DHA YURT BÜLTENİ-2

(ÖZEL)

1)SMA HASTASI MİNİK CEM TEDAVİ İÇİN İLAÇ BEKLİYOR

ADANA'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 3 yaşındaki Cem Darılmaz, tedavi için gerekli olan ancak fiyatı 100 bin doları aşan ilacın temin edilmesini bekliyor.Ev hanımı 27 yaşındaki Elif ve baklava ustası 36 yaşındaki Vedat Darılmaz çiftinin, kızları 8 yaşındaki Sudenaz'ın ardından 3 yıl önce de Cem adını verdikleri bir erkek çocukları oldu. Bebek 40 günlük olunca hareketlerinde yavaşlama olduğunu gören Darılmaz çifti, çocuğu hemen doktora götürdü. Yapılan tahlillerin ardından minik çocuğa halk arasında 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen ve bir tür kas hastalığı olan SMA Tip 1 tanısı konuldu. Hastalık nedeniyle hiç konuşamayan, ayakta duramayan ve solunum cihazına bağlanan küçük bebek, burnuna takılan tıbbi hortumla beslendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Şimdi evde bakımını yaptıkları çocuklarının tedavisi için gerekli ilacın 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kullanıma başlamasıyla umutlanan Darılmaz çifti, tek doz fiyatı yüz bin doları aşan ilacın Türkiye'ye getirilmesini istedi. Asgari ücretle çalıştığını anlatan Vedat Darılmaz, "Bu ilacı benim alma şansım yok. Çocuğum gözümün önünde eriyor. Cumhurbaşkanımdan yardım çığlımızı duymasını istiyorum. Çocuğumu mezara koymak istemiyorum" dedi. Günün her saatini solunum cihazına bağlı çocuğunun başında geçiren Elif Darılmaz ise, "Çaresizce çocuğumun başında bir umutla bekliyorum. Bu sesimizi lütfen birisi duyup yardım etsin. Bu ilacı kullanırsa çocuğum bu makinelerden kurtulacak" diye gözyaşı döktü. Minik çocuğun ablası Sudenaz Darılmaz da, kardeşini çok sevdiğini belirterek iyileşince onunla oyun oynamak istediğini söyledi.

SMA NEDİR?

Türkiye'de Gevşek Bebek Sendromu olarak adlandırılan SMA, dünyada ve ülkemizde pek çok çocuğun hayatını kaybetmesine neden oluyor. Çocukluk döneminde kendini göstermeye başlayan bu hastalık, omurilikteki ön boynuz denilen bir bölgedeki hareket siniri hücreleri etkiliyor. Spinal Müsküler Atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir hastalık. 3 evrede görülen SMA hastalığının en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor. Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar görülüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

(ÖZEL)

- Cem Darılmaz'ın görüntüsü

- Solunum cihazından görüntü

- Cem Darılmaz'ın genel ve detay görüntüleri

- Cem Darılmaz'ın ailesi ile görüntüsü

- Kardeşi Sudenaz'ın konuşması

- Baba Vedat Darılmaz'ın konuşması

- Anne Elif Darılmaz'ın konuşması

SÜRE:05'26" BOYUT:331 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ -Kamera:ADANA,()

====================================================

2)PAZARCILARIN SIRA BEKLEME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

KAYSERİ'de, pazarcılık yapan Olgun Akbalık ile Ramazan Güntay arasında sebze ve meyve halinde araçla sıra bekleme tartışması nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Olayda Olgun Akbalık bıçakla yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.Olay, merkez Kocasinan İlçesi'nde bulunan Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Halde pazarcılık yapan 36 yaşındaki Olgun Akbalık ile 33 yaşındaki Ramazan Güntay arasında iddiaya göre, araçla sıra bekleme konusunda tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Güntay, Olgun, Akbalık'ı bıçakla sağ bacağından yaraladı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Akbalık'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, Güntay da polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Argıncık Polis Karakolu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yaralının hastaneye getirilişi

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )

DV 1 DOSYA, 43 saniye/24 MB

======================================================

3)TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 21 YARALI

KAYSERİ- Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Sabaha karşı Kayseri-Sivas kara yolunun 22'nci kilometresindeki Sarımsaklı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Yusuf Yerlikaya (44) yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 38 EZ 199 plakalı kamyonet, heniza bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyeti yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden Muazzez Duman (30) yaşamını yitirirken, Mehmet Demir (25), Tuğçe Demirgürek (27), Solmaz Sarı (32), Asuman Coşkuner (31), Songül Arslan (32), Eşe Aydın (37), Meryem Topal (53), Kefriban Söyler (36), Hacer Kışak (31), Seyhan Topal (25), Fadime Demir (40), Mürsel Kocakaya (32), Çağlar Duman (24) Zeliha Dündar, Hanım Çer, Altun Günay, Serpil Söyler, Esme Demir, Rüfeyda Söyler, Fulya Dirgen ve kamyonet sürücüsü Yusuf Yerlikaya yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Kayseri’deki çeşitli hastanelere gönderildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KAYSERİ/

