, Grup Meydan ve Mehtap Meral konseriyle sona erecek.

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