DHA YURT BÜLTENİ-20

Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (7)

40 SAAT SONRA ULAŞILDI

Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişiye, 40 saat sonra ulaşıldı. Rize Valisi Kemal Çeber, gruba ulaşıldığını belirterek "Kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan biri çocuk olmak üzere toplam 6 kişiye AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılmış olup, 6 vatandaşımızın da sağlık durumları iyidir" dedi. Kayıp 6 kişi arama kurtarma ekiplerince Handüzü Yaylası'na getiriliyor.

RİZE ()

===========

Erdoğan: Gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır (4)

'BİZİM NAZARIMIZDA SİYASET; FİTNE, FESAT YARIŞI DEĞİLDİR'

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekte konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır. Fitne yarışı, fesat yarışı değildir. Ak Parti'nin tasavvurunda siyaset, milletin değerlerini ayakta tutmaktır. Biz siyaseti, ikbal kapısı olarak değil. Milletin hassasiyetini, milletin hayallerini gerçeğe dönüştürme vasıtası olarak görüyoruz. Biz siyaseti, kendi geleceğimiz için değil, ülkemizin istikbali, aydınlık yarınlar için yapıyoruz. 14 Ağustos 2001 tarihinde bu hassasiyetlerle yola çıktık. 18 yıl önce milletimize daha özgür, daha huzurlu bir Türkiye'yi inşaa etme sözü verdik. Hamdolsun 18 senede vaatlerimizi tek tek gerçeğe dönüştürdük. Başörtüsü sorunu var mıydı? Vardı. Kızlarımız üniversiteye sokuluyor muydu? Sokulmuyordu. Ama sabrettik. Sabreden derviş, muradına ermiş. Şu an da artık üniversitelerde başörtüsü sorunu var mı? Yok. Devlette var mı? Yok. Askeriyede, poliste artık başörtülü olarak kızlarımız görev yapıyor mu? Yapıyor. Nereden, nereye. İşte bu özgürlük mücadelesini Ak Parti kadroları akıllı yöntemlerle elhamdülillah gerçekleştirdik. İnşallah bunu çok daha başarılı bir noktaya taşıyacağız. 18 yıl boyunca değerlerimizden, ilkelerimizden taviz vermedik. Birçok kez sınandık, tehdit edildik, partimiz kapatılmayla karşı karşıya kaldı. İçerden ve dışardan saldırılara maruz kaldık. Ancak milletin emanetini, hep söylüyorum evet, Dicle'nin doğusunda, Fırat'ın doğusunda kuzularımızı çakallara yedirtmedik." diye konuştu.

'BU YOLCULUKTA HIRSLARININ VE KİBİRLERİNİ KURBANI OLAN ÇIKTI'

18 yıl boyunca parti içinde nefesleri kesilenlerin, hırslarına, kibirlerine kurban olanların çıktığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"18 yıllık bu uzun, ince ve meşakkatli yolculukta nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler çıktı. Bu yolculukta hırslarının ve kibirlerinin kurbanı çıktı. Bu yolculukta böbürlenenler, gururlananlar, başarıyı kendinden menkul görenler oldu. Dava adamı olmanın gerektirdiği sabrı gösteremeyenler, sahada çalışmak varken, bir kenara çekilip fildişi kulelerinde ahkâm kesenler oldu. Bu yolculukta makamlarını kaybettikçe nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza sizlerle birlikte devam ettik ve devam ediyoruz. Bugün havalimanından, meydana kadar binlerce Konyalı kardeşimizi, bizleri nasıl karşıladığını gördük. Allah'ın izniyle bundan sonra bu birliğimiz, beraberliğimiz, bu dayanışmamız; gurura mahkum olmadan, hırsımızı ayaklarımızın altına alarak, nefsimizi ayaklarımızın altına alarak hep milletin huzurunda el pençe durmaya devam edeceğiz. Zira biz sadece rükuda ve secdede eğiliriz. Onun dışında kimsenin önünde eğilmeyiz. Bu kutlu çatının altında rabbimizin öldürmekten beterdir buyurduğu fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Okçular tepesini boş bırakmayacak, sorumluluğumuzun ve taşıdığımız ağır yükün bilinciyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim için esas olan Allah'ın rızasıdır. Milletin rızasıdır ve hayır duasıdır."