====================================================

4)KAYSERİ'DE TAKLA ATAN ARAÇTA 2 YARALI

KAYSERİ'de sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu, 2 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne gelen 23 yaşındaki İbrahim Çağlar yönetimindeki 38 FC 192 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Çağlar ve yanındaki aynı yaştaki Mustafa Çukadar yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )

DV 1 DOSYA, 1 dakika 02 saniye/33 MB

======================================================

5)ADANA'DA KAHVEYE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

ADANA'da otomobille gelen kimlikleri henüz belirlenemiyen kişilerin tabanca ve pompalı tüfekle kahvehaneye düzenlediği saldırıda, 2 kişi yaralandı. Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen kişilerin, tabanca ve pompalı tüfekle kahveye hedef gözetmeksizin ateş açtı. Saldırıda, kurşunların isabet ettiği 17 yaşındaki Ferhat Balıkçı ile 23 yaşındaki Orhan Aydemir yaralandı. Saldırganlar, geldikleri otomobille Bahçelievler Caddesi yönünde kaçarken, ihbar üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldıralan yaralılar tedavi altına alınırken,yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kahvehane önünde bekleyenler

- Polis ekiplerinin çalışma yapması

- Yerdeki boş kovanlar

- Darabaya isabet etmiş mermi delikleri

- Çevredeki polisler

Haber - Kamera: Ahmet ÖZMEN / ADANA,()

==================================================

6)MİDİBÜSÜN ÇARPTIĞI TAKSİDEKİ KADIN ÖLDÜ

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde midibüsün çarptığı taksideki yolcu Türkan Öztürk öldü, sürücü Bekir Arslan yaralandı. Kaza, dün Otogar Kavşağı'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alanya yönünden gelen Bekir Arslan yönetimindeki 07 J 0060 plakalı taksiyle, otogardan gelen İsmail Uçar yönetimindeki 07 FUJ 03 plakalı tur midibüsü çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yan yatan taksi bir süre sürüklendi. Kazada takside yolcu olarak bulunan Türkan Öztürk ağır, şoför Bekir Arslan ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye götürüldü. Özel bir hastanede tedaviye alınan Türkan Öztürk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Midibüs şoförü İsmail Uçar polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

-------------

- Kaza yerinden genel görüntü

- Kaza yerinde ambulanslar

- Detay görüntüler

29 MB /// 00.54

Haber-Kemera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

=================================================

7)SİYEZ BUĞDAYI 1'E 8 BİN VERDİ

MUĞLA'nın Marmaris İlçesine 22 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi Ilıca Mevkiinde 4 yıl önce hobi olarak başlattığı organik tarımda büyük yol kat eden mikrobiyoloji uzmanı Metin Öztürk, 7 bin yıllık mazisi olan Siyez Türk buğdayının tek bir tohumundan çıkan çok sayıda sürgün ve başak ile yaklaşık 8 bin tane ürün almayı başardı.

Metin Öztürk, sağlıklı beslenmek ve boş zamanlarını değerlendirmek için 4 yıl önce Çamlı Mahallesi Ilıca Mevkiinde 10 dönümlük arazi kiralayıp organik tarıma başladı. Cebinden yılda 20 bin lira harcayarak arazide hiçbir zirai ilaç kullanmadan organik olarak domates, biber, patlıcan, bamya, börülce, fasulye, salatalık, kavun, karpuz, çilek, dut, yer fıstığı üretmeyi başardı. Yetiştirdiği ürünlerin bir kısmını tohum olarak ayırıp geriye kalanları da hem kendisi tüketti ve hem de komşu ile dostlarına verdi. Üç yıl önce de Kayseri Kültepe kazıları sırasında bulunan küplerden bir tanesinin içinden buğday ve arpa taneleri çıktığını duyunca harekete geçti. Uzun uğraşlar sonunda, mazisi 7 bin yıl öncesine dayanan ata yadigarı hakiki Türk buğdayı siyezden birkaç tane tohum alabildi. Bunları tarlasına ekip, çoğaltmak için kolları sıvadı. Üç yıl boyunca ekip, tek bir buğday tanesinden bire 2 ile 3 bin arasında ürün elde eden Metin Öztürk bu sene farklı bir yöntem denedi.

HER GÜN SULAMAK GEREKLİ

Metin Öztürk bu yıl tek bir buğday tanesini ayrı bir yere ekerek, her gün suladı. Her geçen gün diğerlerine oranla bu buğdayın çok daha fazla büyüdüğünü, tek buğday tanesinin topraktaki kökünden 20 ayrı sürgün kardeş ve çok sayıda başak çıktığını gördü. Bu buğday ile öler olarak ilgilenen Öztürk, "Diğer ürünlerde olduğu gibi buğdayda da hiçbir kimyasal kullanmadan organik gübre, keçi gübresi, solucan ve yarasa gübresi kullandım. Normalde yağmur sularıyla kendi kendine büyürse bire 2-3 bin verirken, özel olarak her gün sulama yöntemiyle denemek maksadıyla yetiştirdiğim siyez buğdayı bire 8 bin verdi. Tane buğday, toprakta ortalama 20 kardeş sürgünle dışarıya çıktı. 2 metreyi geçen her sürgün üzerindeki başakların ise en az 40 taneden oluştuğunu gördüm. Bazı başaklar o kadar büyük oluyor ki dalı dayandırmadığından, aşağıya bile sarkıyor" dedi.

"İHRAÇ BİLE EDERİZ"

Metin Öztürk devlet desteği ve biraz daha bilgi donanımı ile Türkiye'deki buğday ihtiyacının bir iki yıl içinde karşılanabileceğini belirterek "Çok iyi bir eğitimle, çiftçimizin bilinçlenmesiyle bire 10 bin bile ürün alınabilir. Bu sayede de yurt dışına buğday bile ihraç edecek konuma gelebiliriz" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ ADINA SEVİNDİRİCİ"

Marmaris İlçe Tarım Müdürü Ziraat Mühendisi Nejmettin Kaya Öztürk'ün büyük bir başarı elde ettiğini söyledi. Kaya şöyle konuştu:"Ülkemiz buğdayın anavatanı. Önce son yıllarda ülkemizde buğday ile ilgili yanlış tartışmaları açıklamakta yarar var. Eski buğdayımız yok demek büyük haksızlık olur. Özellikle GDO'lu denmesine de bir ziraat mühendisi olarak çok karşıyım. Ülkemizde GDO'lu buğday kesinlikle yok. Ülkemizde 14, 28 ve 42 kromozomlu buğdaylar var. Bunlar hiçbir zaman 49 veya 51 kromozomlu (Tek sayı kromozomların hatalı ayrılması sonucu oluşmuş genetik bozukluk anlamına geliyor) olmamıştır. Olmayacaktır da çünkü buna ihtiyacımız yok. 14 kromozomlu siyez buğdayı besin değeri çok yüksek olarak ön plana çıksa da diğer çeşitlerinin de birbirinden fazla farkı yok. Metin Öztürk beyin çalışmalarını yakından izliyoruz. Şu andaki durumu gerçekten çok iyi. Bu arkadaşımız bir gram bile ilaç kullanmıyor. Bundan sonraki durumunu da tespit etmek istiyoruz. Eğer başarı sürerse ülkemiz adına gerçekten mükemmel olacak."

Görüntü Dökümü

----------------------

- Sulama sistemli Siyez Buğdayı yakın plan.

- Metin Öztürk iye buğday üzerine söyleşi.

- Normal buğday tarlasından değişik planda görüntüler

- Marmaris İlçe Tarım Müdürü Ziraat Mühendisi Nejmettin Kaya röp.

(Görüntü boyutu 633 MB)

Haber- Kamera: Mustafa SARIİPEK / MARMARİS (Muğla), ()

===============================================

8)PATARA'DA AT SAFARİ İLGİ GÖRÜYOR

Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki Antik Patara Plajı'nda kum, deniz ve güneş turizmine alternatif olarak düzenlenen at safariler turistlerin ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı turistler önce atlarla tanıştırılıyor. Ardından kasklarını takan turistler, yardımcılar eşliğinde atlara biniyor. Önce Patara Mahallesi'nin kenarından ve denizde yaklaşık 300 metre yükseklikten doğanın içinden geçiliyor. At üstünde deniz, Antik Patara Kenti ve doğa seyrediliyor. Ardından doğanın içinden papatya çiçeklerinin arasından geçilerek Patara Antik Kenti geziliyor. Gidiş- dönüş 14 kilometre süren tur için kişibaşı 120 lira ödemek gerekir.