Erdoğan, milletin 24 Haziran 2018'de ve 31 Mart'ta yapılan seçimlerde önemli mesajları verdiğini belirterek, "Şahsım başta olmak üzere, hiçbirimizin bu mesajlara kulaklarını tıkama hakkı yoktur. Geçen yine kuruluş yıldönümümüzde söyledik. Bizler, ilçelerimizde, beldelerimizde, illerimizde oraların Ömer'lerini bulacak ve onlarla beraber yola devam edeceğiz. Kanaat önderlerini bulacak ve yola öyle devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın Ak Parti'nin önüne bir sonraki seçimlere kadar açtığı fırsat penceresini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kongre süreci, partimiz için bir taraftan tazelenmeye, diğer taraftan da kenetlenmeye, kardeşliğimizi perçinlemeye, inşallah kadrolarımızı yeni yol arkadaşlarımızla güçlendirmeye vesile olmalı. Teşkilatlarımızın tüm kademelerinde üyelerimize yönelik, yeni bir birleşme, bütünleşme, kucaklaşma iklimi oluşturmamız gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle buluştuğu yemeğin ardından Erenköy Mahallesi'nde oturan ve hasta olduğu belirtilen iş insanı Halil İbrahim Dağ'ı (84) evini ziyaret etti. Ziyaretten sonra Dağ'ın evinin karşısında caminin avlusunda toplanan vatandaşların çağrısını çevirmeyen Erdoğan, yanına giderek sohbet etti. Burada toplanan çocuklara oyuncak dağıttı.

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Konya'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-Erdoğan'ın yemekteki konuşması

- Erdoğan'ın ziyareti

- Vatandaşlarla sohbeti

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN / KONYA ()

==========================

Afyonkarahisar'da orman yangını

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Sandıklı ilçesi Tokalı Kanyonu mevksinde öğle saatlerinde neden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dağlık ve kayalık arazi nedeni ile yerden müdahale yapılamayan yangına iki helikopterle havadan müdahale etti. Çalışma sırasında bir helikopterin su balonu arızalandı. Bu nedenle söndürme çalışmaları tek helikopterle sürdü. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık orman alanı zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangın çıkan bölgeden görüntüler

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),()

==============================

Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN’da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, akiam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İlyas Yılmaz'ın kullandığı 02 LE 051 plakalı otomobil kavşakta Mehmet Şahin yönetimindeki 23 AH 654 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Mehmet Şahin ve İlyas Yılmaz'ı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Ambulans görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100MB

===============

Narkotik TIR'ı bilgilendirme için Marmaris'te

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı Narkotik Eğitim TIR'ı geldi. Gençler ve aileler yanı sıra turistlerinde ilgi gösterdiği TIR'da narkotik polisleri eğitim verdi.

İlçe merkezindeki Kordon Caddesi Atatürk Anıtı önünde akşamüstü saatlerinde yerini alan TIR içerisinde özel olarak oluşturulan 42 metrekarelik alanda 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insana verdiği etkiler ayrıntılı şekilde gösterildi. Gençlerin ve ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği Narkotik Eğitim TIR'ında turistlere de İngilizce bilgilendirmede bulunuldu. İstanbul ve Marmaris narkotik polisleri uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucudan korunma yolları hakkında gelen anne ve babalara slâyt gösterimli bilgilendirdi, uyardı. Çetin ve Selma Uğurluer çifti, "Yetişkin bir kızımız var. Edindiğimiz bilgileri çocuğumuza aktaracağız. İlk defa böyle bir etkinliğe şahit oldum. Öğrendiğimiz bilgileri çevremize ve dostlarımıza anlatacağız. Özellikle okul zamanlarında orta ve lise dengi okul önlerinde bu etkinliğin sık aralıklarla yapılması lazım" dedi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü yetkilileri, "Muğla İl ve ilçelerinde 15 gün süreyle gezeceğiz. Marmaris'te 3 gün süreyle kalarak bilgilendirme bulunacağız. Akşam üstü saat 16.00 ile gece 24.00 arası eğitimler devam edecektir. Fethiye ardından Bodrum ve en son Muğla'da bilgilendirmelerimiz tamamlanacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Narkotik TIR'ın dışarından genel görüntüsü

Narkotik TIR'ın içerinden genel görüntüsü

Narkotik TIR içinde vatandaşlara bilgi veren sivil polisler

Narkotik TIR içinde bilgilendirmeye katılan Çetin ve Selma Uğurluer çifti röportaj

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), ()