Görüntü Dökümü

-------------

- Çiftlikte atları seven turistler

- Ata biniş ve çıkış

- Doğadan geçişler ve arkadan bölümler

- Antik kente iniş ve antik kentin kıyısından geçiş

- Doğanın içinden geçiş

- Patara Plajı'na iniş

- Patara Plajı'nda ve gün batımında at üstünde tur

- Gün batımı ve dönüş

- Röportajlar

278 MB /// 08.44"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), ()

===============================================

9)İLK İFTAR ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz ve kent protokolu Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Burdur'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi. Serenler Otel'deki yemeğe Vali Şerif Yılmaz, eşi Hilal Yılmaz, vali yardımcıları Hayri Sandıkçı, Ali Nazım Balcıoğlu ve Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Tank Albay Cem Tuce, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, 58'nci Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nurdan Kamal ile şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Yemekte konuşan Vali Şerif Yılmaz büyük bir aile olduklarını belirterek, "Her zaman ifade ediyorum. Özellikle bu vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz bu millete emanettir. Bu millet için, devlet için, bayrak için, ezan için canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların ve gazilerimizin sayesinde biz bugün burada iftar yapıyoruz, sahurda, iftarda beraber oluyoruz. Bugün burada ezan okunuyorsa, cuma namazı kılınıyorsa şehitlerimiz sayesindedir. Biz ecdadın bize verdiği o mirasın sahipleriyiz. Ecdat nasıl 7 kıtada bizim kültürümüzü götürüp yaşatmışsa, bugün biz sadece Anadolu coğrafyasında değil, ecdadın bize miras bıraktığı o alanların sorumluluğu da üstümüzde olmak şartıyla öncelikle bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde güçlü, kuvvetli bir Türkiye Cumhuriyeti devleti ile bunu sağlayabileceğiz" diye konuştu.

Yemekte Burdur Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar tarafından Vali Şerif Yılmaz'a ilgisinden dolayı plaket takdim edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Salondan detay

- Ezan okunması

- Kuran okunması

- Vali Şerif Yılmaz'ın konuşması

- Plaket takdimi

180 MB /// 05.46"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

=================================================

10)GÜLLAÇ SOFRALARDA YERİNİ ALDI

RAMAZAN ayında iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan güllaç, Manisa'da en çok tercih edilen tatlılardan oldu.

Damak tadı, fiyatı ve lezzetiyle her kesime hitap eden güllaç, itfar sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Tatlıcılar özellikle hafif olması sebebiyle çok tüketilen güllacın, bu yıl da çok talep gördüğünü söyledi. Tatlı ustası Selahattin Erdoğan, cevizlisinin kilosunu 18 liradan, antep fıstıklısının kilosunu ise 28 liradan satışa sunduklarını söyledi. Erdoğan, "Ramazan ayının gelmesiyle bu ayın geleneksel tatlılarından olan güllaç sofralarda yerini aldı. Güllaç ramazan ayının vazgeçilmezidir. Yapım aşaması her zamanki gibi incelik, hassasiyet ve emek isteyen bir tatlımız. Çok sipariş alıyoruz. İnşallah ramazan ayı boyunca bu şekilde devam eder" diye konuştu.

Güllacın lezzetli olması için bazı püf noktaları bulunduğunu belirten Erdoğan, sütünün günlük ve taze olması gerektiğini hatırlattı. Erdoğan, "Güllaç sıcak süt, şeker, ceviz veya fındık ile yufkadan yapılıyor. 1 tepsi tatlımızı 4 kilo sütten yapıyoruz. İçerisine 600 gram şeker atıyoruz. Kaynadığı zaman gül suyunu veriyoruz. Daha sonra ise yapraklarımızı tek tek süte bulayıp tepsimize döşüyoruz. İsteyene cevizli, antep fıstıklı ve bademli şeklinde yapıyoruz. İyice sütü yedikten sonra 1 saat bekletilmesinin ardından süslenerek servis ediyoruz. Süslemesinde kişilerin damak zevkine göre nar, kiraz veya daha da çeşitlendirebiliriz" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Güllacın sütü kaynarken detay görüntü,

-Güllaç yapılırken detay görüntü,

-Tatlı ustası Selahattin Erdoğan ile röportaj,

-Güllaçtan görüntü.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA, ()

=================================================